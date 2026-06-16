Criză politică în Ungaria: Viktor Orban acuză „jefuirea țării” și pregătește ofensiva Fidesz

Fostul premier ungar Viktor Orban a lansat acuzații dure la adresa actualului guvern, susținând că a început „jefuirea țării”. El a avertizat că situația va deveni vizibilă în perioada următoare și a adăugat că partidul său Fidesz trebuie să răspundă prin mobilizare politică și prin „unirea forțelor cu poporul”, potrivit unui interviu citat de MTI și Agerpres.

Liderul Fidesz a notat, între altele, într-un interviu publicat luni seara de portalul de știri index.hu, că, în timp ce în 2010 una dintre primele măsuri ale guvernului Fidesz a fost impozitarea băncilor și utilizarea veniturilor pentru oameni, primele măsuri ale actualului guvern al partidului Tisza au inclus eliminarea plafonării ratei dobânzii la creditele ipotecare - „cu alte cuvinte să ia bani de la oameni”.

El a îndemnat Fidesz să forțeze noul guvern să renunțe la aspecte ca implementarea pactului privind migrația al Uniunii Europene și eliminarea plafonării ratei dobânzii și a calificat propunerile de reducere a salariilor primarilor și parlamentarilor drept „ipocrizie” și „propagandă comunistă grosolană”, argumentând că atragerea de funcționari publici calificați necesită salarii competitive, nu reduceri.

Potrivit lui Orbán, „jefuirea sistematică” a țării a început și până în toamnă va fi clar vizibilă, dar, în opinia sa, oamenii vor tolera acest lucru în tăcere. „Așadar, va trebui să lansăm o mișcare patriotică serioasă” și, prin unirea forțelor cu poporul, să „prevenim jefuirea” Ungariei, a spus fostul premier.

Viktor Orbán a respins totodată alegațiile de corupție referitoare la o serie de foști responsabili ai administrației sale, susținând că este vorba de „o dinamică normală în primele luni după o înfrângere”.

„În timp ce infractorii susțin Tisza, noi suntem văzuți ca fiind corupți din cauza unor «insinuări și zvonuri» - aceasta este absurditatea situației”, a deplâns el. „Dar timpul va rezolva asta”, a asigurat Orbán.

Întrebat dacă aceste acuzații au jucat un rol în înfrângerea lui Fidesz din aprilie, fostul prim-ministru a explicat că „insinuările, zvonurile și calomniile au fost eficiente, în timp ce răspunsurile noastre bazate pe fapte nu au fost”.

„Ar fi trebuit să vorbim mai mult despre asta; pur și simplu nu am găsit calea corectă”, a admis el, menționând și că formațiunea sa nu a fost suficient de inovatoare în „mobilizarea online”.

În ce privește viitorul Fidesz, Viktor Orbán a subliniat nevoia de înnoire și întinerire, precizând că schimbarea generațională a început deja în grupul său parlamentar, motiv pentru care a ales să nu-și ocupe locul în parlament și că a preluat conducerea partidului doar pentru un an ca „să rezolve problema Fidesz”.

„Într-un an, vom vedea cum stăm, iar apoi tinerii membri pot prelua conducerea”, a spus Orbán. „Abia aștept ca cineva să preia în sfârșit frâiele și să-mi ia această povară”, a mărturisit fostul premier.

Citește și:

Editor : Ș.A.