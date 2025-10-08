Criza militară SUA-China ce se poate declanșa în orice moment. De ce mizează Beijingul pe ambiguitate în relația cu armata americană

Cu toate că strategii militari americani își concentrează atenția mai ales asupra unor posibile acțiuni militare intenționate din partea Chinei în Pacificul de Vest, în special în zona Taiwanului, incidentele în care avioanele și navele chineze au fost aproape să intre în coliziune cu cele americane îi îngrijorează tot mai mult pe analiștii din Statele Unite. Un simplu accident sau o eroare de comunicare între cele două armate ar putea declanșa un conflict pe care niciuna dintre părți nu și-l dorește și, totuși, China consideră că ambiguitatea, chiar și în situații de criză, este cea mai bună strategie de descurajare în relația cu SUA, se arată într-o analiză Foreign Affairs.

Un bombardier B-52 din forțele aeriene americane care zbura deasupra Mării Chinei de Sud, pe data de 24 octombrie 2023, a fost interceptat de un avion de luptă chinezesc.

Pilotul avionului de luptă a făcut o serie de manevre în mare viteză foarte periculoase, apropiindu-se la doar 3 metri de bombardierul american, ceea ce a pus în pericol avioanele implicate în incident și viața membrilor celor două echipaje.

Cu doar câteva luni mai înainte, un alt incident periculos a avut loc în Strâmtoarea Taiwan. Distrugătorul american USS Chung-Hoon a fost depășit în mare viteză de o navă militară chineză, care a virat apoi brusc și a trecut prin fața navei americane la o distanță de 150 de metri.

Echipajul navei americane a trebuit să încetinească brusc pentru a evita coliziunea cu nava chineză, care a refuzat orice comunicare cu echipajul american și a încălcat procedurile operaționale ce se aplică în mod normal în aceste cazuri.

Acestea sunt doar două dintre incidentele din ultimii ani în care avioane sau nave ale armatei chineze au fost aproape să intre în coliziune cu cele americane.

În ultimul timp, au apărut tot mai multe incidente între navele și avioanele militare chineze și cele americane în zona Mării Chinei de Sud. Foto: Profimedia Images

„Este periculos pentru noi să nu avem comunicări regulate despre capacitățile și intențiile noastre”

Statele Unite au încercat de zeci de ani să adopte niște reguli clare care să definească mai bine relația militară cu China, împrumutând multe dintre principiile care au menținut o relație stabilă între SUA și Uniunea Sovietică pe timpul Războiului Rece.

„China are armata și forțele nucleare cu cea mai mare creștere din toată lumea. SUA au cea mai mare armată din lume”, a spus Adam Smith, membru al Camerei Reprezentanților din Statele Unite. „Este periculos pentru noi să nu avem comunicări regulate despre capacitățile și intențiile noastre.”

În ciuda încercărilor repetate din partea oficialilor americani de a îmbunătăți comunicațiile dintre cele două armate, Beijingul a refuzat până acum să stabilească până și regulile de bază.

China nu crede că inițiativele propuse de Statele Unite pot servi interesului Chinei. În ciuda neîncrederii reciproce, însă, acum când capacitățile militare ale celor două armate sunt comparabile și pericolul intensificării conflictului a crescut, oficialii americani trebuie să găsească o cale să depășească acest impas.

Deși au existat destule incidente periculoase și între forțele americane și cele sovietice, regulile convenite între cele două părți au jucat un rol important în prevenirea intensificării tensiunilor.

Incidentul din Hainan: un avion chinezesc prăbușit și 24 de americani ținuți în captivitate

În 2001, un avion de recunoaștere EP-3 al forțelor aeriene americane a intrat în coliziune cu un avion de intercepție chinezesc J-8, care s-a prăbușit. Pilotul aeronavei chineze a murit.

Avionul american a fost nevoit să aterizeze de urgență pe Insula Hainan, unde se află o bază militară chineză. Echipajul american cu 24 de persoane la bord a fost interogat timp de 48 de ore într-o instalație militară. Aceștia au fost eliberați după 11 zile.

Pe măsură ce armata Chinei devine tot mai puternică, și riscul unei confruntări cu armata Statelor Unite crește. Foto: Profimedia Images

China se ferește de acordurile bilaterale cu Washingtonul în domeniu militar pentru că introducerea unui cod strict de conduită ar putea fi folosit de Statele Unite ca un fel de „cartonaș de ieșire de la închisoare” din jocul Monopoly.

America ar putea continua să trimită fără nicio grijă avioane de recunoaștere în apropierea spațiului aerian al Chinei pentru că riscurile ar fi mult mai mici și ar exista o serie de reguli clare pentru a ieși din orice posibilă criză.

Liderii chinezi vor să păstreze capacitățile și protocoalele de criză ale armatei chineze învăluite în mister

În trecut, strategii chinezi nu doreau să dea impresia că SUA ar trebui să vadă China ca pe un adversar militar de genul Uniunii Sovietice. De aceea, ei evitau cuvinte de genul „ascensiune”, preferând să vorbească despre „dezvoltarea” Chinei.

Acum, însă, Beijingul vrea să fie văzut ca o superputere, dar, spre deosebire de URSS, China nu pare să fie îngrijorată de riscurile asociate cu a avea o relație proastă cu armata Statelor Unite. China vede această situație ca pe ceva benefic.

Liderii partidului comunist chinez preferă să păstreze capacitățile și protocoalele de criză ale armatei chineze învăluite în mister. Ei cred că ambiguitatea este cea mai bună strategie de descurajare și le oferă o gamă mai largă de opțiuni pentru care pot opta în cazul unei crize.

Totuși, având în vedere puterea militară enormă a celor două armate, lipsa unor canale clare de comunicare riscă să contribuie la declanșarea unei posibile confruntări extrem de periculoase, de tipul Crizei rachetelor cubaneze din 1962, în regiunea indo-pacifică.

