Echipa Inter Milano, tehnicianul Cristian Chivu şi conducerea clubului milanez au fost primiţi sâmbătă în audienţă de papa Leon al XIV-lea înaintea meciului din Serie A cu Lazio.

Papa Leon al XIV-lea a adresat un salut plin de semnificaţie noilor campioni ai Italiei. Suveranul pontif s-a alăturat bucuriei pentru această performanţă sportivă, subliniind invitaţia de a nu se opri aici, ci de a „reflecta asupra experienţei trăite”, pentru a transmite mai ales tinerilor „un mesaj util” pentru dezvoltarea lor, precizează inter.it, citat de News.ro.

Papa Leon al XIV-lea a amintit de întâlnirea echipei Inter din 1991 cu Sfântul Ioan Paul al II-lea: Pontiful de atunci subliniase rolul important al clubului nerazzurro în istoria fotbalului italian şi le încredinţase jucătorilor o misiune pe care să o ţină bine minte. „Faceţi în aşa fel încât mulţi să poată recunoaşte în voi şi în comportamentul vostru autenticitate şi integritate de neclintit”.

Preşedintele şi directorul general Giuseppe Marotta, vicepreşedintele Javier Zanetti, proprietarii de la Oaktree, conducerea clubului, Chivu, echipa şi întreg personalul l-au salutat pe Suveranul Pontif şi au primit binecuvântarea acestuia.

Preşedintele Marotta i-a oferit Sfântului Părinte un tricou istoric al echipei Inter, personalizat cu numărul 10 şi cu inscripţia LEONE XIV.

Cuvintele adresate echipei campioane de suveranul pontif:

„În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Pace vouă! Bună dimineaţa tuturor, bine aţi venit şi felicitări! Dragi fraţi şi surori, bine aţi venit şi felicitări întregii echipe, conducerii, antrenorilor şi numeroşilor suporteri şi susţinători pentru obiectivul atins. Acesta este cu siguranţă, pentru voi toţi, un moment de mare bucurie, la care mă bucur să iau parte. Este un obiectiv atins datorită multor eforturi, jocului de echipă, disciplinei şi perseverenţei, pe care aţi ştiut să le menţineţi atât în momentele exaltante – cum ar fi ultimul meci, când aţi sărbătorit deja! – cât şi în cele dificile, fără să vă descurajaţi şi fără să vă daţi bătuţi. De aceea, în timp ce vă felicit, vă invit să reflectaţi asupra experienţei trăite, pentru a deveni, în acest moment de succes, purtători ai unui mesaj util în special pentru creşterea tinerilor. Mulţi dintre ei, în aceste zile, vă privesc ca pe „eroii” lor, ca pe modele de urmat, iar acest lucru vă conferă o responsabilitate care depăşeşte performanţa şi care vă cere, ca sportivi, să fiţi martori ai valorilor. Aş dori să subliniez cu adevărat acest lucru, pentru că tinerii de astăzi au cu adevărat nevoie de modele, iar ceea ce faceţi voi are un impact care poate fi pozitiv sau negativ asupra vieţii tinerilor. Şi să vă gândiţi, aşadar, la această mare responsabilitate pe care o aveţi este ceva ce aş dori cu adevărat să vă las. Sfântul Ioan Paul al II-lea, acum aproximativ treizeci şi cinci de ani, vorbea despre acest lucru în timpul unei întâlniri ţinute tocmai cu unii reprezentanţi ai Societăţii voastre. După ce a amintit rolul semnificativ al acesteia în istoria fotbalului italian, el a adăugat, adresându-se jucătorilor şi conducătorilor: «Faceţi în aşa fel încât mulţi să poată recunoaşte în voi şi în comportamentul vostru autenticitate şi integritate de neclintit» (Discurs adresat conducătorilor şi jucătorilor de la „Inter”, 16 februarie 1991). Sunt cuvinte pe care simt nevoia să vi le repet şi eu, reînnoindu-vă felicitările mele. Vă binecuvântez din suflet pe voi şi pe familiile voastre şi vă doresc tot binele.”

