Crimă în lumea „aurului alb”. Cel mai cunoscut inamic al mafiei fildeșului, găsit mort în locuința sa din Kenya

Esmond Bradley Martin, în vârstă de 75 de ani, unul dintre investigatorii de top în lumea mafiei fildeșului, a fost găsit mort, duminică, în locuința sa din Nairobi, capitala Kenyei.

Foto: Esmond Bradley Martin

Cadavrul lui Martin prezenta în zona gâtului urma unui lovituri de cuțit, transmite BBC.

Fostul reprezentant al ONU se întorsese de curând dintr-o misiune de investigare din Myanmar.

Înainte de a fi găsit mort, Esmond Bradley Martin se pregătea să facă publice concluziile anchetei sale, informează corespondentul BBC din Niarobi, Alaistair Leithead.

Trupul neînsuflețit al investigatorului a fost găsit de soția sa. Poliția investighează circumstanțele morții, prima ipoteză fiind aceea a unui jaf.

Prima călătorie a lui Martin în Kenya a avut loc în anii 1970, când statul african se confrunta cu o adevărată epidemie a braconajului de elefanți și a traficului ilegal de fildeș.

Săptămâna trecută, deputații din Hong Kong au votat în favoarea interdicţiei progresive a comerţului cu fildeș, supranumit „aurul alb”.

Deputaţii s-au exprimat cu o largă majoritate în favoarea acestei interdicţii, care va intra în vigoare până în anul 2021.



Decizia era aşteptată cu nerăbdare de apărătorii mediului, după abolirea totală a vânzărilor de fildeş de către China, intrată în vigoare la sfârşitul anului 2017.

China a fost în trecut prima piaţă din lume în privinţa comerţului cu fildeş de contrabandă, iar acest lucru s-a datorat în mare parte eforturilor lui Esmond Bradley Martin.



„Închiderea acestei pieţe uriaşe va oferi elefanţilor o posibilitate de supravieţuire", a declarat într-un comunicat Bert Wander, reprezentant al ONG-ului internaţional Avaaz.



Guvernul fostei colonii britanice, revenit în 1997 sub administrarea Chinei, a anunţat la sfârşitul anului 2016 intenţia de a interzice înainte de 2021 importul şi exportul de fildeş.



Hong Kong autorizează în continuare vânzările de obiecte din fildeş provenind din stocuri constituite în mod oficial înainte de interdicţia internaţională a acestui comerţ în 1990, a căror destinaţie vizează teoretic doar piaţa acestei insule.



Însă ONG-urile îi acuză pe traficanţi că profită de această legislaţie pentru a face contrabandă pe scară largă, ameninţând supravieţuirea elefanţilor.



Amendamentul adus legii pentru protejarea speciilor animaliere şi vegetale în pericol prevede o interdicţie în trei faze, o amânare ce ar putea fi exploatată de anumite persoane şi ar putea avea ca rezultat moartea unui număr mare de elefanţi africani, au acuzat activiştii ecologişti.



Iniţial, interdicţia va privi stocurile de fildeş şi de trofee de vânătoare constituite după 1975. Apoi, ea va include fildeşul achiziţionat înainte de 1975, înainte de a fi generalizată la nivelul totalităţii stocurilor, în 2021.



Penalităţile pentru traficanţi vor creşte şi vor ajunge la o amendă maximală de 10 milioane de dolari hong kong (1 milion de euro) şi 10 ani de închisoare.



Zeci de manifestanţi, inclusiv elevi şi studenţi, s-au reunit în faţa Consiliului Legislativ din acest megalopolis pentru a protesta faţă de comerţul cu fildeş.



Comercianţii de fildeş declară că vor fi nevoiţi să dea faliment şi au cerut să fie despăgubiţi, fapt care nu este prevăzut de noul amendament legislativ.



În iulie, autorităţile locale au anunţat cea mai mare captură de fildeş din ultimele trei decenii, după descoperirea a peste şapte tone de fildeş cu o valoare estimată la peste 7 milioane de euro.



Fildeşul african este foarte apreciat în China, unde a ajuns la 1.100 de euro per kilogram, fiind considerat un simbol al unui statut social înalt. Cererea mare de pe piaţa acestei ţări a alimentat masacrarea a zeci de mii de pahiderme în Africa în fiecare an.



Potrivit Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (UICN), populaţia de elefanţi din Africa a înregistrat în ultimii 10 ani cea mai importantă scădere a sa din ultimul sfert de secol, fiind o victimă a traficului ilegal de fildeş, dar şi a despăduririlor şi urbanizării.



Pe continentul african trăiesc în prezent 415.000 de elefanţi, cu 111.000 mai puţin faţă de decenul precedent, potrivit UICN.