Live TV

Video Criză de apă în Grecia: două insule au intrat în stare de urgență. Autoritățile avertizează asupra sezonului turistic

Data actualizării: Data publicării:
Alonissos, Grecia.
Alonissos, Grecia. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Vacanțele pe insulele grecești vin anul acesta cu o problemă serioasă: lipsa apei potabile. Două insule din Marea Egee au intrat deja în stare de urgență, iar autoritățile avertizează că presiunea sezonului turistic și temperaturile tot mai ridicate agravează criza.

Chiar înainte de vârful sezonului turistic, două insule grecești, Alonissos și Tinos, au declarat stare de urgență din cauza lipsei apei potabile. Problema nu se limitează însă doar la aceste două insule.

În ultimul an, și alte destinații populare din Grecia s-au confruntat cu dificultăți similare. Inclusiv nivelul apei din rezervoarele care alimentează zona Atenei este în scădere.

Specialiștii avertizează că turismul pune o presiune semnificativă pe resursele de apă. În timpul verii, localități cu doar câteva mii de locuitori ajung să primească zeci de mii de turiști, ceea ce duce la o creștere puternică a consumului.

Un turist poate consuma de până la patru ori mai multă apă decât un rezident, din cauza utilizării piscinelor, schimbării frecvente a lenjeriei în hoteluri, întreținerii spațiilor verzi și activităților din sectorul ospitalității.

Starea de urgență permite autorităților locale să intervină rapid, fără procedurile administrative obișnuite, pentru a găsi soluții de criză. Astfel, municipalitățile pot închiria unități mobile de desalinizare și pot demara proiecte de alimentare cu apă.

Pe fondul schimbărilor climatice, cu veri mai lungi, mai calde și mai secetoase, experții avertizează că astfel de crize de apă ar putea deveni tot mai frecvente în Grecia.
 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mette-Marit
2
Numărul donatorilor de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prinţesa moştenitoare a...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
3
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
2026-06-15-1569
4
Negocieri pentru guvernul Veștea: Discuții cu fiecare parlamentar care ar putea vota...
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
5
Planul făcut în taină de PNL-USR-UDMR: Bolojan nu va mai fi propus premier. Cele două...
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
Digi Sport
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
grecia
Drone și sateliți pe plajele din Grecia. Neregulile și șezlongurile amplasate ilegal vor fi depistate din aer
drone_lefkada
Ucraina a oferit scuze Greciei după găsirea unei drone navale lângă insula Lefkada: Agresiunea Rusiei e o amenințare pentru Europa
Greece Calls For A Vote On Proposed Bailout
Grecia: Fostul premier Alexis Tsipras a lansat un nou partid. „Ţara noastră are nevoie de un şoc de democraţie”
Greece Tourism, Heraklion - 02 May 2026
Zeci de arestări în Creta, într-un dosar privind frauda cu subvenții agricole de la Uniunea Europeană
Laura Codruța Kovesi zambind
Laura Codruța Kovesi a depus o plângere la Bruxelles împotriva Greciei pe fondul anchetei privind fraudele agricole
Recomandările redacţiei
INSTANT_CIUCU_DNA_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu este audiat acum de procurorii DNA: Noi detalii despre...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_14_INQUAM_Photos_George_Calin
Stenograme. Sorin Grindeanu, în ședința PSD: „Am o mare problemă să...
drapele la intrarea in parlamentul european
Mesaj ferm al Parlamentului European: UE nu se va lăsa intimidată de...
Vestea scandalul azilelor groazei
Cum arată programul de guvernare al lui Veștea: promite să continue...
Ultimele știri
Belgia se pregătește să predea întreaga flotă de avioane de vânătoare F-16 către Ucraina. Prima tranșă: șapte aparate
Comisia Europeană a extins interdicţia privind exportul de ovine şi caprine din România. Anunțul lui Tanczos Barna
Putin vrea să crească cheltuielile pentru război cu 40%, în ciuda deficitului bugetar uriaș
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A murit medicul care a ajutat-o pe Adriana Iliescu să devină mamă la aproape 67 de ani. Povestea care a făcut...
Cancan
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Fanatik.ro
Suma uriaşă încasată de Antena 1 din pauzele de hidratare de la CM 2026! Publicitatea costă mai mult decât...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Emisiunea la care Gabi Tamaș vrea să participe după Survivor și Asia Express. Are nevoie de acordul soției...
Adevărul
Rușii au simțit pe pielea lor teroarea războiului. Atacul cu drone asupra Moscovei: blocuri, centre...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
Viorica Dăncilă rupe tăcerea despre perioada în care a fost premier: „Am fost trădată de cei din casă. Mi-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a găsit echipă
Pro FM
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din apartamentele de la mare. Artistul estimează un profit frumos în vara...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Daveigh Chase, actrița din „Lilo & Stitch” și „The Ring”, a murit la 35 de ani. Ce a scris iubitul ei înainte...
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele...
Newsweek
Un nou ajutor la pensie pentru 4.600.000 pensionari, votat de Senat. Ce e obligată Casa de Pensii să facă?
Digi FM
Sfârșit tragic pentru o femeie de 37 de ani, aflată în vacanță în Grecia. A murit într-un accident rutier cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
Pericol ascuns în sezonul cald. Bacteria rară care poate provoca simptome severe după mușcătura de căpușă
Film Now
El e celebru din „Top Gun: Maverick”, ea a jucat în „Scream 7”. Cine este iubita lui Glen Powell, starul care...
UTV
Andreea Bănică a întors toate privirile într-o ținută roșie transparentă. Artista și-a schimbat look-ul