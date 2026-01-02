Live TV

Criza economică din Iran scoate oamenii în stradă pentru a șasea zi la rând. Protestatarii strigă: „Moarte dictatorului"

proteste iran
Forţele de securitate au intervenit folosind gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea. Foto: Captură video X
Trump avertizează că SUA vor veni în ajutorul protestatarilor

Protestele declanşate în Iran din cauza crizei economice au continuat vineri, pentru a şasea zi consecutiv, în mai multe oraşe ale ţării, inclusiv la Teheran, unde manifestanţii au reluat scandările împotriva Republicii Islamice şi a liderului suprem, Ali Khamenei, transmite EFE, potrivit Agerpres. 

După două zile de relativă acalmie în capitală, protestatarii au ieşit din nou în stradă în cartierele din estul şi vestul Teheranului, scandând lozinci precum „Moarte dictatorului”, potrivit imaginilor difuzate de activişti pe reţelele sociale.

Manifestaţii nocturne au fost semnalate şi în marile oraşe Mashhad (nord-est), Shiraz (sud) şi Zahedan (sud-est).

În paralel, în oraşele Marvdasht (sud), Kuhdasht (vest) şi Fuladshahr (centru) au avut loc funeraliile a trei manifestanţi ucişi, la care au participat sute de persoane. Participanţii au scandat sloganuri împotriva regimului islamic şi în favoarea restaurării monarhiei şi a dinastiei Pahlavi, al cărei moştenitor, Reza Pahlavi, trăieşte în exil în Statele Unite din 1979.

În unele zone, forţele de securitate au intervenit folosind gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea. Potrivit ONG-ului iranian de opoziţie Hrana, cu sediul în SUA, în primele cinci zile de proteste au murit cel puţin şapte persoane, 33 au fost rănite, iar aproximativ 119 au fost arestate.

Trump avertizează că SUA vor veni în ajutorul protestatarilor

Joi, preşedintele american Donald Trump a avertizat Teheranul că Statele Unite ar putea interveni dacă autorităţile iraniene vor trage asupra manifestanţilor paşnici.

„Dacă Iranul împuşcă şi ucide violent protestatari paşnici, aşa cum obişnuieşte, Statele Unite vor veni în ajutorul lor”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social, afirmând că SUA sunt pregătite să acţioneze.

Autorităţile iraniene au condamnat ferm declaraţiile liderului de la Casa Albă şi au avertizat asupra unor consecinţe grave în cazul oricărei intervenţii externe.

Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Ali Larijani, a declarat pe platforma X că o ingerinţă a SUA ar „destabiliza întreaga regiune” şi ar „distruge interesele americane”, avertizând totodată asupra siguranţei soldaţilor americani.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al poliţiei iraniene, Said Montazeralmahdi, a adoptat un ton neobişnuit de conciliant, afirmând că forţele de ordine înţeleg revendicările economice ale populaţiei.

„Aceste proteste, de natură pur economică şi civică, exprimă dorinţa populaţiei de a-şi îmbunătăţi condiţiile de viaţă", a declarat el, subliniind însă că poliţia nu va tolera „haosul” sau transformarea manifestaţiilor paşnice în tulburări violente.

Protestele au izbucnit duminică, pe fondul agravării situaţiei economice din Iran, marcată de o inflaţie anuală de 42%, care a depăşit 52% în perioada noiembrie-decembrie, precum şi de deprecierea accentuată a rialului, sub presiunea sancţiunilor impuse de Statele Unite şi ONU din cauza programului nuclear iranian.

