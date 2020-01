Coronavirusul este mai contagios decât se aşteptau specialiştii - se transmite şi înainte de a da simptome

Ministrul Sănătăţii din China, Dr. Ma Xiaowei a dezvăluit, vineri, noi informaţii despre coronavirusul Wuhan: El poate fi transmis chiar şi atunci când nu dă simptome. Astfel, se confirmă faptul că transmisia virusului este mult mai rapidă decât se aşteptau specialiştii, relatează CNN.

Un consilier al agenţiei de sănătate din Statele Unite spune că noile informaţii schimbă complet toată strategia pe care guvernele lumii trebuie să o aibă în ceea ce priveşte coronavirusul. „Când am aflat aceste informaţii am realizat că asta înseamnă că virusul este mult mai contagios decât am crezut iniţial”, a spus Dr. William Schaffner, consilier la Centrele pentru Controlul şi Prevenţia Bolilor.

Schaffner adaugă că noile informaţii pun la îndoială felul în care sistemul medical din Statele Unite a acţionat în vederea ţinerii virusului sub control pentru ca el să nu se răspândească dincolo de cele trei cazuri deja documentate din Washington, California sau Illinois.

Dacă Ma are dreptate, atunci virusul se află într-o constantă evoluţie, iar timp de două săptămâni, oamenii ar fi putut să îl răspândească fără ca măcar să ştie că s-au îmbolnăvit. Coronavirusul a ucis deja peste 50 de persoane în China şi a infectat mii. El s-a răspândit până în Franţa, Canada şi Statele Unite.

Într-o conferinţă de presă, duminică, Dr. Jennifer Layden, epidemiolog de la Departamentul de Sănătate al guvernului statului Illinois, a declarat că femeia infectată cu coronavirus din acest stat nu a avut simptome ale bolii în timp ce călătorea din Wuhan în SUA pe 13 ianuarie, fapt ce confirmă informaţiile date de ministrul Sănătăţii chinez.

Editor: Adrian Dumitru