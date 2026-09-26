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Creșterea prețurilor gazelor naturale determină companiile europene de utilități să revină la cărbune

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Poland's Belchatow Power Coal Powered station
O imagine a centralei electrice Belchatow, alimentată cu lignit, în timp ce fumul și aburul se ridică din turnurile de răcire din Rogowiec, Polonia. Foto: Profimedia
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Creșterea vertiginoasă a prețurilor la gaz determină companiile europene de utilități să revină la cărbune, producția de energie electrică din acest combustibil extrem de poluant urmând probabil să crească cu un sfert în următoarele șase luni, pentru a compensa o scădere similară a producției pe bază de gaz, au afirmat analiștii.

Devenite mai profitabile, cele pe cărbune și-ar putea majora producția cu 25% în următoarele șase luni, pentru a compensa un declin similar al producției pe bază de gaze. Totuși, capacitatea Europei de a reveni la cărbune este tot mai limitată, după închiderea multor centrale în ultimii ani, comentează Reuters.

Conflictul dintre Iran și SUA a dus la blocarea livrărilor de gaz natural lichefiat (GNL) prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a determinat ca prețurile europene de referință ale gazelor să depășească în septembrie 80 de euro/MWh, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, arată Reuters. 

Scumpirea gazelor a schimbat astfel raportul de rentabilitate dintre cele două tipuri de centrale. Conform datelor furnizate de firma de analiză ICIS, începând cu cel puțin anul 2024, centralele pe cărbune și lignit au devenit, în medie, mai profitabile decât cele pe gaz, inversând tendința economică ce favoriza eliminarea treptată a cărbunelui din mixul energetic european, chiar dacă cărbunele poluează mult mai mult. Totuși, după ani de închideri de centrale, capacitatea Europei de a reveni la cărbune este tot mai limitată, iar flexibilitatea sistemului energetic rămâne redusă în cazul unei noi scumpiri a gazelor naturale.

Totuși, sistemul energetic dispune de o flexibilitate suplimentară redusă în cazul în care prețurile gazelor naturale vor continua să crească, capacitatea Europei de a recurge în continuare la cărbune fiind din ce în ce mai limitată după ani de închideri de centrale.

Ponderea cărbunelui în mixul energetic european a scăzut de la peste o treime din totalul producției de energie electrică din UE în 1990 la un minim record de 9,2% în 2025, potrivit Eurostat. Închiderea centralelor pe cărbune a fost accelerată de extinderea producției din surse regenerabile, însă prețurile ridicate ale gazelor pot face în continuare atractive economic centralele pe cărbune rămase deschise.

Deși energiile regenerabile pot compensa o parte din producția bazată pe combustibili fosili, acestea depinde de condițiile meteorologice. Astfel, companiile de utilități se bazează în continuare pe centralele pe cărbune și gaz pentru a echilibra sistemul energetic atunci când producția din surse regenerabile este insuficientă, în special în perioadele cu producție solară redusă, precum iarna.

Tendința de revenire la cărbune este deosebit de evidentă în Germania, cea mai mare piață de energie electrică și consumatoare de gaze din Europa. Potrivit Veyt, un furnizor de date privind piața carbonului, producția de energie electrică pe bază de cărbune este estimată să atingă, în trimestrul al patrulea, aproape limita practică a centralelor rămase în funcțiune, cu cel mai ridicat nivel trimestrial înregistrat vreodată.

Datele arată că aproape toată capacitatea de rezervă rămasă pentru centralele pe cărbune este limitată mai degrabă de disponibilitatea acestora decât de factori economici, mai arată Reuters. Astfel, producătorii de energie au un spațiu redus de manevră pentru a răspunde unei noi creșteri a prețurilor gazelor prin trecerea la cărbune.

În Germania, situația este complicată și de închiderea ultimei centrale nucleare în 2023. Eliminarea energiei nucleare a redus și mai mult numărul surselor disponibile pentru producția de electricitate atunci când regenerabilele nu pot acoperi cererea, lăsând sistemul mai dependent de centralele pe combustibili fosili.

Analiștii citați de Reuters estimează că cărbunele ar putea rămâne mai ieftin decât gazul pentru producerea electricității pe parcursul anului viitor și, posibil, până în martie 2028. Prețurile gazelor cu livrare în anii următori indică faptul că traderii se așteaptă ca problemele de aprovizionare să persiste.

Editor : M.C

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