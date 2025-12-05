Live TV

CPI spune că mandatul de arestare pentru Putin rămâne în vigoare, chiar dacă un eventual acord de pace îi acordă amnistie

Data publicării:
vladimir putin
Foto: Profimedia

Mandatele de arestare emise de Curtea Penală Internațională pentru președintele rus Vladimir Putin și alți cinci ruși acuzați de crime de război în Ucraina vor rămâne în vigoare chiar dacă în timpul negocierilor de pace este aprobată o amnistie generală, au anunțat vineri procurori ai CPI, citați de Reuters.

Procurorii adjuncți Mame Mandiaye Niang din Senegal și Nazhat Shameem Khan din Fiji, care sunt responsabili de anchete de când procurorul-șef a intrat în concediu, au declarat că ar fi nevoie de o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU pentru a suspenda mandatele emise de instanță.

CPI a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin și al celorlalți cinci ruși pentru presupusele lor roluri în atrocități comise timpul războiului din Ucraina. Putin și comisarul rus pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova, se confruntă cu acuzații de deportare ilegală a sute de copii din Ucraina

Rusia respinge jurisdicția CPI și a negat în repetate rânduri acuzațiile de crime de război.

Printre alți suspecți ruși de rang înalt căutați de Curtea Penală Internațională se numără Serghei Șoigu, fostul ministru al apărării, și generalul rus Valeri Gherasimov, care sunt căutați pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității pentru atacuri asupra civililor.

„Dacă există un acord de pace care determină apoi Consiliul de Securitate să ne ceară să amânăm o anchetă, atunci aceasta este o chestiune - este un proces politic pentru Consiliul de Securitate. Dar, în ceea ce ne privește, până la urmă, acest lucru nu oprește modul în care se înfăptuiește justiția”, a declarat procurorul adjunct Khan, invocând Statutul de la Roma, prin care a fost înființată Curtea.

O propunere de pace americană în 28 de puncte a apărut în noiembrie, alarmând oficialii ucraineni și europeni, care au spus că planul se înclină în fața principalelor cerințe ale Moscovei. Unul dintre puncte prevedea că „toate părțile implicate în conflict vor primi amnistie completă pentru acțiunile lor din timpul războiului”.

Procurorul adjunct Niang a declarat că „în afară de calea Consiliului de Securitate, suntem obligați să respectăm statutul nostru, care nu recunoaște aranjamente politice”.

Ambasadorul Ucrainei în Olanda, Andrii Kostin, care anterior a fost procuror general al țării, a respins ideea unei amnistii generale. „Cu astfel de atrocități în masă comise în cursul acestor ani, este imposibil să se acorde impunitate tuturor celor responsabili, tuturor celor care au comis aceste crime și care au ordonat comiterea acestor crime”, a declarat el pentru Reuters.

CPI, instanța permanentă mondială pentru crime de război, are 125 de țări membre. Unele dintre principalele puteri ale lumii - Rusia, China și Statele Unite - fie nu sunt membre, fie se opun în mod deschis acestei instanțe.

