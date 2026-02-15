Criză la Kiev: 1.600 de clădiri fără căldură după bombardamentele rusești. Temperaturile coboară până la −20°C

Aproximativ 1.600 de clădiri din Kiev au rămas fără căldură, duminică, după atacurile aeriene ruseşti care au avariat infrastructura energetică a capitalei ucrainene, potrivit autorităţilor locale. Situaţia survine în plină iarnă, la temperaturi care au coborât sub -20 de grade Celsius, în timp ce Ucraina a anunţat că a lovit un terminal petrolier din Rusia, într-o nouă escaladare a atacurilor reciproce asupra infrastructurilor energetice, informează AFP și Agerpres.

Dintre cele 2.600 de clădiri private de încălzire după un atac masiv rusesc joi asupra Kievului, „aproximativ 500 de clădiri rămân fără căldură”, a declarat duminică pe Telegram primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko.

Aceste 2.600 de clădiri se adăugau celor peste 1.100 de blocuri – dintr-un total de 12.000 din capitală – deja fără încălzire după atacurile ruseşti din ultimele săptămâni, care au provocat avarii semnificative centralei electrice care le alimentează, ridicând totalul la 1.600 de clădiri în prezent fără încălzire.

Atacurile ruseşti asupra reţelei energetice ucrainene au provocat cea mai gravă criză energetică din ţară de la începutul ofensivei Moscovei, în februarie 2022, lăsând sute de mii de locuinţe fără încălzire şi electricitate, la temperaturi care au scăzut uneori sub -20 de grade Celsius.

Infrastructurile feroviare din regiunile Odesa (sud) şi Dnipropetrovsk (centru-est) au fost, de asemenea, avariate în atacurile aeriene ruseşti nocturne, a informat vicepremierul Oleksii Kuleba pe Telegram.

Kievul, la rândul său, vizează teritoriul rus cu drone, în special infrastructura de hidrocarburi, pentru a slăbi efortul de război al forţelor ruse, a căror ofensivă în Ucraina intră în al cincilea an şi a făcut cel puţin zeci de mii de morţi.

Guvernatorul regiunii frontaliere Briansk din Rusia, Aleksandr Bogomaz, a afirmat că cinci municipalităţi şi o parte din oraşul Briansk au rămas fără încălzire şi curent „ca urmare a unui atac inamic” al dronelor ucrainene în cursul zilei de duminică.

Armata ucraineană a revendicat, de asemenea, atacul asupra terminalului petrolier Tamanneftegaz din apropierea satului Volna, în regiunea Krasnodar. „Atacul (...) a fost confirmat. Un incendiu a fost raportat la faţa locului”, a indicat aceasta duminică.

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, anunţase mai devreme în cursul zilei că o instalaţie de depozitare a produselor petroliere a fost lovită în portul satului Volna, de pe coasta Mării Negre.

Volna găzduieşte portul Taman, pe peninsula cu acelaşi nume. Această infrastructură, situată în apropierea podului Kerci şi a Peninsulei Crimeea, este utilizată pentru transbordarea cerealelor, produselor petroliere şi chimice.

„Un rezervor de petrol, un depozit şi terminale au fost avariate”, a declarat guvernatorul, raportând doi răniţi şi desfăşurarea a aproximativ 100 de pompieri pentru a stinge „mai multe incendii”.

Forţele ucrainene au mai afirmat că au efectuat alte câteva atacuri în ultimele 24 de ore împotriva instalaţiilor militare din Ucraina ocupată.

