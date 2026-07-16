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Criza de pe piaţa forţei de muncă din Grecia se adâncește din cauza angajaţilor străini care părăsesc țara

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Foto: Shutterstock
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Angajaţii străini părăsesc Grecia, o tendinţă care adânceşte criza de pe piaţa forţei de muncă a ţării, conform unui raport al Centrului de planificare şi cercetări economice (KEPE), informează publicaţia elenă Kathimerini, citată de Agerpres.

Forţa de muncă a Greciei scade nu doar din cauza îmbătrânirii populaţiei ci şi pentru că angajaţii străini, care în mod tradiţional satisfăceau nevoile pieţei muncii, părăsesc ţara.

Locurile de muncă vacante în economia elenă depăşeau 31.000 la finalul lui 2025, iar cel mai semnificativ deficit era în educaţie (aproximativ 6.870), sănătate şi asistenţă socială, producţie, comerţul cu amănuntul şi ridicata.

Conform raportului, piaţa locală a forţei de muncă se confruntă cu o problemă majoră, companiile au dificultăţi în a găsi angajaţi, iar numărul locurilor de muncă vacante creşte.

Populaţia totală a ţării a scăzut cu 12.700 într-un an, în special în urma exodului străinilor. În 2008, înaintea crizei financiare, străinii reprezentau 6% din populaţie şi 8,2% din forţa de muncă şi din angajaţi. În prezent, procentele au scăzut la 2,2%, 2,9% şi 2,8%, în timp ce numărul total de străini este mai mic cu peste 65%.

Aceste plecări se reflectă direct pe piaţa muncii. Forţa de muncă străină a scăzut cu 74.400 persoane într-un an, la doar 97.500, în timp ce numărul străinilor angajaţi legal s-a redus cu 53.000, sau 37%, arată datele KEPE.

În contrast, numărul total de angajaţi a crescut cu 73.700, exclusiv datorită angajaţilor eleni.

Editor : A.P.

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