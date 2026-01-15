Live TV

Exclusiv Criză în Iran: O parte din personalul misiunilor României revine în țară. Țoiu: E un risc extrem de ridicat. Am ridicat alerta la 9/9

Protest în Iran
Protest în Iran. Foto: Profimedia
Ministra Oana Țoiu a declarat joi, în direct la Digi24, că România monitorizează îndeaproape situația din Iran și a ridicat alerta de călătorie la nivel maxim, 9/9, pentru cetățenii români. Țoiu a precizat că „o parte din personalul non-esențial al misiunii” din Iran a început să se întoarcă în țară,„ în special familiile cu copii”. 

 

Oana Țoiu a clarificat mai exact ce face România privind tensiunile din Iran. 

„Ținem legătura cu misiunea noastră, cu doamna ambasador, dar în același timp am avut pe parcursul zilei de ieri, în formatul departamentelor din Ministerul Afacerilor Externe, o întâlnire cu conducerile misiunilor României în Orientul Mijlociu, pentru că efectele se simt și în regiune și avem în primul rând prioritatea de a sigura siguranța cetățenilor români și siguranța corpului diplomatic și angajaților misiunilor diplomatice. În acest sens, în această perioadă în Iran, colegii noștri au asigurat pentru cetățenii români prezenți acolo, în jur de 400 de persoane, inclusiv facilitarea accesului transmiterii mesajelor acasă”. 

Ministra a mai explicat și care este situația în prezent acolo, având în vedere protestele violente din ultima perioadă.

„În acest moment situația este volatilă, sunt confirmate morți ale protestatarilor, numerele, însă, în acest moment sunt raportate diferit de presă și de autorități și nu există o certitudine privind numărul persoanelor care au fost omorâte”, a precizat ea. 

„Cu siguranță, în acest moment există un risc extrem de ridicat. De aceea, noi am ridicat alerta la 9/9, ceea ce înseamnă că îndemnăm cetățenii să părăsească Iranul, pe de o parte, și să evite orice călătorie neesențială în spațiul respectiv”, a mai adăugat ea.

Țoiu a afirmat că este important de clarificat că „există, la nivelul misiunii și a oficiului consular, asistența necesară”. Ea a declarat că dacă cineva vrea să părăsească țara, o poate face.

O parte din personal se întoarce în România 

„Sunt două variante. Una este legată de zboruri, așa cum pe parcursul zilei de astăzi, de asemenea, avem o parte din personalul non-esențial al misiunii pe care îi asistăm să se întoarcă în țară, în special familii cu copii”, a afirmat ea. 

Ministra de Externe a adăugat, întrebată despre câte persoane este vorba, că nu „ar vrea să dea acest tip de detalii în această etapă, pentru că în continuare vrem să ne asigurăm că păstrăm la fața locului o echipă care să fie de ajutor cetățenilor români care au nevoie în acest moment de sprijin”.

Țoiu a menționat că până ieri nu au existat cereri de asistență consulară pentru întoarcerea în țară: „După ce am ridicat și noi nivelul de alertă, pe parcursul zilei de astăzi mai multe conversații au loc între cetățenii români și personalul din misiune”.

Despre numărul morților 

Oficialul a vorbit și despre numărul morților din Iran, în urma manifestațiilor violente, și a declarat că România nu are date suficiente astfel încât să poată confirma în acest moment un număr exact. 

„Sunt mai multe cifre în acest moment menționate de mai multe organizații și de presă. Trebuie să fim foarte fermi și avem aceste discuții și în interiorul Uniunii Europene și față de măsurile care sunt luate în acest moment în Iran împotriva protestatarilor care au fost arestați. Avem în continuare un spațiu în care presiunea comunității internaționale poate salva aceste vieți”, a declarat ea. 

