În ultima lună, Mihailo Fedorov a ocupat o poziție neobișnuit de favorabilă în politica ucraineană. Demiterea sa bruscă din funcția de ministru al apărării, în iulie, a părut greu de justificat în timpul unui război existențial; mii de oameni s-au alăturat protestelor cerând revenirea sa, iar sondajele au arătat că 72% dintre ucraineni s-au opus demiterii sale.

Fedorov a mizat acum pe această simpatie publică pentru a face o intervenție politică extraordinară. În contextul în care rachetele balistice rusești continuă să lovească orașele ucrainene și se profilează o nouă mobilizare rusă de amploare, el a cerut Ucrainei să găsească o modalitate de a organiza alegeri în timpul unui război prelungit,scrie TVP World.

„Democrația nu poate fi ținută ostatică de Rusia”, a declarat el într-un videoclip de nouă minute în care a acuzat, de asemenea, statul de corupție, de un proces decizional opac și chiar de o „criză sistemică de guvernanță”.

Aceasta a fost prima cerere de acest gen formulată de o personalitate politică ucraineană importantă de la invazia pe scară largă. Ea a șocat chiar și pe unii dintre susținătorii lui Fedorov, deoarece acesta a oferit puține explicații cu privire la modul în care soldații, refugiații, comunitățile ocupate și orașele aflate sub bombardament ar putea participa în mod egal.

Fedorov intră în politica prezidențială

Fedorov a identificat o problemă gravă. Legislația ucraineană interzice alegerile prezidențiale, parlamentare și locale atât timp cât legea marțială rămâne în vigoare. Constituția îi permite lui Zelenski să continue să-și exercite atribuțiile prezidențiale până când un succesor ales își va prelua funcția, astfel încât legitimitatea sa juridică este asigurată.

Legitimitatea politică este mai puțin stabilă. Ea depinde de menținerea încrederii publice, iar această încredere se slăbește treptat atunci când alegătorii nu pot reînnoi sau retrage mandatul unui guvern. În lipsa unui sfârșit garantat al războiului, o prelungire excepțională pe durata războiului ar putea deveni starea politică normală a Ucrainei.

Mesajul său mai amplu a sunat, de asemenea, ca un manifest de campanie. El a criticat corupția, numirile bazate pe loialitate personală și un sistem politic care, în cuvintele sale, „se teme de schimbare”. El a susținut că ucrainenii nu pot trăi la nesfârșit fără să înțeleagă cum se iau deciziile importante.

Susținătorii au protestat împotriva demiterii lui Fedorov, transformând remanierea guvernamentală în prima provocare majoră la adresa autorității politice a lui

Această intervenție se contura de luni de zile. „Ukrainska Pravda” a relatat în iunie că Fedorov angajase strategii politici și specialiști în comunicare, inițial adunați pentru relansarea partidului „Slujitorul Poporului” al lui Zelenski. Fedorov a afirmat că avea nevoie de ei pentru a comunica reformele militare dificile. Biroul Prezidențial bănuia că acesta își construia propriul proiect politic.

Reacția la apelul său electoral arată că a depășit o limită politică în timp de război. O sursă anonimă din cadrul Biroului Prezidențial a declarat pentru LIGA.net: „Să le organizeze între rachetele balistice. Ce altceva se mai poate spune?”

O personalitate politică proeminentă din Kiev, care îl susținuse anterior pe Fedorov, i-a spus corespondentului Financial Times, Christopher Miller, că „se grăbește pentru că oamenii ar putea să-l uite într-un an”. Aceeași sursă a afirmat că alegerile în timp de război ar „îngropa țara”.

Calculul politic al lui Fedorov este de înțeles. Demiterea sa a stârnit, pentru scurt timp, o simpatie enormă din partea publicului. Apelul la o reînnoire democratică îi permite să mențină viu acel moment.

Ucrainenii încă vor să aștepte

Cu toate acestea, chiar dacă popularitatea lui Fedorov este în creștere și neîncrederea față de guvern se adâncește, ucrainenii rămân extrem de reticenți să voteze cât timp războiul continuă.

Un sondaj recent realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev a arătat că încrederea în Zelenskyy a scăzut de la 58% în aprilie la 55% la începutul lunii august. Neîncrederea a crescut de la 36% la 40%. Acest lucru reprezintă o scădere a autorității politice, deși este departe de o prăbușire a sprijinului public.

Cu toate acestea, doar 15% dintre ucraineni au susținut organizarea alegerilor înainte de încetarea ostilităților. Alți 23% le-ar accepta după un armistițiu și garanții credibile de securitate, în timp ce 57% doreau să aștepte un acord de pace definitiv.

Chiar și printre persoanele care aveau tendința de a nu avea încredere în Zelenski, doar 17% doreau alegeri în timpul ostilităților active. Mulți ucraineni par să dorească ca guvernul să fie corectat acum și judecat mai târziu.

Ucraina a organizat ultimele alegeri prezidențiale în 2019, înainte ca invazia să împrăștie milioane de alegători în toată Ucraina, Europa și teritoriile ocupate.

Alegerile ar putea genera un mandat mai slab

Problema din discursul lui Fedorov a fost că acesta a recunoscut în videoclipul său enormele dificultăți practice, fără a explica însă cum ar putea fi depășite. Soldații, refugiații, cetățenii strămutați, comunitățile de pe linia frontului și persoanele care trăiesc sub ocupație s-ar confrunta cu șanse inegale de participare.

Comisia Electorală Centrală estimează că aproximativ opt milioane de ucraineni se află în străinătate. Secțiile de votare existente în străinătate pot procesa aproximativ 250.000 de alegători într-o singură zi. Milioane de cetățeni strămutați sunt înregistrați la adrese unde nu mai locuiesc, în timp ce organizarea unui vot secret și voluntar pentru trupele de pe front prezintă o altă serie de probleme.

Olga Onuch și Lucan Way avertizează în „Journal of Democracy” că rata de participare „nu numai că ar fi scăzută, dar ar subreprezenta în mod sistematic acei ucraineni afectați cel mai direct de război”.

Fedorov nu a propus în mod explicit votul online, în ciuda asocierii sale strânse cu „Diia”, aplicația de stat a Ucrainei pentru smartphone destinată documentelor digitale și serviciilor publice. Această soluție ar părea tentantă, în special pentru refugiați și soldați. Comisia Electorală Centrală a respins deja votul prin internet și prin poștă din cauza atacurilor cibernetice, a constrângerii și a dificultății de a garanta secretul votului. Președintele acesteia, Oleh Didenko, le-a numit „cele mai vulnerabile forme de discreditare”.

Campania din umbră

Între timp, peisajul electoral ucrainean începe deja să prindă contur. Un sondaj realizat în iulie de Rating Group pentru primul tur l-a plasat pe Zelenski pe primul loc, cu 22,3%, urmat de fostul comandant militar Valerii Zalujnîi, cu 14,9%, de Fedorov, cu 13,4%, și de șeful de cabinet al președintelui, Kirilo Budanov, cu 7,2%.

Alte sondaje au sugerat că toți cei trei contracandidați l-ar putea învinge pe Zelenski într-un ipotetic tur al doilea. Aceste cifre trebuie interpretate cu mare prudență, mai ales pentru că cetățenii aflați în străinătate și cei din zonele ocupate lipsesc din majoritatea sondajelor. Ele arată totuși că Zelenski se confruntă cu o concurență serioasă din partea unor personalități a căror autoritate a fost creată sau consolidată de război.

Este posibil ca Fedorov să fi acționat prea repede, iar avertismentul său rămâne mai convingător decât soluția propusă. Totuși, așa cum au afirmat analiștii Arkadi Moshes și Ryhor Nizhnikau de la Institutul Finlandez de Afaceri Internaționale, „provocările organizării alegerilor într-o țară aflată în război sunt semnificative, dar amânarea lor pe termen nelimitat este, de asemenea, riscantă”.

Ucraina poate începe să rezolve această dilemă înainte ca votul să devină posibil. Ar putea conveni asupra pragului de securitate, a regulilor electorale și a perioadei de pregătire care ar declanșa revenirea la urne. Comisia Electorală Centrală a propus să se acorde un termen de șase luni după încetarea legii marțiale înainte de a începe procesul electoral prezidențial oficial de 90 de zile. Până atunci, politica electorală va continua să avanseze mai repede decât condițiile electorale.

Editor : Sebastian Eduard