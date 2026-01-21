Live TV

Criteriul care va decide țările câștigătoare în cursa globală a inteligenţei artificiale. Avertismentul șefului Microsoft

Costul energiei va deveni criteriul numărul unu în competiţia globală pentru supremaţia în inteligenţa artificială, a spus CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Într-o economie în care statele şi companiile investesc masiv în infrastructură AI, „creşterea PIB-ului în orice ţară va fi direct corelată cu costul energiei necesare pentru utilizarea AI”, a spus Nadella, transmite CNBC, citat de News.ro.

El a subliniat apariţia unei noi „mărfi global”: token-urile, unităţile de procesare cumpărate pentru a rula modele de inteligenţă artificială.

„Sarcina fiecărei economii este să transforme aceste token-uri în creştere economică. Dacă ai o marfă mai ieftină, eşti avantajat”, a subliniat el.

Microsoft se numără printre giganţii care investesc sume colosale în centre de date. Compania a spus la începutul lui 2025 că va cheltui 80 de miliarde de dolari pe infrastructură AI, iar 50% din investiţii sunt deja în afara Statelor Unite.

Nadella a avertizat însă că societatea nu va tolera consumul masiv de energie pentru modele AI dacă acestea nu produc valoare reală.

„Vom pierde rapid permisiunea socială de a folosi o resursă atât de limitată precum energia, dacă aceste token-uri nu îmbunătăţesc sănătatea, educaţia, eficienţa sectorului public şi competitivitatea sectorului privat.”

Europa se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate preţuri la energie la nivel global, exacerbate de invazia rusă în Ucraina şi sancţiunile ulterioare. În privinţa competitivităţii, Nadella a subliniat că nu este vorba doar de producţia de energie, ci şi de întregul „cost total de operare”: „Poţi produce energie ieftin? Poţi construi centre de date? Care este curba de cost a siliciului din sistem?”

Referindu-se la Europa, el a spus că succesul continentului depinde de capacitatea de a produce pentru o piaţă globală, nu doar internă.

„Competitivitatea Europei înseamnă competitivitatea producţiei sale pe pieţele globale, nu doar în Europa. De multe ori aici discuţia este doar despre Europa”, a spus el.

În opinia sa, continentul trebuie să renunţe la ideea că protecţia locală asigură relevanţă globală.

„Europa ar trebui să fie mult mai preocupată de accesul la companiile sale industriale şi financiare, nu doar de ideea de suveranitate. Vei fi competitiv doar dacă produsele europene sunt competitive la nivel global”, a spus Nadella.

Declaraţiile sale vin în contextul în care investiţiile în AI au explodat în 2025–2026, iar centrele de date şi consumul energetic aferent devin una dintre cele mai presante provocări ale economiei digitale.

