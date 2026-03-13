Live TV

Creștinii care pornesc războaie ar trebui să meargă la spovedanie, spune papa Leon. „Au curajul necesar?”

Data actualizării: Data publicării:
Pope Leo XIV during the last Jubilee audience in St. Peter's Square - Vatican
Papa Leon. Foto: Abaca Press / Profimedia

Papa Leon al XIV-lea a sugerat vineri că liderii politici creştini care pornesc războaie ar trebui să meargă la spovedanie şi să analizeze dacă urmează învăţăturile lui Isus, fără să numească vreun lider sau conflict anume, informează Reuters.

„Oare acei creştini care poartă o imensă responsabilitate în conflictele armate dau dovadă de umilinţa şi curajul necesare ca să-şi facă un examen serios de conştiinţă şi să meargă la spovedanie?” a întrebat papa într-un discurs ţinut în faţa clericilor, potrivit Agerpres. Deşi vineri papa Leon nu a făcut nicio referire la o persoană anume, în ultimele zile a lansat apeluri repetate pentru încetarea războiului în desfăşurare în Iran, declanşat pe 28 februarie în urma atacurilor americano-israeliene.

Preşedintele american Donald Trump a fost crescut în credinţa prezbiteriană. Câţiva dintre principalii membri ai administraţiei Trump, printre care vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio, sunt catolici.

Isus şi-a învăţat discipolii să fie non-violenţi, iar Biserica Catolică se opune, în general războiului, precizează Reuters.

De secole, Biserica a evaluat conflictele pe baza tradiţiei „războiului drept”, care foloseşte o serie de criterii pentru a stabili dacă un conflict poate fi considerat justificat din punct de vedere moral, cum ar fi respingerea unei invazii nedrepte.

Robert McElroy, cardinal de Washington, D.C., a spus la începutul săptămânii că atacurile americano-israeliene împotriva Iranului „nu sunt legitime moral” pentru că nu îndeplinesc criteriile Bisericii referitoare la războiul drept.

Papa Leon al XIV-lea participă vineri la Vatican la o conferinţă despre spovedanie, practică prin care catolicii îşi mărturisesc păcatele preotului şi cer iertare lui Dumnezeu.

Potrivit suveranului pontif, acest ritual vine în ajutorul fiecărui catolic în parte, dar promovează şi pacea şi unitate în societate.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
Digi Sport
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Fanatik.ro
Cum îl ajută Simona Halep pe tatăl său, în afaceri. Imaginile care au cucerit pe toată lumea
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Orașul mare din România unde se construiește un stadion modern: peste 20 de milioane de euro. Echipa de...
Adevărul
Balerina Tetiana, lunetistă de elită pe frontul din Ucraina: „Fiecare mișcare necesită precizie, la fel ca la...
Playtech
Când intră pensiile pe card în aprilie 2026. Vin mai devreme banii de Paște sau se păstrează data obișnuită
Digi FM
Ce se întâmplă cu concertele Holograf de zilele viitoare, după moartea lui Mugurel Vrabete. Trupul lui va fi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Inclus de Mircea Lucescu pe lista pentru meciul cu Turcia, a apărut cu un drapel uriaș al Ungariei în mână
Pro FM
Piesa României la Eurovision 2026, catalogată "periculoasă" și "iresponsabilă". De unde a pornit scandalul
Film Now
Andrea Bocelli, după declarațiile controversate ale lui Timothée Chalamet: „Sper să-și schimbe perspectiva...
Adevarul
Chipul unui grec condamnat la 8 ani de pușcărie apare într-un mozaic de la Mitropolia din Iași, alături de...
Newsweek
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
Digi FM
Demi Moore, parcă din ce în ce mai slabă. Actrița a stârnit reacții: "Doamne, este tot Hollywoodul pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Nicole Kidman, dezgustată să-l sărute pe Alexander Skarsgård pe platourile „Big Little Lies”. Gestul făcut de...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică