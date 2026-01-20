Coșmar pentru 31 de pasageri. Avionul a decolat fără ei, în timp ce mergeau spre poarta de îmbarcare

Un avion a decolat din Marea Britanie spre Spania fără 31 de pasageri care trecuseră deja de ckeck-in și urmau să urce la bord. Incidentul a avut loc deoarece oamenii au coborât pe o scară greșită la poarta de îmbarcare, relatează BBC.



Zborul Jet2 de la Manchester la Alicante a decolat fără cei 31 de turiști care s-au trezit pe o scară fără ieșire după ce au arătat personalului din aeroport. cărțile de îmbarcare.

Pasagerii rămași în urmă au trecut printr-o serie de uși și au coborât treptele de la Terminalul 2 al Aeroportului din Manchester în loc să urmeze pasarela aeriană până la avion pentru a urca în avion.

Jet2, compania aeriană responsabilă de procesul de îmbarcare, a declarat că investighează incidentul „de urgență”.

Compania aeriană a prezentat scuze clienților și a declarat că a aranjat zboruri alternative către Alicante pentru aceștia.

