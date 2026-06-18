Vacanțele pe insulele grecești vin anul acesta cu o problemă serioasă: lipsa apei potabile. Două insule din Marea Egee au intrat deja în stare de urgență, iar autoritățile avertizează că presiunea sezonului turistic și temperaturile tot mai ridicate agravează criza.

Chiar înainte de vârful sezonului turistic, două insule grecești, Alonissos și Tinos, au declarat stare de urgență din cauza lipsei apei potabile. Problema nu se limitează însă doar la aceste două insule.

În ultimul an, și alte destinații populare din Grecia s-au confruntat cu dificultăți similare. Inclusiv nivelul apei din rezervoarele care alimentează zona Atenei este în scădere.

Specialiștii avertizează că turismul pune o presiune semnificativă pe resursele de apă. În timpul verii, localități cu doar câteva mii de locuitori ajung să primească zeci de mii de turiști, ceea ce duce la o creștere puternică a consumului.

Un turist poate consuma de până la patru ori mai multă apă decât un rezident, din cauza utilizării piscinelor, schimbării frecvente a lenjeriei în hoteluri, întreținerii spațiilor verzi și activităților din sectorul ospitalității.

Starea de urgență permite autorităților locale să intervină rapid, fără procedurile administrative obișnuite, pentru a găsi soluții de criză. Astfel, municipalitățile pot închiria unități mobile de desalinizare și pot demara proiecte de alimentare cu apă.

Pe fondul schimbărilor climatice, cu veri mai lungi, mai calde și mai secetoase, experții avertizează că astfel de crize de apă ar putea deveni tot mai frecvente în Grecia.



Editor : C.S.