Criza politică din Kosovo continuă: decretul de dizolvare a Parlamentului, respins de Curtea Constituțională

Curtea Constituțională a Kosovo a respins, miercuri, decretul prin care președinta Vjosa Osmani dizolvase Parlamentul și convocase alegeri anticipate, după un an de blocaj politic.

Președintele Kosovo este ales de către Parlament pentru un mandat de 5 ani, însă deputații aleși în decembrie, în urma alegerilor anticipate, nu au reușit să ajungă la un consens asupra unui candidat în termenul prevăzut de Constituție, transmite AFP preluată de Agerpres.

În acest context, Osmani a emis decretul de dizolvare a Legislativului.

Acest decret „nu are valoare legală”, a stabilit Curtea, sesizată de prim-ministrul Albin Kurti și de partidul său, Vetevendosje.

Termen limită pentru alegerea președintelui

Potrivit deciziei instanței, deputații au un termen clar pentru a debloca situația politică.

Deputații Adunării, „începând din ziua intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dispun de 34 de zile pentru a desfășura și finaliza procedura de alegere a președintelui Republicii Kosovo”, precizează comunicatul Curții.

„În caz de nealegere a președintelui de către Adunare în termenul indicat (...) Adunarea este dizolvată și vor avea loc alegeri anticipate pentru Adunare într-un termen de 45 de zile”, mai precizează instituția.

Un an de blocaj politic

Kosovo se confruntă cu un impas politic încă de la alegerile parlamentare din februarie 2025. După luni în care nu au reușit să desemneze un prim-ministru, parlamentarii au fost nevoiți să își depună mandatele.

Deși partidul Vetëvendosje a câștigat alegerile din decembrie 2025, permițând realegerea lui Albin Kurti ca premier, blocajul s-a mutat ulterior în jurul alegerii președintelui.

Vjosa Osmani, aflată în funcție din 2021, își dorea un nou mandat. Însă partidul lui Kurti a propus alți doi candidați, iar deputații opoziției au părăsit sala de ședință, împiedicând formarea cvorumului.

După decizia Curții Constituționale, parlamentarii au acum puțin peste o lună pentru a ajunge la un acord și a desemna un nou președinte.

