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Criza migranților din Ceuta provoacă reacții în Europa. Italia suspendă parțial Schengen cu Spania. Franța, Germania întăresc controale

Data actualizării: Data publicării:
Tens Of Thousands Flood Into Spain's North African Enclave Of Ceuta In Unprecedented Border Crisis.
31 iulie 2026, Ceuta, Spania – Sute de migranți încearcă să înoate din Maroc către orașul spaniol Ceuta, situat în nordul Africii. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Italia suspendă temporar aplicarea Schengen pentru legăturile cu Spania Franța activează o forță specială la granița cu Spania Germania prelungește controalele la frontierele interne Comisia Europeană: Criza este limitată la Ceuta

Valul fără precedent de migranți care au ajuns în ultimele zile în enclava spaniolă Ceuta a determinat mai multe state europene să înăsprească măsurile de control la frontiere. Italia a anunțat suspendarea temporară a aplicării acordului Schengen pentru legăturile aeriene și navale cu Spania, Franța a activat un dispozitiv special pentru controale la granița cu Spania, iar Germania a decis să prelungească verificările la frontierele sale interne.

Potrivit autorităților spaniole, aproximativ 60.000 de migranți au intrat în Ceuta în ultimele zile, majoritatea din Maroc. Până vineri după-amiază, circa 48.300 dintre aceștia reveniseră în Maroc. De asemenea, autoritățile au recuperat zeci de trupuri ale migranților care au murit încercând să ajungă înot în enclava spaniolă.

Italia suspendă temporar aplicarea Schengen pentru legăturile cu Spania

Ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, a anunțat că Italia introduce temporar controale pentru persoanele care sosesc din Spania pe cale aeriană și navală, relatează Reuters și EFE, preluate de Agerpres.

Măsura suspendă aplicarea regulilor Schengen pentru aceste legături și îi obligă pe călători să prezinte un document de identitate la intrarea în Italia.

Piantedosi a precizat că a discutat cu omologul său francez, Laurent Nuñez, pentru coordonarea măsurilor de consolidare a controalelor la frontiera terestră dintre Franța și Italia, cu scopul de a preveni deplasările secundare ale migranților dinspre Spania.

Italia fusese, cu o zi înainte, primul stat membru al Uniunii Europene care a sugerat suspendarea aplicării spațiului Schengen în relația cu Spania, în contextul afluxului masiv de migranți în Ceuta.

Franța activează o forță specială la granița cu Spania

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat activarea „Forței de intervenție rapidă la frontieră pentru controale aprofundate” la frontiera franco-spaniolă, scri AFP preluată de News.ro.

„Încă de ieri seară am dat instrucțiuni pentru întărirea fără întârziere a controalelor la frontiera spaniolă”, a scris ministrul pe platforma X.

Ulterior, la RTL, acesta a declarat că va continua consultările cu autoritățile spaniole.

„Am discutat ieri cu omologul meu spaniol, trebuie să vorbim astăzi”, a spus Laurent Nuñez.

Ministrul francez a subliniat că verificările la frontiera cu Spania există deja și au fost consolidate în ultimele luni.

„Avem un control la frontiera franco-spaniolă, acesta există şi, de altfel, a fost întărit în ultimele luni. Avem o forţă mobilă prezentă permanent. Evident, vom lua măsuri dacă vor exista mişcări către teritoriul naţional. În orice caz, vom întări, desigur, controlul la frontieră”, a declarat oficialul francez.

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Germania prelungește controalele la frontierele interne

Și Germania a reacționat la situația din Ceuta. Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a anunțat că verificările la frontierele interne vor continua și după expirarea actualului termen, transmite dpa preluată de Agerpres.

„Vom prelungi posibilitatea verificărilor interne după luna septembrie”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că măsura este necesară pentru combaterea migrației ilegale.

„Pentru a menține succesele obținute până acum în combaterea migrației ilegale, este necesară continuarea verificărilor flexibile și adaptate”, a afirmat Dobrindt.

Ministrul a adăugat că situația din Ceuta demonstrează cât de rapid se poate deteriora situația privind migrația.

„Situația din Ceuta evidențiază natura volatilă a crizei migrației ilegale”, a spus oficialul german.

Comisia Europeană: Criza este limitată la Ceuta

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat drept „inacceptabile” imaginile cu valul de migranți care au ajuns în Ceuta și a cerut ca aceștia să fie returnați în Maroc în conformitate cu normele Uniunii Europene.

În același timp, Comisia Europeană a subliniat că, în acest moment, criza este limitată la enclava spaniolă din nordul Africii și că nu au fost constatate deplasări secundare ale migranților către alte state membre ale Uniunii Europene.

Editor : Ana Petrescu

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