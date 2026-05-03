„Criza nu va ajunge niciodată la o rezolvare”. Un jurnalist britanic explică de la fața locului de ce Ormuz rămâne o misiune imposibilă

Corespondentul The Telegraph a explicat în direct la France24, direct din Strâmtoarea Ormuz de ce deblocarea acesteia se poate dovedi o misiune imposibilă pentru SUA și nu doar. Potrivit lui Adrian Bomfield, Teheranul a creat „o flotă de țânțari” care nu poate fi distrusă de armele clasice.

„Unul dintre lucrurile pe care le simți când te afli pe apă”, reflectă el, „este cât de mult mai complicată este situația în realitate”. Această complexitate nu este teoretică. Este cinetică, ascunsă de ceață și modelată de „aproximativ 300 de bărci rapide mici... care sar pe apă” la viteze mari, formând un ecosistem maritim dens și ambiguu în care contrabandiștii, civilii și actorii militari se contopesc într-un singur flux, imposibil de distins.

Ceea ce reiese din relatarea lui Blomfield depășește cu mult conflictul și geopolitica. Aceleași nave care susțin o economie, „sprijinind comunitățile de coastă”, permit, de asemenea, influența asimetrică a Iranului, permițând resurselor militare să se „ascundă la vedere”. În acest mediu, puterea nu este afirmată prin forță copleșitoare, ci prin persistență și opacitate. Așa cum spune Blomfield fără menajamente: „Uitați de armele de distrugere în masă... Iranul are acum o armă de perturbare în masă”.

Poate că cel mai frapant aspect este banalitatea amenințării. Minarea strâmtorii, un punct de strangulare al fluxurilor energetice globale, nu necesită prea multă sofisticare – „ascunzi minele… ridici prelatele, arunci minele în apă”. Implicațiile sunt însă profunde. Cu „cinci-șase mii de mine” potențial active și fără o cale clară de eliminare, criza nu va ajunge niciodată la o rezolvare. „Nu există o soluție ușoară evidentă”, concluzionează Blomfield, schițând un viitor definit mai puțin de un conflict decisiv, cât de o instabilitate de durată.

Mărturia sa întărește, în cele din urmă, un adevăr fundamental al jurnalismului de pe linia frontului: proximitatea remodelează contextul, perspectiva și înțelegerea. A „reduce distanța dintre tine și poveste” nu este doar o alegere metodologică. Este singura modalitate de a surprinde realitățile stratificate care definesc zonele de conflict moderne.

Editor : A.R.