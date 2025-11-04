Corpul unei doctorițe românce din Franța a fost găsit carbonizat. Suspect e chiar fiul de 22 de ani al femeii

O doctoriță româncă din Franța, în vârstă de 56 de ani, a fost găsită carbonizată pe 30 octombrie. Poliția îl suspectează pe fiul femeii, în vârstă de 22 de ani, care este în continuare căutat de poliție, relatează presa locală.

Crima a fost descoperită pentru ce medicul Simona Boila, medic cardiolog în orașul Molsheim din Alsacia, nu a ajuns la cabinet, în dimineața de 30 octombrie. O angajată a dat alarma, după ce a încercat în zadar să ia legătura cu doctorița.

Poliția a ajuns la domiciliul medicului imediat, situat la un kilometru și jumătate de cabinetul medical. Dar, pentru că din casă se simțea un miros puternic de benzină, au fost chemați pompierii.

În interior, echipele de intervenție au descoperit un corp carbonizat, imposibil de identificat pe loc. Camera parțial arsă în care a fost găsită victima era complet răscolită. Flăcările nu s-au răspândit, aparent, în restul casei din cauza lipsei de oxigen. Conform primelor constatări, incendiul a avut loc în ziua precedentă, 29 octombrie. Cadavrul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Strasbourg, unde a fost efectuată o autopsie și a fost făcută identificarea.

Vestea morții Simonei Boila a provocat consternare în Molsheim, unde era unul dintre cei doi cardiologi practicanți.

„Am cunoscut-o ca primar, dar și ca pacientă. Era o femeie extrem de plăcută și grijulie, care avea grijă de pacienții ei. Moartea ei tragică va lăsa un gol în orașul nostru”, a declarat luni primarul orașului, Laurent Furst.

Născută în 1969, Simona Boila era originară din Cluj-Napoca. După ce s-a despărțit de soțul ei, s-a mutat în Franța la sfârșitul anilor 2000 cu fiul ei, Andrei, născut în 2003.

Duminică seara, 2 noiembrie, poliția a lansat un scurt apel pentru martori în acest caz, inclusiv o fotografie a unui bărbat în vârstă de 22 de ani pe care încearcă să-l localizeze. Conform informațiilor publicației Dernières Nouvelles d'Alsace, este vorba despre Andrei Boila, fiul cardiologului, despre care se pare că are antecedente de boli mintale. El este suspectat că și-ar fi ucis mama.

