Mișcarea condusă de studenți din Serbia s-ar putea să nu formeze un guvern până în noul an, au declarat oficialii săptămâna aceasta, crescând riscul ca țara să nu adopte bugetul la timp și să nu aibă un prim-ministru în curând, în contextul în care încearcă să prelungească un acord vital de aprovizionare cu gaze naturale cu Rusia, scrie Reuters.

Candidații susținuți de studenți au câștigat alegerile parlamentare din 25 octombrie cu o majoritate zdrobitoare, înlăturându-l pe liderul populist Aleksandar Vucic și punând capăt unor proteste anticorupție care au durat aproape doi ani.

Poziția oficială cu privire la politicile cheie interne și externe rămâne neclară

Însă, la o lună de la alegeri, mișcarea încă nu a desemnat un prim-ministru sau un cabinet, iar poziția sa oficială cu privire la politicile cheie interne și externe rămâne neclară.

Astfel, rămân trei termene limită care vor expira înainte ca un nou guvern să preia probabil funcția: expirarea, pe 11 decembrie, a unei licențe acordate de Trezoreria SUA care permite singurei rafinării din Serbia să-și continue activitatea, termenul limită pentru buget din 20 decembrie și expirarea, pe 31 decembrie, a contractului pentru gazele rusești. Nerespectarea acestora ar putea bloca noile cheltuieli de capital și ar putea crea incertitudine în ceea ce privește aprovizionarea cu gaz odată cu începerea iernii.

Oliver Toskovic, deputat al „Listei Studenților”, a declarat că mișcarea dispune de „structura de bază” a unui guvern și că va reduce numărul ministerelor de la cele 25 actuale.

„În ceea ce privește termenul limită, ideea nu este aceea de a numi un guvern în grabă, ci de a analiza cu atenție fiecare decizie. Impresia mea este că există șansa să avem un guvern până la sfârșitul anului”, a declarat Toskovic joi pentru săptămânalul NIN din Belgrad.

Parlamentul s-a reunit pe 17 noiembrie și l-a numit pe deputatul din partea „Listei Studenților”, Aleksandar Cupic, în funcția de președinte al Camerei. Acesta va îndeplini și funcția de președinte interimar până la alegerile prezidențiale din 27 decembrie.

Însă Jovo Bakic, șeful fracțiunii parlamentare a „Listei Studenților”, a declarat săptămâna aceasta că un guvern nu va fi format mai devreme de a doua jumătate a lunii decembrie.

Conform Constituției, „Lista Studenților” are termen până pe 15 februarie să formeze un guvern; în caz contrar, vor trebui convocate noi alegeri parlamentare.

Se apropie termenul limită pentru buget

Dacă Parlamentul nu respectă termenul limită de 20 decembrie pentru bugetul pe 2027, Serbia, țară candidată la aderarea la UE, se va confrunta cu trei luni de finanțare temporară începând cu 1 ianuarie.

„Este aproape sigur că va exista o finanțare temporară, chiar dacă se va forma un guvern undeva în decembrie”, a declarat Bakic săptămâna aceasta pentru portalul sârbesc Masina.

Djordje Djukic, economist și lector la Universitatea din Belgrad, a afirmat că trecerea la finanțarea temporară prezintă un risc mai mic decât adoptarea în grabă a unui buget.

„Greșeala mai mică este să se recurgă la finanțarea temporară, explicând motivele acestei decizii, și apoi să se formeze un guvern puternic”, a spus Djukic.

Acordul privind gazele rusești

Contractul de furnizare a gazelor cu compania rusă Gazprom este deosebit de controversat, întrucât Rusia încearcă să-și mențină influența asupra Belgradului, aliatul său istoric.

Serbia depinde de Rusia pentru aproximativ 80% din necesarul său de gaze naturale, achiziționându-le la un preț redus prin conducta TurkStream, care trece prin Bulgaria. Deși acest acord economisește Serbiei sute de milioane de euro în fiecare an, el expune țara la riscurile legate de reînnoirea contractelor și de tranzit.

Anul trecut, Serbia a aderat la mecanismul comun de achiziționare a gazelor naturale al UE. De asemenea, importă gaze naturale din Azerbaidjan prin intermediul interconectorului Bulgaria-Serbia și intenționează să construiască o conductă către Macedonia de Nord pentru a-și asigura accesul la gaz natural lichefiat din Grecia.

Discuțiile sunt în curs între compania de stat sârbă Srbijagas și Gazprom, dar nu au fost anunțate nici volumele, nici durata contractului.

Săptămâna trecută, Aleksandar Vulin, un aliat de-ai lui Vucic și președintele consiliului de supraveghere al Srbijagas, a declarat că se așteaptă la o prelungire a acordului privind gazele naturale după 31 decembrie, dar că aceasta ar putea fi o „prelungire prudentă”.

„Moscova dorește mai întâi să vadă cine va forma noul guvern sârb și ce fel de politică va urma”, a declarat Vulin pentru postul de televiziune rus RT Balkan.

De la alegerile din octombrie, liderii „Listei Studenților” au afirmat că mișcarea nu va impune sancțiuni împotriva Rusiei și dorește ca relațiile energetice să continue în condiții favorabile, acordând în același timp prioritate luptei împotriva corupției și a crimei organizate, reformei instituționale și alinierii la standardele UE.

De asemenea, aceștia au declarat că consideră Kosovo, care și-a declarat independența față de Serbia în 2008, ca parte integrantă a țării.

Singura rafinărie din Serbia, NIS, este deținută în majoritate de companiile rusești Gazprom Neft și Gazprom, iar licența sa în SUA este valabilă până pe 11 decembrie. Compania petrolieră ungară MOL poartă negocieri pentru achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni al NIS, dar nimic nu a fost încă finalizat.

Editor : M.C