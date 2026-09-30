Crește presiunea pe piața globală a energiei. Rusia a prelungit interdicţia la exportul de motorină până la sfârşitul lunii octombrie

Guvernul rus a aprobat miercuri prelungirea interdicţiei la exportul de motorină până la sfârşitul lunii octombrie, ceea ce va pune şi mai multă presiune asupra unei pieţe globale a energiei deja destabilizate de conflictele din Iran şi Ucraina, precum şi de deficitul de aprovizionare.

„Decizia a fost luată pentru a menţine o situaţie stabilă pe piaţa internă, inclusiv pe fondul cererii ridicate de carburanţi în perioada recoltării”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului rus.

Deficitul global de combustibil şi creşterea bruscă a preţurilor la pompă au generat titluri alarmiste, în special în Statele Unite, unde preţul motorinei a atins niveluri record de peste 6,50 dolari pe galon, pe fondul conflictelor din Iran şi Ucraina care limitează livrările de combustibil, o problemă cu implicaţii politice pentru preşedintele SUA, Donald Trump, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Rusia a impus în repetate rânduri restricţii la exportul de benzină şi motorină pentru a tempera creşterea preţurilor carburanţilor şi pentru a combate penuria cauzată de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor ruseşti.

La sfârşitul lunii august, Moscova a prelungit interdicţia privind exportul de motorină până la sfârşitul lunii septembrie, permiţând în schimb livrările către ţări precum fostele republici sovietice şi Mongolia, în baza unor acorduri interguvernamentale.

În mod normal, al doilea mare exportator mondial de motorină după Statele Unite, Rusia şi-a redus deja exporturile în timpul verii, înainte de a impune o interdicţie privind livrările externe.

În 2022, înainte ca Moscova să interzică publicarea informaţiilor privind exporturile de motorină, Rusia producea anual aproximativ 85 de milioane de tone de motorină, din care jumătate era exportată.

Editor : M.B.