Live TV

Criză la Kiev: 1.600 de clădiri fără căldură după bombardamentele rusești. Temperaturile coboară până la −20°C

Data publicării:
Kiev
Foto: Profimedia

Aproximativ 1.600 de clădiri din Kiev au rămas fără căldură, duminică, după atacurile aeriene ruseşti care au avariat infrastructura energetică a capitalei ucrainene, potrivit autorităţilor locale. Situaţia survine în plină iarnă, la temperaturi care au coborât sub -20 de grade Celsius, în timp ce Ucraina a anunţat că a lovit un terminal petrolier din Rusia, într-o nouă escaladare a atacurilor reciproce asupra infrastructurilor energetice, informează AFP și Agerpres.

Dintre cele 2.600 de clădiri private de încălzire după un atac masiv rusesc joi asupra Kievului, „aproximativ 500 de clădiri rămân fără căldură”, a declarat duminică pe Telegram primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko.

Aceste 2.600 de clădiri se adăugau celor peste 1.100 de blocuri – dintr-un total de 12.000 din capitală – deja fără încălzire după atacurile ruseşti din ultimele săptămâni, care au provocat avarii semnificative centralei electrice care le alimentează, ridicând totalul la 1.600 de clădiri în prezent fără încălzire.

Atacurile ruseşti asupra reţelei energetice ucrainene au provocat cea mai gravă criză energetică din ţară de la începutul ofensivei Moscovei, în februarie 2022, lăsând sute de mii de locuinţe fără încălzire şi electricitate, la temperaturi care au scăzut uneori sub -20 de grade Celsius.

Infrastructurile feroviare din regiunile Odesa (sud) şi Dnipropetrovsk (centru-est) au fost, de asemenea, avariate în atacurile aeriene ruseşti nocturne, a informat vicepremierul Oleksii Kuleba pe Telegram.

Kievul, la rândul său, vizează teritoriul rus cu drone, în special infrastructura de hidrocarburi, pentru a slăbi efortul de război al forţelor ruse, a căror ofensivă în Ucraina intră în al cincilea an şi a făcut cel puţin zeci de mii de morţi.

Guvernatorul regiunii frontaliere Briansk din Rusia, Aleksandr Bogomaz, a afirmat că cinci municipalităţi şi o parte din oraşul Briansk au rămas fără încălzire şi curent „ca urmare a unui atac inamic” al dronelor ucrainene în cursul zilei de duminică.

Armata ucraineană a revendicat, de asemenea, atacul asupra terminalului petrolier Tamanneftegaz din apropierea satului Volna, în regiunea Krasnodar. „Atacul (...) a fost confirmat. Un incendiu a fost raportat la faţa locului”, a indicat aceasta duminică.

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, anunţase mai devreme în cursul zilei că o instalaţie de depozitare a produselor petroliere a fost lovită în portul satului Volna, de pe coasta Mării Negre.

Volna găzduieşte portul Taman, pe peninsula cu acelaşi nume. Această infrastructură, situată în apropierea podului Kerci şi a Peninsulei Crimeea, este utilizată pentru transbordarea cerealelor, produselor petroliere şi chimice.

„Un rezervor de petrol, un depozit şi terminale au fost avariate”, a declarat guvernatorul, raportând doi răniţi şi desfăşurarea a aproximativ 100 de pompieri pentru a stinge „mai multe incendii”.

Forţele ucrainene au mai afirmat că au efectuat alte câteva atacuri în ultimele 24 de ore împotriva instalaţiilor militare din Ucraina ocupată.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Viktor Orban
1
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
2
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
3
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
photo-collage.png (64)
4
Răsturnare de ordine mondială: Cum a reușit Trump să împingă aliații SUA în brațele...
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
5
Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau...
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Digi Sport
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Femeile ucrainene învață să piloteze drone în timp de război
Lecția valoroasă pentru războiul cu drone învățată de militarii britanici de la ucraineni. Și americanii o folosesc
robert fico
Ungaria și Slovacia acuză Ucraina că blochează petrolul rusesc și cer ajutorul Croației. „Atât de multe minciuni de ambele părți”
mihail galuzin
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face posibilă desfăşurarea alegerilor democratice”
Război Ucraina
Ucraina. Cinci scenarii pentru pace și război în 2026 și 2027
Sistem rusesc Panțir
Ucraina spune că a distrus jumătate din sistemele cheie de apărare aeriană Panțir ale Rusiei. La cât se ridică pagubele, doar în 2025
Recomandările redacţiei
Emmanuel Macron Friedrich Merz
Europa intenţionează să se bazeze mai puţin pe apărarea SUA. Merz şi...
marco rubio profimedia
Marco Rubio: „Nu vrem ca Europa să fie un vasal al Statelor Unite”...
rachetă nucleară
Țara din Europa care are ambiția de a deveni putere militară...
Exerciții militare
Șefii armatelor din Marea Britanie și Germania cer reînarmarea...
Ultimele știri
Reza Pahlavi îi cere lui Trump să intervină militar „de urgență” în Iran: „Să punem capăt acestui regim nedorit”
Creștere record a cazurilor de violență sexuală în regiunea de frontieră rusă. Rolul jucat de război în amplificarea fenomenului
Germania ar putea ceda Poloniei „tancuri sau un submarin” drept reparații morale pentru al Doilea Război Mondial
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Vărsător. Ideile originale prind contur și se transformă în proiecte concrete
Cancan
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale...
Fanatik.ro
Cine e sportivul român operat direct pe pârtie, după ce a suferit un accident grav la o competiție: ”Fața mea...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Screciu s-a prăbușit pe gazon și a avut nevoie de ambulanță după Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu...
Adevărul
Cum câștigă românii mii de lei din vânzarea online a „vechiturilor”. Secretele succesului în comerțul de acasă
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu i-a venit să creadă când a văzut cum l-a tratat Chivu: ”Pentru mine, e inexplicabil. Ne cunoaștem de 20 de...
Pro FM
Raluka, adevărul despre relația cu iubitul cu 20 de ani mai mare: „E singurul care m-a liniștit. Mi-a arătat...
Film Now
George Clooney își amintește "audiția teribilă" pentru Francis Ford Coppola: "A crezut că eram beat, dar nu...
Adevarul
Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani...
Newsweek
Pensie de doar 1.750 lei la un stagiu de cotizare de 35 ani. Ce greșeală a dus la această sumă ridicolă?
Digi FM
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Statinele nu provoacă majoritatea efectelor secundare care le sunt atribuite, arată un studiu amplu făcut pe...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Kate Hudson, despre viața cu părinții Goldie Hawn și Kurt Russell. Dezvăluiri surprinzătoare ale actriței...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online