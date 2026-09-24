Criză la granița Poloniei: de ce au fost evacuate punctele de trecere după loviturile rusești asupra vestului Ucrainei

Polonia a fost nevoită să evacueze joi punctele de trecere a frontierei și să pună avioanele militare în stare de alertă maximă, în contextul în care Rusia a lansat un alt atac asupra vestului Ucrainei, în apropierea frontierei poloneze, relatează TVPWorld.

Prim-ministrul Donald Tusk a comentat atacul după discuțiile purtate la Varșovia cu prim-ministrul bulgar Rumen Radev.

„În timpul discuțiilor mele cu prim-ministrul Radev, Rusia a atacat din nou Ucraina în apropierea frontierei poloneze. Am evacuat punctele de trecere a frontierei din Hrubieszów și Dorohusk”, a declarat Tusk.

„Această situație înseamnă că trebuie să acționăm în mod consecvent și să îi avertizăm pe partenerii noștri europeni că ne aflăm într-o perioadă dificilă și că trebuie să ne pregătim bine pentru lunile următoare”, a adăugat el.