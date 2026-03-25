Criza politică din Kosovo continuă: decretul de dizolvare a Parlamentului, respins de Curtea Constituțională

parlament pristina kosovo
Parlamentarii părăsesc sala la Pristina, pe 5 martie 2026, după ce nu au reușit să aleagă un nou președinte. Foto: Profimedia Images
Termen limită pentru alegerea președintelui Un an de blocaj politic

Curtea Constituțională a Kosovo a respins, miercuri, decretul prin care președinta Vjosa Osmani dizolvase Parlamentul și convocase alegeri anticipate, după un an de blocaj politic.

Președintele Kosovo este ales de către Parlament pentru un mandat de 5 ani, însă deputații aleși în decembrie, în urma alegerilor anticipate, nu au reușit să ajungă la un consens asupra unui candidat în termenul prevăzut de Constituție, transmite AFP preluată de Agerpres.

În acest context, Osmani a emis decretul de dizolvare a Legislativului.

Acest decret „nu are valoare legală”, a stabilit Curtea, sesizată de prim-ministrul Albin Kurti și de partidul său, Vetevendosje.

Termen limită pentru alegerea președintelui

Potrivit deciziei instanței, deputații au un termen clar pentru a debloca situația politică.

Deputații Adunării, „începând din ziua intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dispun de 34 de zile pentru a desfășura și finaliza procedura de alegere a președintelui Republicii Kosovo”, precizează comunicatul Curții.

„În caz de nealegere a președintelui de către Adunare în termenul indicat (...) Adunarea este dizolvată și vor avea loc alegeri anticipate pentru Adunare într-un termen de 45 de zile”, mai precizează instituția.

Un an de blocaj politic

Kosovo se confruntă cu un impas politic încă de la alegerile parlamentare din februarie 2025. După luni în care nu au reușit să desemneze un prim-ministru, parlamentarii au fost nevoiți să își depună mandatele.

Deși partidul Vetëvendosje a câștigat alegerile din decembrie 2025, permițând realegerea lui Albin Kurti ca premier, blocajul s-a mutat ulterior în jurul alegerii președintelui.

Vjosa Osmani, aflată în funcție din 2021, își dorea un nou mandat. Însă partidul lui Kurti a propus alți doi candidați, iar deputații opoziției au părăsit sala de ședință, împiedicând formarea cvorumului.

După decizia Curții Constituționale, parlamentarii au acum puțin peste o lună pentru a ajunge la un acord și a desemna un nou președinte.

Top Citite
botgros
1
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
Aur
2
Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi...
oameni in ploaie mergând pe strada
3
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Vila din Dubai a influencerului Sam Gowland. Foto Instagram
4
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos. Vile scoase la vânzare cu 25% mai...
Razboi SUA IRan drapel
5
„Oameni ca noi nu se vor înțelege niciodată cu oameni ca voi”. Primul răspuns al Iranului...
Te-ar putea interesa și:
Conceptual image of war between NATO and it's enemies, using flag and silhouette
SUA fac presiuni asupra NATO pentru a restrânge activități externe, inclusiv încetarea misiunii cheie din Irak, dar și reducerea KFOR
Ukraine and Russia Conflict. Pawns on the map.
Soluția Kosovo. De ce războiul din Ucraina și-ar putea găsi rezolvarea în Balcani: un posibil compromis în negocierile cu Rusia
N10 MASINI LUATE DE APE INUNDATII NICOLAE BALCESCU CONSTANTA VO 081025_00170
Inundații puternice în Kosovo. Zeci de familii evacuate și gospodării în beznă, după ce apa a ajuns la o centrală electrică
albin kurti face declaratii
Partidul lui Albin Kurti, dat câștigător al alegerilor din Kosovo: „Vom face tot ce ştim şi putem pentru a constitui parlamentul”
imigranți ilegali deportați din SUA cu avionul
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”. Statul nu este recunoscut de către România
Recomandările redacţiei
Donald Trump dublu
„Sunt mândru de refuzul nostru”. Aliații SUA, complet debusolați de...
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
România redistribuie peste 2,8 miliarde de euro din fonduri UE: Unde...
profimedia-1085371538
Iranul amenință că deschide „un nou front” dacă SUA trimit trupe...
melania trump alaturi de un robot umanoid
Partenera lui Nicușor Dan, martoră la o premieră în SUA: Melania...
Ultimele știri
Friedrich Merz susține că Ucraina nu mai are nevoie de rachetele germane Taurus
Grindeanu: Decizia legată de preţurile la carburant stă la Executiv. În două săptămâni nu s-a luat nicio măsură
Grindeanu, despre cum „l-a convins” pe Bolojan să accepte în buget ajutoarele sociale propuse de PSD: „N-a fost simplu”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban are un job „modest” după divorțul de Nicole Kidman. Ce face acum artistul pentru a-și plăti...
Cancan
De ce l-a părăsit Codruța pe Sanfira, de fapt. 'Nașa' Teo aruncă BOMBA care schimbă tot ce știam până acum
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu fosta rivală a Simonei Halep. De 7 luni e ”dată dispărută”
editiadedimineata.ro
Bulgaria activează sistemul UE de combatere a dezinformării, înaintea alegerilor parlamentare
Fanatik.ro
Șumudică, reacție șoc: “N-avem nicio șansă cu Turcia! Am stat în carantină Covid cu turcul de la Roma! Făcea...
Adevărul
Războiul și inflația ar trebui să fie „prietenii” aurului. De ce a scăzut cotația metalului prețios
Playtech
Care este pluralul corect al cuvântului „spam”. Cei mai mulţi folosesc forma greşită
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
TAS a confirmat decizia, după ce Senegalul a amenințat cu ”al Treilea Război Mondial”
Pro FM
Nu trece neobservată! Antonia și-a arătat bronzul într-un top scurt și foarte decupat, dar a plusat și cu...
Film Now
5 lucruri mai puțin cunoscute despre „Moulin Rouge!”: Nicole Kidman s-a rănit grav la filmări și a ratat un...
Adevarul
Culisele eliminării infanteriei ruse cu ajutorul dronelor. Prețul uciderii unui singur soldat rus
Newsweek
Ajutoarele la pensie vor ajunge abia în luna mai la pensionari. De ce nu se mai dau în aprilie?
Digi FM
Cum a ajuns Ceaușescu la curtea Reginei ca să cumpere un avion „expirat”. Povestea ROMBAC 1-11, mândria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
El a cucerit-o cu un ceai, ea cu glume obraznice. Soția lui Tom Hardy face comentarii rare despre căsnicia lor
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”