Criza migranților din Ceuta: nave de război marocane au intrat ilegal în apele spaniole la sfârșitul lui iulie, confirmă Pedro Sanchez

Nave de război marocane au intrat în apele suverane spaniole din apropiere de Ceuta pe 30 şi 31 iulie, incursiune care a coincis cu sosirea masivă a migranţilor, a confirmat luni premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite agenția spaniolă EFE, potrivit Agerpres. Într-o conversaţie informală cu jurnaliştii în timpul recepţiei de Ziua Naţională, Sanchez a confirmat informaţia pe care ziarul El Pais a prezentat-o luni, conform căreia marina spaniolă a trimis o fregată pentru a opri incursiunile marinei marocane în apele aflate sub suveranitate spaniolă.

Sanchez, care nu a explicat de ce au intrat acele nave marocane, a spus că au fost zile foarte intense şi foarte dificile şi a asigurat că a existat o interacţiune la nivel înalt între forţele armate ale celor două ţări.

El Pais a a scris luni că nave de război ale marinei marocane au pătruns în apele suverane spaniole din apropiere de Ceuta fără autorizaţie, moment care a coincis cu intrarea masivă a migranţilor în oraş, pe 30 şi 31 iulie. Incursiunea navelor marocane a dus la mobilizarea unei nave spaniole din acţiunea maritimă (RAM), care a acostat în Ceuta luni, 3 august. Ulterior, Spania a întărit zona cu fregata Santa Maria, care a fost apoi înlocuită de fregata Navarra din cauza unei defecţiuni.

Cotidianul spaniol menţionează surse care sugerează că a fost o „încălcare intenţionată” şi că manevrele navelor de război marocane au continuat în primele zile ale lunii august.

Conform aceloraşi surse, tensiunea a crescut în acele zile în apele spaniole şi navele de război marocane au fost pe punctul de a provoca o coliziune cu patrulele spaniole.

Primarul Madridului, Jose Luis Martinez-Almeida, s-a întrebat dacă „există cineva care să pună la îndoială că nu a existat complicitate din partea Marocului şi a autorităţilor marocane” şi dacă „cineva crede că 80.000 de oameni sau nave de război pot circula liber aşa cum au făcut fără ca autorităţile marocane să fie la curent şi să o permită”.

Ceuta, oraş autonom spaniol situat pe coasta africană, a trăit una din cele mai mari crize migratorii din istoria sa recentă în luna iulie, când zeci de mii de oameni au intrat ilegal din Maroc, în principal pe digul Tarajal şi pe mare, în multe cazuri înotând sau ocolind zona frontalieră. În zilele care au urmat au fost raportate zeci de decese în încercările de trecere şi au fost recuperate mai multe cadavre în apele oraşului.

Dimensiunea invaziei de migranţi ilegali a depăşit capacitatea de primire a oraşului spaniol autonom şi a tensionat relaţiile dintre Spania şi Maroc.

Editor : B.E.