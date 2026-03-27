Criza energetică ar putea obliga Germania să menţină centralele pe cărbune în funcțiune mai mult timp, afirmă cancelarul Merz

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că, în cazul în care criza energetică declanşată de războiul din Orientul Mijlociu continuă şi provoacă penurii, ţara sa ar putea fi forţată să menţină în funcţiune centralele electrice pe cărbune mai mult timp decât era planificat, relatează AFP, citată de Agerpres.

„În cazul în care criza energetică continuă şi apare o penurie, am putea fi chiar forţaţi să menţinem în funcţiune mai mult timp centralele electrice pe cărbune existente”, a spus el.

„Trebuie să alimentăm această ţară cu electricitate. Nu sunt pregătit să pun în pericol inima industriei noastre pur şi simplu pentru că am optat pentru planuri de ieşire care au devenit nerealiste”, a adăugat cancelarul.

