Premierul ungar Peter Magyar a anunțat sâmbătă dimineață că principala centrală nucleară a țării, de la Paks, mai produce doar 480 de MW de energie, de aproape patru ori mai puțin decât capacitatea maximă, de 2.000 de MW. Aceasta centrală produce în mod normal jumătate din necesarul de energie al Ungariei. Din cauza valului de căldură, a fost impusă o restricție pentru apă, de nivel 1, în toată țara, și au intrat în vigoare reguli stricte. La Budapesta a fost doborât un record de căldură vechi de un secol, iar zilele următoare ar putea aduce noi maxime. Valul de căldură afectează deja funcționarea magazinelor: acestea își reduc consumul de energie electrică.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Peter Magyar anunță că „nivelul apei Dunării a continuat să scadă, iar la Paks s-a înregistrat o nouă oprire a centralei. Producția actuală este de doar 480 de megawați, față de nivelul normal de 2000 de megawați. În scurt timp vor fi făcute anunțuri importante cu privire la deciziile luate pe timpul nopții de grupul de lucru pentru apărare”.

Anunțul de sâmbătă al Magyar vine după ce premierul de la Budapesta a anunțat vineri că centrala nucleară Paks din Ungaria ar putea rămâne închisă timp de săptămâni întregi, deoarece se preconizează că nivelul apei din Dunăre, care alimentează instalaţia cu apă de răcire, va rămâne prea scăzut pentru ca aceasta să funcţioneze în condiţii de siguranţă.

Cele patru reactoare ruseşti ale centralei funcţionau vineri la mai puţin de 50% din capacitatea lor combinată de 2 gigawaţi şi se preconizează că vor fi oprite complet luni, întrucât se estimează că nivelul apei Dunării va scădea şi mai mult.

Prim-ministrul a explicat vineri că centrala nucleară de la Paks funcţionează la o capacitate redusă de aproximativ 940 de megawaţi, din cauza nivelului record de scăzut al apei din Dunăre.

El a declarat că, până vineri, nivelul apei scăzuse cu 124 de centimetri, iar la 134 de centimetri centrala trebuie oprită din motive de siguranţă. Prim-ministrul a avertizat că, potrivit previziunilor experţilor, nivelul apei ar putea scădea cu până la 144 de centimetri şi a subliniat că nu se preconizează o creştere a acestuia pe termen scurt.

Peter Magyar a explicat că repornirea unităţilor de la Paks este posibilă numai dacă nivelul apei creşte din nou peste pragul de oprire şi a adăugat că nu există nicio şansă realistă ca acest lucru să se întâmple în următoarele săptămâni.

Prognozele meteo nu sunt favorabile

Prim-ministrul a reamintit că nici prognozele meteorologice pentru bazinele hidrografice ale Dunării nu sunt favorabile şi a subliniat că, pe baza datelor din ultimii douăzeci de ani, şansa unei creşteri rapide a nivelului apei este redusă.

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Reactoarele pot fi repornite odată ce nivelul apei se va restabili suficient pentru o funcţionare în condiţii de siguranţă, „dar nu se preconizează ca acest lucru să se întâmple în următoarele săptămâni”, a declarat Magyar în cadrul unei conferinţe de presă organizate la rafinăria de pe Dunăre a companiei energetice MOL din Szazhalombatta.

Centrala de la Paks produce aproape jumătate din energia electrică a Ungariei.

Magyar a declarat joi că Ungaria şi-ar putea acoperi necesarul de energie prin importuri. Cu toate acestea, se preconizează că un val de căldură va creşte cererea de energie electrică cu 20% în timpul orelor de vârf de seară, ceea ce ar putea crea o situaţie critică.

„Din motive de economisire a energiei, grupul TISZA solicită amânarea şedinţelor parlamentare de luni şi marţi. Iluminatul decorativ al tuturor instituţiilor aflate în administrarea statului va fi oprit cel târziu începând de luni”, a postat premierul Magyar vineri pe Facebook.

Magyar solicită companiilor să reducă consumul de energie

Pentru a reduce presiunea asupra reţelei electrice, Magyar şi-a reiterat apelul către marile companii industriale, inclusiv producătorii de automobile şi de baterii, de a reduce consumul de energie electrică şi de apă pentru a contribui la asigurarea securităţii energetice.

„Mă adresez marilor companii cu mesajul că aşteptăm în continuare să primim planurile lor privind opririle voluntare”, a declarat Magyar.

Directorul general al MOL, Zsolt Hernadi, a declarat vineri că va închide unele instalaţii din întreaga ţară pentru a contribui la economisirea energiei. Magyar a precizat că MOL, unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din Ungaria, îşi reduce consumul cu 40%.

Samsung SDI a declarat într-un comunicat transmis prin e-mail că fabrica sa de baterii din God, la nord de Budapesta, îşi reduce consumul de apă cu 50% şi consumul de energie electrică cu 10% în timpul orelor critice de seară.

Valul de căldură afectează deja funcționarea magazinelor: acestea își reduc consumul de energie electrică

Colaborarea s-a extins la noi actori importanți, a anunțat ministrul Economiei, István Kapitány, pe Facebook vineri seara, scrie index.hu.

Ministrul Economiei și Energiei a mulțumit Asociației Naționale a Comerțului și întreprinderilor membre ale acesteia pentru sprijinul acordat funcționării stabile și sigure a sistemului electric, grație măsurilor voluntare luate în contextul actual al pieței energiei.

István Kapitány a precizat că lanțurile de distribuție reduc iluminatul pe durata restricțiilor, limitează utilizarea sistemelor de climatizare în birouri în această perioadă critică, încurajează telemunca și analizează toate posibilitățile de economii suplimentare. El a subliniat că acestea pun în aplicare toate aceste măsuri fără a compromite aprovizionarea continuă a familiilor.

Din cauza valului de căldură, a fost impusă o restricție de apă de nivel 1 în toată țara și au intrat în vigoare reguli stricte

„Restricțiile de apă de nivel 1 sunt acum necesare în toate localitățile țării (cel puțin), ceea ce se justifică prin prognozele hidrometeorologice actuale, starea actuală a rețelelor de distribuție a apei și imperativul de a garanta securitatea aprovizionării pe termen lung. Tot astfel încurajăm un consum responsabil de apă potabilă în timpul valului de căldură”, se poate citi pe pagina kormanyhivatalok.hu .

Prin urmare,

Este interzisă udarea parcurilor, grădinilor și peluzelor publice cu apă potabilă (udarea cu furtunul de grădină).

Este strict interzisă umplerea piscinelor de grădină cu apă de la robinet.

Spălarea vehiculelor cu furtunul de grădină este interzisă.

Este interzisă spălarea trotuarelor, a drumurilor și a curților cu apă de la robinet, iar

funcționarea sistemelor automate de irigare trebuie întreruptă.

– au anunțat aceștia.

Anterior, restricțiile de apă fuseseră dispuse individual în numeroase localități, de exemplu în județele Nógrád, Zala, Hajdú-Bihar și Veszprém.

La Budapesta a fost doborât un record de căldură vechi de un secol, iar zilele următoare ar putea aduce noi maxime

Conform primelor date, vineri a fost stabilit un nou record zilnic de căldură la Budapesta și a fost înregistrat, de asemenea, un record național, a anunțat HungaroMet pe pagina sa de social media.

În capitală, în cartierul Újpest, temperatura a atins 39,4 grade Celsius, depășind cu două grade recordul anterior al Budapestei pentru data de 1 august.

Recordul anterior, de 37,4 grade, fusese înregistrat pe dealurile Törökvész și Gellért din Budapesta în 1921.

Deși nu a fost stabilit niciun record național de căldură zilnică, s-a înregistrat totuși un record. Pe lângă măsurătoarea efectuată la Újpest, s-au înregistrat 39,4 grade și la stația de măsurare din Győr–Likócs; astfel, aceste două stații au stabilit recordul național pentru această zi.

Recordul național anterior de temperatură zilnică fusese înregistrat în 1917 la Szerep, tot la 39,4 grade Celsius.

HungaroMet a adăugat că aceste date sunt preliminare deocamdată și că se așteaptă o confirmare oficială a înregistrărilor odată ce măsurătorile vor fi finalizate.

Iluminatul decorativ al Parlamentului va fi oprit

Având în vedere situația actuală din domeniul energetic, iluminatul decorativ al Parlamentului va fi oprit, a anunțat Anikó Hallerné Nagy, vicepreședinta Parlamentului, care asigură totodată și președinția acestuia, într-un mesaj publicat vineri pe Facebook.

Ea a declarat că își aduc contribuția la economisirea energiei și că acordă o atenție sporită utilizării conștiente și economice a energiei în cadrul activităților lor. „Considerăm că atenția comună este importantă în toate situațiile. Mai ales în acest moment”, a adăugat ea.

Editor : B.E. | M.C