Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu, după aproape două decenii de pauză

Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu pentru tineri, pentru prima dată din 2008. Ce se ascunde în spatele acestei schimbări și ar putea aceasta să semnaleze o revenire mai amplă a serviciului militar obligatoriu în Balcani? Sunt întrebări la care încearcă să răspundă Deutsche Welle.

Noul an aduce o provocare veche, într-o formă nouă, pentru tinerii din Croația. În primele zile ale anului 2026, aproximativ 1.200 dintre ei au început să primească scrisori prin care erau informați că sunt chemați să efectueze două luni de serviciu militar.

Ei sunt prima generație care se confruntă din nou cu recrutarea obligatorie, după ce aceasta a fost desființată în 2008, cu un an înainte ca Croația să adere la NATO.

La acel moment, ideea era profesionalizarea forțelor armate și renunțarea la serviciul militar obligatoriu.

Acum, când doar Ungaria desparte Croația de Ucraina, perspectiva unui conflict armat pare incomod de apropiată.

O dronă rătăcită — probabil ucraineană, dar niciodată identificată oficial — s-a prăbușit în capitala Croației, Zagreb, în 2022. Nu a provocat pagube semnificative, dar a avut cu siguranță un efect puternic asupra percepției riscurilor.

Sprijin larg pentru reluarea serviciului militar obligatoriu

Guvernul Croației a realizat cu îngrijorare că se poate baza pe mai puțin de 15.000 de militari activi. Înaintea alegerilor parlamentare din 2024, a propus reintroducerea serviciului militar pentru absolvenții de liceu de sex masculin.

Ministrul Apărării, Ivan Anusic, a declarat că măsura îi va ajuta pe tineri să renunțe la „obiceiuri proaste” și să se pregătească pentru „orice amenințare majoră”.

Sondajele au indicat un sprijin larg pentru această idee, șapte din zece croați pronunțându-se în favoarea măsurii. Alegătorii au reales partidul HDZ, care a pus acum politica în aplicare.

Legislația necesară a trecut fără dificultăți prin Parlament în luna octombrie a anului trecut, cu 84 de deputați votând pentru și doar 11 împotrivă.

Fără mari proteste

Ministerul Apărării nu a pierdut timp în a contacta primul val de recruți, fără să se confrunte cu prea multe proteste.

„Nu văd nicio provocare legată de reintroducerea serviciului militar”, spune Gordan Akrap, prorector al Universității de Apărare și Securitate „Franjo Tuđman” din Croația.

„Vor fi mai mulți oameni care vor să facă parte din acest program decât pot fi acceptați, pentru că numărul este limitat în acest moment”, adaugă el.

„Unele grupuri populiste de extremă stângă spun că ar trebui să investim în grădinițe și alte lucruri de acest fel. Dar realitatea este că cineva trebuie să apere grădinițele și modul nostru de viață european, precum și democrația - iar acest lucru poate fi realizat, în ultimă instanță, de armată.”

O tendință mai răspândită în regiune

Reintroducerea serviciului militar obligatoriu în Croația face parte dintr-o tendință mai amplă în rândul țărilor care au făcut parte odinioară din Iugoslavia.

Mai multe dintre acestea iau în considerare revenirea la o formă de recrutare obligatorie, ca o întoarcere la perioada regimului socialist al lui Josip Broz Tito.

Pe atunci, tinerii bărbați erau obligați să efectueze un an de serviciu în Armata Populară, ceea ce crea o forță de luptă semnificativă. Chiar înainte ca procesul de destrămare a țării să înceapă, în anii 1990, două treimi din trupele terestre erau formate din recruți. În plus, mai erau disponibili aproximativ un milion de rezerviști instruiți.

După războaiele din fosta Iugoslavie

Țările independente care au apărut în urma războaielor din Iugoslavia din anii ’90 au renunțat treptat la serviciul militar obligatoriu.

Slovenia a fost prima care a făcut acest pas în 2003; ultimii recruți sârbi și-au încheiat serviciul obligatoriu în 2010.

Odată cu perspectiva — sau, în cazul Sloveniei și Croației, cu realizarea — aderării la Uniunea Europeană, părea să nu mai existe o nevoie reală de un tip de forță militară care presupune supunerea tinerilor unei pregătiri de luni de zile.

Însă, chiar și înainte de invazia Rusiei în Ucraina, atmosfera începuse deja să se schimbe.

Slovenia analizează reintroducerea serviciului militar obligatoriu

În 2020, partidele care au format un nou guvern naționalist de dreapta în Slovenia au inclus reintroducerea serviciului militar în acordul lor de coaliție. Prim-ministrul de atunci, Janez Jansa, își construise reputația ca ministru al Apărării în timpul războiului de independență al Sloveniei, care a durat zece zile, în 1991.

El susținea că forțele armate ale țării — cu doar 7.000 de militari — nu mai sunt capabile să apere statul în cazul unui atac și se plângea că tinerii nu mai știu să mânuiască armele.

Actualul guvern, condus de Robert Golob, nu a reluat această idee, însă alegerile parlamentare sunt programate pentru luna martie, iar partidul SDS al lui Jansa conduce în sondajele de opinie.

Va face Serbia la fel?

În Serbia, guvernul vorbește de câțiva ani despre posibilitatea reintroducerii serviciului militar obligatoriu.

Mai multe termene-limită au trecut fără ca cineva să fie încorporat, însă acest lucru s-ar putea schimba în acest an, ministrul Apărării, Bratislav Gasic, afirmând că legislația necesară va fi prezentată în curând Parlamentului.

În condițiile în care țările din regiune își cresc cheltuielile militare și, totodată, încearcă să-și mărească efectivele, reapare vechea întrebare dacă restul Europei ar trebui să fie îngrijorat în legătură cu Balcanii.

Toby Vogel, de la think tank-ul Democratization Policy Council, consideră că potențialul unui conflict real rămâne scăzut. „Dimensiunea militară a tuturor acestor evoluții ține în principal de pregătire, nu de planificare concretă și, cu siguranță, nu de planificare ofensivă”, a declarat el pentru DW. „Serbia nu este pe punctul de a ataca Croația, iar Croația nu este pe punctul de a invada Serbia.”

„Într-o situație în care mediul general este caracterizat de volatilitate și imprevizibilitate, cred că guvernele sunt probabil prudente atunci când iau anumite măsuri de precauție și pun bazele unei abordări mai strategice a afacerilor internaționale”, a mai spus el. „Dar este, totuși, o întoarcere la vremuri mai vechi.”

