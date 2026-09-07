Live TV

Cortina de Fier 2.0: Finlanda s-a izolat de Rusia cu un gard de 200 de kilometri

Data publicării:
Gardul de securitate de la frontiera Finladei cu Rusia. Foto Profimedia
Gardul de securitate de la frontiera Finladei cu Rusia. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Construcția a durat trei ani

Finlanda a anunțat încheierea oficială a construcției unui gard de 200 km de-a lungul frontierei cu Rusia.  Lucrările la gardul care măsoară 1.340 de kilometri, au început cu puțin peste trei ani în urmă, relatează yle.fi.

În cadrul unei conferințe de presă ținută în apropierea punctului de frontieră Nuijamaa, în sud-estul Finlandei, ministrul de Interne Mari Rantanen (Partidul Finlandezilor) a declarat că ar putea fi necesară extinderea zonelor împrejmuite în viitor.

„Consider că este bine să evaluăm la un moment dat dacă este nevoie de mai mult. Avem nevoie în special de finanțare din partea UE pentru statele membre din est, astfel încât proiecte precum acesta să poată fi finanțate”, a afirmat Rantanen.

Granița Finlandei cu Rusia se întinde pe 1.340 de kilometri, fiind cea mai lungă frontieră comună pe care o are orice stat membru al UE sau al NATO cu Rusia.

Rantanen a subliniat că construirea gardului de frontieră a fost necesară, întrucât situația de securitate a Europei s-a schimbat semnificativ în urma invaziei Rusiei în Ucraina din 2022, precum și a utilizării de către aceasta a diverselor operațiuni hibride de influențare.

„În această situație, fiecare stat trebuie să aibă grijă de propria sa securitate și de inviolabilitatea frontierelor sale”, a declarat ministrul.

Guvernul finlandez a propus, de asemenea, prelungirea cu încă doi ani a valabilității Legii privind securitatea frontierelor. Legea are ca scop „combaterea oricăror încercări de a exercita presiune asupra Finlandei, consolidarea securității frontierelor și pregătirea pentru cele mai grave incidente de migrație instrumentalizată”, se menționează într-un comunicat de presă al Ministerului de Interne.

Migrația instrumentalizată se referă la împingerea deliberată a unui număr mare de solicitanți de azil către un punct de control la frontieră, ca tactică de război hibrid.

Finlanda și-a închis granița cu Rusia la sfârșitul anului 2023 pe fondul suspiciunilor că vecinul său din est folosea această tactică.

Construcția a durat trei ani

În octombrie 2022, liderii partidelor politice din Finlanda au ajuns la un consens transpartinic cu privire la necesitatea urgentă de a construi un gard parțial de-a lungul graniței de est.

Lucrările la acest proiect au început cu un proiect-pilot în Pelkola, lângă orașul Imatra, în aprilie 2023.

Cele mai lungi secțiuni ale gardului se află în sud-estul Finlandei, totalizând aproximativ 140 de kilometri.

Există, de asemenea, aproximativ 35 de kilometri de gard în regiunea Karelia de Nord, în timp ce secțiuni suplimentare de aproximativ 25 de kilometri se întind prin Kainuu și până în Laponia finlandeză.

Costul total al proiectului este estimat la aproximativ 380 de milioane de euro, iar construirea gardului a fost finalizată puțin înainte de termen.

Proiectul a durat aproximativ patru ani și a costat 356 de milioane de euro, potrivit Yle.

Bariera a fost construită de-a lungul unor secțiuni-cheie selectate ale frontierei.

Se estimează că întreținerea anuală va costa încă 1,5 milioane de euro, întrucât nu este vorba doar de un gard obișnuit, ci de un complex complet de securitate a frontierei, dotat cu sisteme de supraveghere.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ninsoare abundentă în București.
1
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
jurilovca
2
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
Screenshot 2026-06-30 102743
3
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...
Abu Musab al-Suri foto captura video via the Telegraph
4
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a...
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 1
5
Președintele Congresului de Istorie a Religiilor, despre declarația lui Nicușor Dan...
Lovitură de proporții: FCSB și-ar fi ales deja noul antrenor! Tehnicianul a spus ”DA” și miercuri poate fi prezentat oficial
Digi Sport
Lovitură de proporții: FCSB și-ar fi ales deja noul antrenor! Tehnicianul a spus ”DA” și miercuri poate fi prezentat oficial
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
Ce pregătește Zelenski după vizita emisarilor lui Trump. „Ne coordonăm pentru următoarele etape”
profimedia-1115063092
Franța nu poate finanța Ucraina „fără nimic în schimb”, afirmă liderul francez de extremă dreapta Jordan Bardella
Rezoluția „Correct the map”
De ce s-a abținut Republica Moldova de la votul ONU pentru o nouă hartă a lumii. Explicația MAE de la Chișinău
vladimir putin (1)
Care ar putea fi următoarea țară atacată de Putin: România, vizată direct. Republica Moldova, una dintre ținte (Atlantic Council)
Fort Ross, California
„Imperiul uitat” de pe coasta de vest a Americii: Cum a ajuns o parte din California să fie controlată de Rusia țaristă
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan este așteptat să anunțe numele unui premier. PSD vrea...
gheorghe piperea
AUR e deschis negocierilor cu PSD pentru guvern, în anumite condiții...
Screenshot 2026-09-07 173315
PNL și USR au semnat un acord de colaborare în Parlament. Reforma...
Ședință CSAT
Ședință CSAT, astăzi de la ora 15:00. Care sunt temele de pe agenda...
Ultimele știri
Şeful AIEA a dezvăluit că Bashar al-Assad se pregătea să producă arme nucleare. Fostul dictator sirian a fugit în Rusia
Înșelăciune cu oferte false de angajare: Hackerii pretind că sunt recrutori și trimit candidaților teste de evaluare
„E prea puternică”. Un înalt oficial ONU avertizează că inteligenţa artificială avansată reprezentă un risc existenţial pentru omenire
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce s-ar fi întors prințul Harry în Marea Britanie. Planul l-ar fi înfuriat pe prințul William: „Vrea...
Cancan
Prezentatoare TV celebră, condamnată la moarte de tribunal. Care este motivul
Fanatik.ro
Cristi Ignat reziliază cu Rapid și semnează în SuperLiga. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Peste 80 de persoane au murit în Africa din cauza unei dezinformări privind furtul organelor genitale
Fanatik.ro
Florin Maxim, antrenor la FCSB?! Reacția exclusivă a lui Gigi Becali
Adevărul
Dan Negru critică o tradiție din prima zi de școală: „Prima lecție e despre cum să asculți, să taci și să...
Playtech
Poate un părinte să lase toată averea unui singur copil? Drepturile celorlalți moștenitori chiar dacă există...
Digi FM
ANAF vinde o vilă de 315 mp cu doar 25.800 de euro, dar nimeni nu o cumpără. Detaliile importante ascunse în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
Pro FM
Mădălina Ghenea, show pe covorul roșu la Veneția. A apărut în ținută decoltată din piele și s-a jucat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman a născut la 45 de ani. Cine este tatăl celui de-al treilea copil al actriței, omul alături de...
Adevarul
Ion M. Ioniță, la „Interviurile Adevărul”: Cine ar putea fi noul premier și ce s-ar întâmpla cu România dacă...
Newsweek
Pensii militare: CCR a obligat Casa de Pensii să restituie unui pensionar impozitul reținut ilegal din pensie
Digi FM
Imagini dramatice. Pilotul Ollie Millroy, salvat din flăcări de un adversar, pe circuitul din China: "Sunt în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Robert Pattinson și Suki Waterhouse, moment romantic la Veneția. S-au sărutat în aplauzele publicului după...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”