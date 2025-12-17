Momente șocante într-o localitate din nordul Italiei: un cetățean moldovean de 32 de ani este acuzat de omor deosebit de grav, după ce a înjunghiat un bărbat italian de 55 de ani în fața barului acestuia. Tânărul ar fi venit pregătit cu un cuțit și o canistră cu combustibil. Scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere.

Scena s-a petrecut chiar în fața barului pe care victima, un bărbat italian de 55 de ani, cu origini ucrainene, îl deținea. El se afla de foarte mult timp în Italia.

Între cei doi ar fi existat o altercație în urmă cu aproximativ șase luni. Atunci, tânărul moldovean de 32 de ani s-a luat la bătaie în fața barului cu alți tineri, iar bărbatul italian a ieșit afară să îi potolească, după care a făcut și un denunț la poliție.

Acest lucru a agravat problemele cu legea pe care le avea deja cetățeanul moldovean: un dosar penal pentru trafic de droguri. Astfel că a venit să se răzbune. El a stat în fața barului aproximativ o oră, avea pregătit deja un cuțit și o canistră cu combustibil. L-a înjunghiat pe italian imediat după ce acesta a ieșit din bar, iar după s-a îndreptat către local și probabil a încercat să-i dea foc, pentru că a luat și canistra cu combustibil.

Cu toate acestea, italianul s-a ridicat, chiar dacă era rănit grav, moment în care și moldoveanul s-a întors să vadă ce se întâmplă. În scurt timp, însă, victima a căzut, și-a pierdut cunoștința și a murit la scurt timp după aceea.

Cetățeanul moldovean este acuzat de omor deosebit de grav.

