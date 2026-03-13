Creștinii care pornesc războaie ar trebui să meargă la spovedanie, spune papa Leon. „Au curajul necesar?”

Papa Leon al XIV-lea a sugerat vineri că liderii politici creştini care pornesc războaie ar trebui să meargă la spovedanie şi să analizeze dacă urmează învăţăturile lui Isus, fără să numească vreun lider sau conflict anume, informează Reuters.

„Oare acei creştini care poartă o imensă responsabilitate în conflictele armate dau dovadă de umilinţa şi curajul necesare ca să-şi facă un examen serios de conştiinţă şi să meargă la spovedanie?” a întrebat papa într-un discurs ţinut în faţa clericilor, potrivit Agerpres. Deşi vineri papa Leon nu a făcut nicio referire la o persoană anume, în ultimele zile a lansat apeluri repetate pentru încetarea războiului în desfăşurare în Iran, declanşat pe 28 februarie în urma atacurilor americano-israeliene.

Preşedintele american Donald Trump a fost crescut în credinţa prezbiteriană. Câţiva dintre principalii membri ai administraţiei Trump, printre care vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio, sunt catolici.

Isus şi-a învăţat discipolii să fie non-violenţi, iar Biserica Catolică se opune, în general războiului, precizează Reuters.

De secole, Biserica a evaluat conflictele pe baza tradiţiei „războiului drept”, care foloseşte o serie de criterii pentru a stabili dacă un conflict poate fi considerat justificat din punct de vedere moral, cum ar fi respingerea unei invazii nedrepte.

Robert McElroy, cardinal de Washington, D.C., a spus la începutul săptămânii că atacurile americano-israeliene împotriva Iranului „nu sunt legitime moral” pentru că nu îndeplinesc criteriile Bisericii referitoare la războiul drept.

Papa Leon al XIV-lea participă vineri la Vatican la o conferinţă despre spovedanie, practică prin care catolicii îşi mărturisesc păcatele preotului şi cer iertare lui Dumnezeu.

Potrivit suveranului pontif, acest ritual vine în ajutorul fiecărui catolic în parte, dar promovează şi pacea şi unitate în societate.

