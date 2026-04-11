Un băiat român de 11 ani a fost ucis într-o toaletă publică din Spania, în timp ce mama lui îl aștepta la intrare. Garda Civilă a anunțat că suspectul, un tânăr în vârstă de 23 de ani, a fost arestat după atacul comis în centrul cultural La Despernada din Villanueva de la Cañada, lângă Madrid, unde copilul a fost înjunghiat de mai multe ori, scrie El Mundo.

Agresorul, un tânăr de origine peruană, suferă de autism, a mai precizat Garda Civilă.

Minorul de 11 ani a fost rănit grav după ce a fost înjunghiat în mai multe părți ale corpului în toaletele centrului cultural La Despernada, din Villanueva de la Cañada, Madrid.

Faptele s-au petrecut în jurul orei 19:45, joi, când tânărul de 23 de ani a atacat victima pe la spate, cu un cuțit, într-o toaletă din centrul cultural. Băiatul, de origine română, a suferit mai multe răni de cuțit.

Când echipajele de urgență au ajuns la fața locului, copilul era în stop cardiorespirator, în urma rănilor suferite la nivelul gâtului, spatelui și toracelui. Medicii au reușit să îl resusciteze și să îl stabilizeze, după care a fost transportat cu elicopterul, în stare critică, la Spitalul „12 de Octubre” din Madrid. În ciuda intervențiilor medicale, minorul a decedat.

Fuga și capturarea agresorului

După atac, agresorul a fugit de la locul faptei, dar a fost prins câteva ore mai târziu. Garda Civilă, împreună cu Poliția Locală, a organizat o amplă operațiune de căutare, reușind să îl localizeze în noaptea de joi spre vineri.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei și mobilul atacului. Potrivit primelor informații, incidentul ar fi izbucnit în contextul unui episod de furie al agresorului îndreptat împotriva unui grup de minori, printre care se afla și David, copilul de 11 ani.

Cine era David și ce spun autoritățile despre Julio

David, elev în clasa a VI-a, era cunoscut în comunitate și juca fotbal la clubul din Villanueva de la Cañada. Primăria locală a ținut vineri, la ora 12:00, un minut de reculegere în memoria sa și a decis suspendarea tuturor evenimentelor programate în oraș. Autoritățile au transmis un mesaj de condoleanțe familiei și au făcut apel la calm și responsabilitate în aceste momente dificile.

Julio, presupusul agresor, este un tânăr cu antecedente de comportament conflictual, despre care martori spun că în trecut ar fi amenințat în repetate rânduri alți minori cu un cuțit. Unii părinți afirmă că și-au avertizat copiii să îl evite.

Julio, tânărul de 23 de ani cu autism, ar fi lăsat bilete adresate unor tineri din localitatea madrilenă unde a avut loc crima, potrivit El Periódico de España. Locuitorii din zonă au susținut că un posibil motiv al tragediei ar putea fi un presupus interes romantic al agresorului față de victimă, deși diferența de vârstă dintre cei doi era semnificativă.

Editor : Ana Petrescu