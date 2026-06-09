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„Cred că rușii au pierdut Moldova”. Opinia lui Zelenski despre influența politică a Rusiei asupra altor țări

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volodimir zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Influența politică a Rusiei asupra altor țări este în scădere, crede președintele ucrainean Volodimir Zelenski. În susținerea acestei afirmații, el oferă câteva exemple, menționând Republica Moldova. Declarația face parte dintr-un amplu interviu acordat The Guardian, din care a publicat fragmente în pagina sa de pe platforma X.

„Azerbaidjanul – este independent. Armenia – alegerile de ieri au reprezentat un mare succes pentru independența Armeniei. De asemenea, cred că rușii au pierdut Moldova. Desigur, nu vor să piardă Ucraina, deoarece o Ucraină independentă și liberă este cea mai mare și cea mai periculoasă țară din punct de vedere politic pentru Rusia”, a declarat Zelenski.

În opinia sa, „când Ucraina va adera la UE, Putin va avea probleme interne cu diferite popoare, în special în Caucaz. Diferite popoare din toată Rusia vor ridica întrebări”.

Russian political influence over other countries is decreasing. Azerbaijan – they are independent. Armenia – yesterday's elections became a big success for Armenia’s independence. I also think the Russians lost Moldova. Of course, they don't want to lose Ukraine, because an… pic.twitter.com/LtvERPC3VH

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2026

Referitor la războiul devastator din țara sa, președintele ucrainean a spus că în anturajul liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, se află oameni cu opinii diferite. „Jumătate dintre ei doresc continuarea acestui război, iar cealaltă jumătate dorește încetarea lui. Oamenii de afaceri înțeleg că economia rusă se află într-o situație dezastruoasă”.

Soluția pentru apropierea de un eventual acord de pace este, în opinia sa, o combinație de factori.

„Dacă țările occidentale – Europa, Canada și SUA – nu își ridică sancțiunile, nu exercită o presiune mai mare asupra flotei paralele rusești și asupra altor sectoare, iar Ucraina rămâne puternică pe câmpul de luptă, atunci ne vom apropia de pace”, a spus președintele ucrainean.

There are different people around Putin. Half of them want to continue this war and the other half want to stop it. Businessmen understand that the Russian economy is in a terrible situation.

If Western countries – Europe, Canada, and the U.S. – don’t lift their sanctions, put…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2026

„Nu am vrut acest război și vrem să-l oprim”, a subliniat Zelenski.

După părerea sa, „Putin l-a mințit pe președintele SUA, Donald Trump”. 

„Ieri le-am spus jurnaliștilor că, la Anchorage, Rusia și SUA au decis să discute despre Ucraina fără Ucraina. A fost o greșeală, mai ales pentru America, deoarece Putin a slăbit poziția SUA. Cred că l-a mințit pe președintele Statelor Unite.

Oricum, suntem gata să discutăm, dar nu vom renunța la teritoriul nostru”, a continuat Zelenski.

 

Editor : M.C

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