Criză la Washington: Trump cere „opțiunea nucleară” pentru a încheia blocajul guvernamental

U.S. President Donald Trump departs Tokyo
Donald Trump. Sursa foto: REUTERS
Trump: Democrații au înnebunit complet

În plină criză guvernamentală, Donald Trump le cere republicanilor din Senat să inițieze „opțiunea nucleară” pentru eliminarea procedurii de filibuster, o mișcare care ar putea schimba radical echilibrul politic de la Washington și care pune în pericol negocierile fragile pentru deblocarea guvernului, relatează Axios.

Președintele Donald Trump a cerut joi eliminarea procedurii de filibuster din Senat, îndemnându-i pe republicani, într-o postare pe Truth Social, să inițieze „opțiunea nucleară”.

Această solicitare ar putea periclita negocierile fragile privind redeschiderea guvernului. Potrivit unui raport publicat inițial de Axios, senatorii republicani i-au cerut marți, în privat, vicepreședintelui JD Vance să-l convingă pe Trump să nu mai aducă în discuție filibusterul.

Eliminarea filibusterului, o procedură care permite opoziției să blocheze adoptarea unei legi, ar permite Partidului Republican să adopte legislație, cum ar fi un proiect de finanțare a guvernului, cu doar 50 de voturi în Senat. În prezent, sunt necesare 60 de voturi. Până acum, republicanii au reușit să obțină doar trei dintre cele cel puțin șapte voturi democrate de care au nevoie pentru a atinge pragul de 60 și a adopta legea de finanțare.

Trump: Democrații au înnebunit complet

Democrații au refuzat să voteze pentru finanțarea guvernului, încercând astfel să-i determine pe republicani să negocieze o prelungire a creditelor fiscale din Legea pentru Asistență Medicală Adecvată (Affordable Care Act).

„Având în vedere că democrații au înnebunit complet, alegerea este clară: inițiați «opțiunea nucleară», scăpați de filibuster și faceți America măreață din nou!”, a scris Trump pe rețelele sociale.

În 2022, președintele de atunci, Joe Biden, sugerase ca democrații să elimine filibusterul pentru a putea adopta legislația privind drepturile de vot. Opoziția senatorilor de atunci Kyrsten Sinema (Arizona) și Joe Manchin (Virginia de Vest) a zădărnicit acea inițiativă.

Majoritatea republicanilor din Senat, inclusiv liderul majorității, John Thune, s-au declarat public și constant împotriva eliminării filibusterului. Thune a spus la începutul lui octombrie că această procedură este „un bastion împotriva multor lucruri foarte rele care s-ar putea întâmpla”.

În întâlnirea privată cu legislatorii din această săptămână, Vance a recunoscut că republicanii din Senat probabil nu au suficiente voturi pentru a elimina filibusterul.

Săptămâna aceasta au apărut primele semne de progres în discuțiile privind încheierea blocajului guvernamental, iar aseară, unii democrații din Senat au lăsat să se înțeleagă că că săptămâna viitoare se va înregistra un progres semnificativ către un acord.

