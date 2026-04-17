Criză de kerosen în Europa. Experții din aviație avertizează că zborurile din sezonul de vară ar putea fi perturbate

Deficit în aprovizionarea cu combustibil pentru avioane

Perturbările în aprovizionarea cu combustibil pentru avioane ar putea duce în curând la reduceri semnificative ale ofertelor de zboruri, a avertizat vineri o asociaţie germană, în condiţiile în care tensiunile din Orientul Mijlociu afectează pieţele energetice globale.

„Sezonul de călătorii din vară este foarte aproape, şi ecosistemul turistic depinde de călătoriile aeriene pentru turiştii interni şi externi în timpul sezonului de vârf dar şi pentru turismul de afaceri”, a afirmat Joachim Lang, directorul general al Asociaţiei Germane a Aviaţiei (BDL), transmite DPA, preluată de Agerpres. 

Dacă şi când situaţia se va deteriora va depinde în mare măsură de durata conflictului din Iran. Chiar dacă se va încheia curând, pieţele energetice se vor redresa doar gradual, a apreciat BDL, citând experţi din domeniul energiei.

De asemenea, peste 80 facilităţi din Orientul Mijlociu au fost lovite parţial sau sever, astfel încât o revenire rapidă la nivelul producţiei de dinaintea crizei este puţin probabil. Industria petrolieră se aşteaptă ca aproximativ 20% din capacitatea globală de petrol să rămână indisponibilă o perioadă extinsă.

Oficialii Agenţiei Internaţionale pentru Energie (IEA) au avertizat că în următoarele şase săptămâni anumite părţi din Europa s-ar putea confrunta cu un deficit în aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, în condiţiile în care aproximativ 75% din importurile nete de kerosen ale Europei vin din Orientul Mijlociu.

În prezent acele livrări sunt înlocuite cu combustibili din SUA, care au acoperit până acum doar aproximativ jumătate din deficit, sporind riscul unor stocuri scăzute şi al înăspririi pieţei dincolo de sezonul de vară, a avertizat BDL.

Analiştii avertizează că vor urma noi reduceri ale capacităţii de transport, mai multe avioane care vor rămâne la sol, şi suprataxe, ei urmărind rezultatele companiilor aeriene pentru indicii privind impactul războiului asupra profitului şi veniturilor.

Conflictul din Iran a dus la creşterea preţului kerosenului, frânând dezvoltarea industriei aeriene şi forţând operatorii aerieni să majoreze preţurile biletelor, să-şi reducă planurile de expansiune şi să-şi regândească previziunile.

Companiile aeriene susţin că este dificil de previzionat cum se va modifica cererea în semestrul doi din 2026 deoarece turiştii sunt îngrijoraţi de turbulenţe şi de majorările de preţ.

