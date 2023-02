Criză politică în Republica Moldova. Premierul Natalia Gavrilița a demisionat

Premierul Natalia Gavriliță și-a anunțat demisia din funcție printr-o declarație de presă. Informația vine după ce presa de la Chișinău a relatat vineri dimineață că Guvernul Republicii Moldova ar urma să cadă.

„Am știut să păstrăm calmul în Transnistria. Am păstrat pacea și stabilitatea economică a țării în ciuda agenților destabilizatori. Sunt mândră că am accelerat proiectele de infrastructură care stagnau din cauza incompetenței și corupției”, a declarat Natalia Gavrilița.

„În ciuda crizelor multiple cu care s-a confruntat țara, progresele noastre au fost apreciate foarte înalt de UE. Oamenii noștri merită să se bucure de toate beneficiile UE de care au fost lipsiți 30 de ani. Dacă Guvernul ar fi avut acasă aceeași susținere și încredere pe care am simțit-o la partenerii noștri europeni, am fi reușit să avansăm mai mult și mai repede. Dragi cetățeni, după un an și jumătate în fruntea acestui Guvern, a venit timpul să anunț demisia mea din această funcție. Echipa cu care am lucrat la Guvern a fost o echipă cu oameni constructivi, orientați spre dezvoltare, cu expertiză în domeniul economiei și a investițiilor”, a mai spus Gavrilița.

Vineri dimineață, deputații și miniștrii PAS au fost în ședințe la Guvern și Președinție.

Ziarul de Gardă scrie că PAS, formațiunea politică care deține majoritate parlamentară, va încerca să voteze un nou Guvern în perioada următoare, în frunte cu un nou prim-ministru. Printre candidați se regăsesc mai multe nume, majoritatea dintre ele vehiculate anterior în spațiul public.

Dorin Recean, secretarul Consiliului Suprem de Securitate ar urma să fie candidatul propus de președinta Maia Sandu pentru a ocupa funcția de prim-ministru, după demisia Guvernului Gavrilița, conform surselor Ziarului de Gardă.

Candidatura lui Recean a fost agreată la nivelul deputaților PAS, mai susțin surse ale ZdG.

Încă din 6 februarie canalele de Telegram scriu despre demisia Nataliei Gavrilița și a mai multor miniștri. Sursele au comunicat că în funcții ar putea rămâne Nicu Popescu, Andrei Spînu și Ala Nemerenco, însă confirmări oficiale despre eventualele plecări nu există deocamdată.

Guvernul Gavrilița a fost învestit în funcție la 6 august 2021, zi în care a și depus jurământul în fața președintei Maia Sandu.

Maia Sandu reacționează

„Am luat act de demisia doamnei prim-ministre Natalia Gavrilița. Îi mulțumesc mult pentru sacrificiul și eforturile enorme de a conduce țara într-o perioadă cu atâtea crize. În pofida unor provocări fără precedent, țara a fost guvernată responsabil, cu multă atenție și muncă dedicată. Avem stabilitate, pace și dezvoltare – acolo unde alții doreau război și faliment. Mulțumim mult, Natalia! Urmând procedurile legale, în urma demisiei Prim-Ministrei, voi avea consultări cu fracțiunile parlamentare și, ulterior, voi desemna un candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova”, a declarat președinta Republicii Moldova.

Editor : Marco Badea