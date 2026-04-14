Crimă șocantă în Italia: Trei români au ucis un bărbat, chiar sub ochii fiului acestuia de 11 ani

Crimă teribilă comisă de trei români, în Italia. Au omorât un bărbat, sub ochii fiului său de doar 11 ani. Bărbatul încerca să-i oprească să devasteze un local, dar a fost luat la bătaie.

Scandalul cu final tragic a avut loc în orașul Massa din regiunea Toscana. Un italian de 47 de ani a ieșit în oraș împreună cu partenera sa, cu fiul său de 11 ani și cu cumnatul său. Au observat la un moment dat un grup de tineri care încerca să spargă vitrina unui local.

Cei doi bărbați au încercat să îi oprească să distrugă localul respectiv, dar au fost luați la bătaie. În timpul scandalului, bărbatul de 47 de ani a fost trântit la pământ, s-a lovit cu capul de asfalt și a murit pe loc. Potrivit martorilor, tinerii români au continuat să îl lovească și după ce bărbatul și-a pierdut cunoștința.

Martor la tragedie a fost și copilul bărbatului, care a continuat să își roage tatăl să se ridice.

În acest caz au fost arestați trei români. Doi au 19, respectiv 23 de ani, și al treilea este minor și nu i-a fost divulgată identitatea. Toți sunt acuzați de omor.

