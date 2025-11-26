Live TV

Costuri de securitate fără precedent pentru târgurile de Crăciun din acest an, în Germania

Weihnachtsmarkt im Herzen des Ruhrgebiets Der internationale Weihnachtsmarkt in Essen mit Budenzauber und Lichtern. Esse
Târg de Crăciun din Germania. Foto: Gottfried Czepluch / imago stock&amp;people / Profimedia
Cerințe din ce în ce mai stricte

Târgurile de Crăciun din Germania, o atracție turistică majoră pentru economiile locale, se confruntă cu costuri de securitate fără precedent în urma unei serii de atacuri. Un sondaj la nivel național realizat de Federal Association of City and Town Marketing (BCSD), a constatat că, în ultimii trei ani, costurile evenimentelor publice, inclusiv târgurile de Crăciun, au crescut în medie cu 44%, scrie Reuters.

În timp ce securitatea a fost întărită după ce un islamist a intrat cu un camion furat într-o piață de Crăciun din centrul Berlinului în 2016, un atac mortal din orașul estic Magdeburg, în decembrie anul trecut, a atras din nou atenția asupra măsurilor de siguranță sporite la evenimentele de sezon care încep în Germania.

La momentul atacului de la Magdeburg, autoritățile au declarat că suspectul a folosit punctele de ieșire de urgență pentru a intra cu mașina în piață, unde a prins viteză și a intrat în mulțime, rănind peste 200 de persoane în doar trei minute.

Un atac fatal cu o mașină a avut loc la München în februarie. O mașină a intrat într-o mulțime în orașul Mannheim, din vestul Germaniei, în martie.

„Cerințele au devenit din ce în ce mai stricte”, a declarat David Russ, șeful de producție al pieței Gendarmenmarkt din Berlin, care a adăugat bariere mari de beton, puncte de control la intrări, supraveghere video și personal de securitate instruit.

Măsurile suplimentare „le oferă vizitatorilor sentimentul că pot spune «OK, pot să mă relaxez aici – mă simt în siguranță»”, a spus el.

Ministerul de Interne a recunoscut îngrijorările. „Din cauza numărului mare de vizitatori așteptat, a locațiilor predominant centrale și a accesului liber, piețele de Crăciun la nivel național, în diferite mărimi, prezintă un risc deosebit”, a fost citat de agenția de știri Handelsblatt.

Deși orașele primesc de obicei o subvenție din bugetele lor pentru a sprijini costul organizării unei piețe de Crăciun, municipalitățile mai mici și organizatorii privați suportă adesea costurile singuri.

Autoritățile locale au început să solicite celor 16 state federale să își asume povara financiară, despre care spun că constituie o acțiune de combatere a terorismului și nu le revine. „Avem nevoie de reguli fiabile la nivel național… altfel ne vom trezi în curând că nimeni nu va fi dispus să își asume responsabilitatea tot mai mare pentru evenimente și povara financiară”, a declarat Gerold Leppa, șeful BCSD.

Cancelarul Friedrich Merz a declarat săptămâna trecută că guvernul federal nu poate oferi sprijin, deoarece este responsabilitatea poliției de stat, dar a spus că urmărește dezbaterea.

„Mă apasă foarte mult faptul că nu mai putem organiza piețe de Crăciun nici măcar în orașele mai mici fără un concept de securitate cuprinzător”, a declarat el, citat de Bild, în timpul unei vizite la Halle.

Asociația Germană a Orașelor și Municipalităților, care reprezintă interesele a 10.000 de organisme guvernamentale locale, a declarat că, dacă nu ar exista subvenții suplimentare, „organizatorii n-ar avea altă opțiune decât să transfere costurile asupra vizitatorilor”.

Piața Gendarmenmarkt din Berlin a început să perceapă o taxă de intrare de 2 euro.

„Acești 2 euro sunt folosiți și pentru funcționarea pieței, dar și, bineînțeles, pentru problemele de securitate. Avem patru intrări, după cum puteți vedea aici. Numărăm în timp real persoanele care intră, avem supraveghere video”, a spus David Russ.

„Acești 2 euro sunt folosiți și pentru funcționarea pieței, dar și, bineînțeles, pentru aspectele legate de securitate", a spus Russ. „Avem patru intrări, după cum puteți vedea aici. Numărăm în timp real persoanele care intră și avem supraveghere video."

Pentru turiști, piața din Berlin, cu comercianți care vând decorațiuni și cadouri și tarabe încărcate cu mâncare și vin fiert, este tot ceea ce și-au dorit.

„Este o piață de Crăciun cu adevărat încântătoare. De fapt, nu am mai văzut niciodată una atât de frumoasă”, a spus Josephine Huenterer, din Olanda.

 

 

 

