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Creșteri salariale, contracte pe durată determinată, campanii de recrutare a luptătorilor străini: Reforme istorice în armata Ucrainei

Data publicării:
Militar ucrainean
Foto: Profimedia
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Majorare salarială pentru trupele ucrainene Recrutare a voluntarilor străini

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat schimbări semnificative ale sistemului actual de remunerare a soldaților ucraineni, inclusiv salarii mai mari, mai multe prime de luptă și contracte pe durată determinată pentru infanterie, precum și o nouă campanie de recrutare a luptătorilor străini.

Schimbările vin pe fondul crizei cronice de personal din Ucraina, mulți soldați fiind epuizați după ani de război pe scară largă, fără o cale de demobilizare și eliberare din serviciu, în timp ce soldații nou-mobilizați tind să fie din ce în ce mai demotivați, în special în infanterie, anunță Kyiv Post.

Deciziile au fost luate de conducerea militară de vârf a Ucrainei după întâlniri cu prim-ministrul Iulia Sviridenko, ministrul apărării Mikhailo Fedorov și ministrul finanțelor Serhii Marchenko, a scris Zelensky pe rețelele sociale.

Mai târziu în aceeași zi, Fedorov a prezentat reformele în detaliu. Informațiile au apărut și pe site-ul Ministerului Apărării.

„Este nevoie de un nou sistem de serviciu militar”, a scris ministrul Apărării, „un sistem bazat pe respectul pentru individ, justiție și reguli clare”.

Majorare salarială pentru trupele ucrainene

Conform noilor reforme, despre care Zelenski a afirmat că vor fi puse în aplicare în cursul verii, personalul din roluri necombative va primi acum un salariu de bază minim de 30.000 de grivne (670 de dolari), față de 20.000 de grivne (335 de dolari) anterior.

Soldații de infanterie ucraineni — care petrec adesea câteva luni în posturi din cauza lipsei de rezerve și a dificultății rotației — vor primi 300.000 de grivne (6.700 de dolari) pentru o lună petrecută pe linia zero, a spus Zelenski.

În sistemul actual, cei care îndeplinesc roluri de luptă primesc o indemnizație de luptă de până la 100.000 de grivna (2.234 de dolari), cu beneficii suplimentare disponibile în funcție de circumstanțe.

Creșterea salarială spectaculoasă vine după ce Fedorov a anunțat schimbări planificate în primăvară pentru soldații de infanterie și de asalt, ale căror sarcini sunt considerate pe scară largă ca fiind cele mai epuizante și periculoase din armata ucraineană.

Potrivit ministrului, noua rată lunară reprezintă cel mai mare salariu pentru infanterie din lume.

„Totul se bazează pe infanteria ucraineană, pe infanteria noastră ucraineană”, a spus Zelenski.

Vor fi introduse creșteri salariale și pentru comandanții de rang superior, într-un efort de a crea un „stimulent pozitiv pentru menținerea unui comandament eficient”, a adăugat președintele.

Într-o schimbare majoră dorită de ani de zile de soldații ucraineni și de societate în ansamblu, vor fi introduse contracte fixe de 6-14 luni pentru personalul de infanterie și de asalt. La expirarea acestor contracte, persoanele respective vor fi scutite de mobilizare timp de șase luni.

Pentru alte roluri de luptă, inclusiv operatorii de drone, artileriștii și medicii, vor fi oferite contracte fixe de 24 de luni, tot cu o perioadă de grație de 6 luni la expirare.

Zelenski a anunțat, de asemenea, reforme ale sistemului actual de transfer între unități, care a reprezentat mult timp o problemă pentru soldații blocați în brigăzi prost conduse și care duce adesea la dezertarea soldaților cu scopul de a se transfera la o unitate mai dorită.

Potrivit lui Fedorov, transferurile în cadrul unui corp de armată (format din aproximativ cinci brigăzi) vor fi posibile prin intermediul aplicației Armiia+, fără a fi nevoie de birocrație suplimentară, iar reîntoarcerea din absență neautorizată în cele mai eficiente unități de luptă va fi, de asemenea, accelerată.

Pentru a garanta sustenabilitatea armatei ucrainene, chiar și după un potențial acord de încetare a focului cu Rusia, Zelenski a insistat în repetate rânduri pentru o tranziție către o armată formată din soldați voluntari cu contract, care să primească o remunerație de primă clasă.

În 2025, o încercare de a atrage tineri ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani în roluri de infanterie de luptă, oferindu-le remunerații generoase și perioade fixe de serviciu, s-a soldat cu un eșec — până când a fost extinsă la cele mai de elită unități de drone ale țării.

Recrutare a voluntarilor străini

Ca parte a unei noi inițiative de a completa rândurile Ucrainei cu personal din exterior, președintele a ordonat crearea „unor oportunități semnificativ mai numeroase de recrutare a voluntarilor străini în armata ucraineană”.

Luptătorii străini, în special cei din America Latină, continuă să joace un rol din ce în ce mai important în armata ucraineană, îndeplinind adesea aceleași misiuni de infanterie și de asalt deloc de invidiat.

Potrivit lui Fedorov, noua campanie de recrutare a străinilor vizează completarea, în cele din urmă, a 30-50% din rândurile soldaților de asalt și ale infanteriei cu străini.

Oleksandr Sirskîi, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, a declarat că reformele marchează „prima etapă a unei transformări la scară largă”. Modificări suplimentare ale proceselor de recrutare și mobilizare vor fi implementate în etapele ulterioare.

„Sarcina noastră principală este să facem tot posibilul pentru a salva viețile soldaților de pe linia frontului”, a spus Sirskîi.

Editor : Sebastian Eduard

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