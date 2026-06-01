Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după expirarea ultimatumului impus de Peter Magyar

Președintele Ungariei, Tamás Sulyok, a anunțat că nu va demisiona, deși termenul-limită stabilit de premierul Péter Magyar pentru retragerea sa din funcție a expirat duminică seară. Șeful statului ungar susține că situația trebuie analizată în conformitate cu Constituția și că va aștepta opinia Comisiei de la Veneția, în timp ce conflictul dintre cei doi lideri amplifică tensiunile politice de la Budapesta, scrie Euronews.

Premierul Péter Magyar a reacționat printr-o postare pe Facebook: „Tamás Sulyok nu a luat niciodată apărarea celor vulnerabili, a celor atacați sau a statului de drept. Nici măcar de Ziua Copilului nu face altceva decât să-și apere salariul lunar de 6,3 milioane de forinți, în loc să își ceară scuze.”

Premierul stabilise termenul de 31 mai pentru demisia șefului statului și a altor înalți oficiali, inclusiv a președintelui Tamás Sulyok și a procurorului general Gábor Bálint Nagy.

Duminică după-amiază, Magyar le-a reamintit urmăritorilor săi de apropierea termenului-limită, într-o postare pe Facebook, și a anunțat că el și ministrul Justiției îl vor vizita pe președinte luni, la ora 8:00.

Anterior, Magyar l-a descris pe Sulyok drept „președintele-marionetă al lui Viktor Orbán”, susținând că premierul ungar și-a dorit un șef al statului a cărui principală loialitate să fie față de Fidesz, iar apărarea constituționalismului și a unității naționale să treacă în plan secund.

Duminică, Sulyok a reiterat că nu va demisiona și a precizat că s-a adresat Comisiei de la Veneția, iar situația sa trebuie analizată în conformitate cu Constituția.

Potrivit sistemului constituțional din Ungaria, președintele este ales de Parlament și are atribuții în mare parte ceremoniale, deși instituția joacă și un rol în controlul constituționalității legislației.

Președinții aleși cu majoritatea constituțională a Fidesz, respectiv Pál Schmitt, care a demisionat în urma unui scandal de plagiat, János Áder, Katalin Novák, care și-a dat demisia după controversa legată de o grațiere, și Tamás Sulyok, au fost considerați susținători loiali ai guvernelor conduse de Viktor Orbán.

