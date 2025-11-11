Live TV

Corupție la nivel înalt în Ucraina, în domeniul energiei: șapte persoane puse sub acuzare

Kiev. Foto Profimedia

Autorităţile ucrainene au formulat marţi acuzaţii împotriva a şapte persoane, într-un dosar privind un presupus sistem ilegal de comisioane cu încasări estimate la 100 de milioane de dolari şi în care sunt implicați înalţi oficiali din domeniul energiei, caz care a provocat furia publică şi a atras atenţia asupra luptei Kievului împotriva corupţiei, relatează Reuters.

Ucraina este presată să combată corupţia, în contextul în care cere aderarea la Uniunea Europeană şi sprijin financiar din partea partenerilor occidentali, confruntată fiind totodată cu atacuri masive ale Rusiei asupra sistemului său energetic. Acuzaţiile de corupţie în sectorul energetic sunt deosebit de sensibile pentru publicul larg, care se confruntă cu lungi întreruperi zilnice de curent în mare parte a ţării, în pragul instalării temperaturilor scăzute de iarnă.

Biroul naţional anticorupţie din Ucraina (NABU) a făcut cunoscut într-un comunicat că a reţinut cinci suspecţi şi a identificat alţi doi într-un complot vizând controlul asupra achiziţiilor la întreprinderi de stat, în special la agenţia nucleară Energoatom.

Între suspecţi se numără un om de afaceri proeminent, un fost consilier al ministrului energiei, şeful securităţii Energoatom şi patru aşa-numiţi angajaţi „din back office”. Niciunul nu a fost numit, scrie Agerpres.

Ministrul justiţiei, Gherman Galuşcenko, care anterior a ocupat funcţia de ministru al energiei, face obiectul unei anchete, a indicat ministerul său marţi, fără a specifica dacă acest lucru are legătură cu ancheta NABU.

Vocea lui Galuşcenko apare într-o convorbire înregistrată cu unii dintre suspecţii din dosar, publicată de NABU, potrivit unei surse familiarizate cu situaţia.

Galuşcenko nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

NABU a menţionat luni că lucrul la acest caz a durat 15 luni şi că au fost efectuate peste 70 de percheziţii în toată ţara.

