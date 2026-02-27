„Criminal de război sionist”. Statuia lui Winston Churchill din Londra a fost vandalizată: un bărbat a fost arestat

Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost arestat după ce statuia lui Winston Churchill din fața Parlamentului a fost acoperită cu graffiti în care fostul prim-ministru britanic era numit „criminal de război sionist”, relatează The Guardian.

Poliția metropolitană a declarat că bărbatul a fost arestat vineri dimineață sub suspiciunea de vandalism agravat de motive rasiale. Alte fraze, printre care „opriți genocidul” și „eliberați Palestina”, au fost scrise cu vopsea roșie pe sculptura din bronz din Piața Parlamentului, din centrul Londrei.

Un purtător de cuvânt al poliției metropolitane a declarat: „Puțin după ora 4 dimineața, vineri, 27 februarie, un bărbat a fost văzut pictând graffiti pe statuia lui Winston Churchill din Piața Parlamentului. Primii polițiști au ajuns la fața locului în două minute. Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, a fost arestat sub suspiciunea de vandalism agravat de motive rasiale. El rămâne în arest”.

În decembrie anul trecut, atât poliția metropolitană, cât și poliția din Greater Manchester au anunțat că orice persoană care va scanda sloganul „globalizați intifada” va fi arestată.

Decizia celor două forțe de poliție a fost luată după două atacuri teroriste: unul la Bondi Beach, în Australia, și unul la sinagoga Heaton Park din Manchester, pe 2 octombrie.

Statuia fostului prim-ministru a fost vandalizată de mai multe ori în trecut, inclusiv în timpul protestelor. În iunie 2020, în timpul unui protest Black Lives Matter declanșat de moartea lui George Floyd în SUA, statuia a fost acoperită cu graffiti care îl acuza pe Churchill de rasism.

Mai târziu în acel an, în octombrie, un activist al mișcării Extinction Rebellion a fost condamnat să plătească peste 1.500 de lire sterline după ce a vandalizat statuia, scriind cuvântul „rasist” pe soclul acesteia în timpul unei manifestații împotriva schimbărilor climatice.

Monumentul de 3,6 metri, creat de Ivor Roberts-Jones, a fost dezvelit în 1973 de soția fostului prim-ministru, Clementine Churchill. Este una dintre cele 12 statui din Piața Parlamentului sau din jurul acesteia, majoritatea reprezentând oameni de stat cunoscuți, precum Abraham Lincoln și Nelson Mandela.

