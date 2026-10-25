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Analiză Criza serviciului militar zguduie alianțele politice din Israel: evreii ultraortodocși, între Netanyahu și tentația schimbării politice

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evrei ultraortodocși se roagă
Evreii ultraortodocși consideră studiul religios ca fiind fundamental pentru păstrarea iudaismului, la fel de important pentru apărarea Israelului ca și armata. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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În Israel, o dispută privind serviciul militar a dat naștere unor partide disidente, punând la încercare loialitățile de lungă durată, în contextul în care țara se apropie de alegeri generale, care vor avea loc pe 27 octombrie, cu un rezultat extrem de incert, scrie The Times într-o analiză privind posibilitatea ca evreii ultraortodocși să joace rolul de „kingmaker” în această bătălie electorală, cu șanse de a pune capăt erei Netanyahu din politica israeliană.

Chiar și pentru evreii ultraortodocși din Israel — o comunitate izolată, conservatoare și neclintită nici de evenimentele mondiale, nici de tendințele sociale —, întâmplările din ultimii trei ani au adus tulburări.

Până la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, comunitatea, care reprezintă 14,3% din populația israeliană, era formată din adepți loiali ai rabinilor lor — și ai guvernelor de dreapta conduse de Benjamin Netanyahu.

Acum, pe măsură ce țara se confruntă cu cele mai importante alegeri generale din ultimele decenii, chiar și haredimii, cum mai sunt cunoscuți ultraortodocșii, se află la o răscruce de drumuri. Aceștia au fost obligați să facă alegeri dificile în legătură cu problema care a ajuns să domine discuțiile privind locul lor în societatea și politica israeliană: dacă ar trebui să facă serviciul militar.

Partidele din Israel sunt deosebit de divizate. Dar pentru haredimi, a căror populație crește mai rapid nu numai decât restul societății israeliene, ci și decât cea a oricărei țări dezvoltate, noile facțiuni care se desprind reprezintă un test pentru propria lor coeziune socială și pentru forma viitorului guvern.

„Cred că este un balon de încercare de care avem cu toții nevoie”, a spus Tzipi Diskind, o evreică ultraortodoxă din Ierusalim. „Este un fel de a număra în sfârșit câți membri ai comunității haredi doresc o cale mai modernă și câți doresc calea tradițională.”

Rabinii ultraortodocși susțin de zeci de ani că bărbații din comunitate, care își dedică viața studiului religios, ar trebui să fie scutiți de serviciul militar obligatoriu. Aproximativ 13.000 de bărbați ultraortodocși ating vârsta de recrutare de 18 ani în fiecare an, dar mai puțin de 10% se înrolează.

Totuși, această situație a fost criticată, în special de la începutul războiului din Gaza. Tinerii rezerviști, atât bărbați, cât și femei, care se întorc după mai multe misiuni, privesc cu resentimente devotamentul religios al colegilor lor ultraortodocși.

Acest lucru a avut consecințe politice. Partidele naționaliste seculare de dreapta, care s-au rupt de Netanyahu în ultimii ani, sunt deosebit de ostile față de scutirea acordată comunității haredi, care a fost contestată și în instanță.

Protest against military conscription in Jerusalem - 02 Jun 2024
Polițiștii îndepărtează evreii ultraortodocși care blochează drumul în timpul unei proteste împotriva recrutării militare în fața Curții Supreme israeliene. Foto: Profimedia

Netanyahu s-a bazat ani de zile pe sprijinul aproape automat al celor două mari partide haredi, Shas și Iudaismul Unit al Torei. Cu toate acestea, încercările sale de a respinge contestația juridică – care a avut succes la Curtea Supremă în 2024 – prin introducerea unei legi care să-i protejeze în mod oficial pe haredi de recrutare au eșuat.

Acest lucru a dus la formarea a două partide haredi disidente – câte unul de fiecare parte a diviziunii.

Partidul „Culoarea neagră”, numit astfel după alarma declanșată atunci când poliția pornește în urmărirea celor care se sustrag de la recrutare, promite să-i protejeze pe haredimi de înrolarea forțată. Mii de ultraortodocși au ieșit regulat în stradă în ultimii ani pentru a protesta față de recrutări, intrând în confruntări cu poliția și blocând drumurile.

„Bibi a dezamăgit partidele în privința proiectului de lege privind recrutarea și le-a mințit de nenumărate ori”, a declarat Aaron Rabinowitz, care scrie despre comunitatea haredi pentru ziarul israelian Haaretz. „Un rabin șef a scris o notă [în care spunea] că nu mai credem minciunile lui Netanyahu.”

Pe de altă parte, partidul Haredi Public încearcă să găsească un compromis în privința proiectului de lege și, în general, cu societatea israeliană.

Liderul său, Moti Leitner, este popular în rândul tinerilor haredi, care constituie o mare parte a societății israeliene datorită ratei ridicate a natalității. Aproximativ 57% dintre haredi au sub 20 de ani. Unii dintre aceștia doresc în mod activ să se înroleze, în ciuda opoziției bătrânilor comunității.

„Leitner are șanse mari să facă diferența”, a spus Eshel Aharon Shlomo Levin, un tânăr de 18 ani din Beit Shemesh, un oraș în mare parte religios unde Leitner este viceprimar. „Printre prietenii mei, există un sprijin copleșitor pentru Leitner. Îl susțin extrem de mult.”

Familia lui Levin este, în mod tradițional, ne-sionistă și nu se înrolează. Însă, după 7 octombrie, Levin s-a răzgândit și a declarat că se va înrola peste două luni, după ce își va termina studiile la școala religioasă.

Alegerile de marțea viitoare sunt extrem de strânse. Partidul Likud al lui Netanyahu este pe cale să piardă numeroase locuri în parlament din cauza scandalurilor personale ale liderului său — acesta se confruntă în continuare cu acuzații de corupție — și a criticilor privind eșecurile de securitate care au stat la baza atacurilor din 7 octombrie.

Cu toate acestea, partidele care ar putea beneficia sunt alte formațiuni de dreapta, inclusiv partenerii de coaliție de extremă dreapta ai Likudului. Opoziția este o alianță greu de coordonat, formată din partide naționaliste de dreapta anti-Netanyahu, centriste, de stânga și un nou partid condus de Gadi Eisenkot, un fost șef al Statului Major al Armatei.

Astfel, partidele ultraortodoxe devin factorii decisivi, dacă își pot menține sprijinul tradițional. Netanyahu dorește să pună în evidență relația sa de lungă durată cu aceștia.

Marți, 42 de tineri religioși, îmbrăcați în ținutele lor tradiționale alb-negru, au fost reținuți la sosirea pe aeroportul Ben Gurion din New York, fiind bănuiți de sustragere de la serviciul militar.

Acestea sunt imagini pe care Netanyahu a încercat să le evite, dar a încercat, totodată, să le transforme în capital politic. „Este inacceptabil”, a spus el. „Trebuie să păstrăm lumea studiului Torei, deoarece ea ne-a păstrat pe noi.”

Este posibil ca cele două noi partide haredi să nu obțină suficiente voturi pentru a obține locuri în Knesset de data aceasta; pragul electoral este de 3,25%. Însă ele ar putea crea un impuls pentru ceea ce, dacă rezultatul nu va fi decisiv, ar putea fi un al doilea tur de scrutin.

„Societatea haredi este conservatoare prin natura sa”, a spus Levin, un susținător al partidului Haredi Public. „Chiar dacă mulți oameni îl susțin pe Leitner, nu vor vota pentru el decât dacă îl consideră o opțiune stabilă. Dar cred că va obține mult mai multe voturi și va intra în Knesset la a doua încercare.”

În mod tradițional, haredimii urmează îndrumările rabinilor lor atunci când votează. Însă, pe măsură ce deziluzia față de Netanyahu a crescut, rabinii au fost remarcabil de tăcuți în acest an. Există previziuni privind o prezență scăzută la vot a haredimilor. „Nu votez, toți sunt mincinoși”, a spus Efraim, care locuiește în Bnei Brak, un oraș cu majoritate haredică situat lângă Tel Aviv.

În aceste alegeri extrem de imprevizibile, consecințele acestui fapt sunt neclare. Unii haredim ar putea vota pentru alte partide de dreapta din coaliția de guvernare, chiar dacă se vor întoarce împotriva lui Netanyahu. Pentru mulți, principalii dușmani sunt partidele de centru și de stânga, cu orientarea lor seculară și ostilitatea față de sustragerea de la serviciul militar.

Când Naftali Bennett, liderul unuia dintre partidele de opoziție, a vizitat un restaurant din Bnei Brak, a fost ținta unor obiecte aruncate spre el. Interacțiunea s-a încheiat cu următoarea remarcă a lui Bennett: „Vă sugerez să vă înrolați repede.”

Diskind a spus: „Definiția mea pentru saga Bibi este că, mai mult decât a fi de acord cu încă patru ani de Bibi, înseamnă a fi de acord cu faptul că nu există altă opțiune — stânga înfricoșătoare.”

Editor : B.E.

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