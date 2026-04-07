Criza actuală a petrolului și a gazelor este mai gravă decât cele din 1973, 1979 și 2002 la un loc, spune șeful AIE

Criza actuală a petrolului și gazelor, declanșată de blocarea Strâmtorii Ormuz, este „mai gravă decât cele din 1973, 1979 și 2002 la un loc”, a declarat Fatih Birol, directorul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), pentru ziarul Le Figaro, conform Reuters.

„Lumea nu a mai cunoscut niciodată o întrerupere a aprovizionării cu energie de o asemenea amploare”, a spus el într-un interviu acordat ziarului francez, publicat în ediția de marți.

El a afirmat că țările europene, precum și Japonia, Australia și altele vor avea de suferit, dar că țările cele mai expuse riscului sunt țările în curs de dezvoltare, care vor fi afectate de creșterea prețurilor la petrol și gaze, de creșterea prețurilor la alimente și de o accelerare generală a inflației.

Țările membre ale AIE au convenit luna trecută să pună la dispoziție o parte din rezervele lor strategice. O parte din acestea fuseseră deja eliberate, iar procesul continuă, a declarat Birol.

Ca reacție la atacurile lansate de Israel și Statele Unite, Iranul a blocat aproape în totalitate traficul în Strâmtoarea Ormuz, prin care trec în mod obișnuit aproximativ 20 % din rezervele mondiale de petrol și gaze, provocând o creștere bruscă a prețurilor la energie.

