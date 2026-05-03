Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas, după ce au fost infectați cu hantavirus

nava MV Hondius
Vasul de croazieră MV Hondius. Foto: Profimedia
Două decese au fost înregistrate în urma unui focar de sindrom respirator acut izbucnit la bordul unei nave de croazieră care navighează în Atlantic, între Ushuaia (Argentina) şi Capul Verde, iar un al treilea pasager se află în stare gravă la un spital din Johannesburg, a declarat duminică pentru AFP un purtător de cuvânt al Departamentului sud-african al Sănătăţii.

Pasagerul în stare gravă, un cetăţean britanic în vârstă de 69 de ani, a fost testat pozitiv la un hantavirus, o familie de virusuri care pot provoca febră hemoragică, a precizat purtătorul de cuvânt sud-african, Foster Mohale.

Focarul a apărut la bordul navei de croazieră MV Hondius, iar bilanţul este contradictoriu, notează AFP, citată de Agerpres.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii este la curent cu cazuri de sindrom respirator acut sever la bordul unei nave de croazieră care navighează în Atlantic. Sunt în desfăşurare investigaţii şi un răspuns coordonat la nivel internaţional în domeniul sănătăţii publice, a transmis OMS din Geneva pentru AFP, fără a oferi detalii privind bilanţul.

Bilanț incert

Potrivit unei surse care cunoaşte situaţia, dar a dorit să-şi păstreze anonimatul, bilanţul provizoriu este de trei morţi, inclusiv un cuplu de olandezi. A treia victimă s-ar afla în continuare la bordul navei.

Primul care a prezentat simptome a fost un pasager de 70 de ani, care a murit la bordul navei. Trupul său se află în prezent pe insula Sfânta Elena, teritoriu britanic din sudul Oceanului Atlantic, potrivit purtătorului de cuvânt sud-african.

Soţia acestuia, în vârstă de 69 de ani, s-a îmbolnăvit şi ea la bord şi a fost evacuată în Africa de Sud, unde a murit ulterior, la o dată neprecizată, într-un spital din Johannesburg.

Nava apare în ofertele mai multor agenţii de turism, inclusiv din Argentina şi Regatul Unit

În plus, un alt britanic de 69 de ani a fost evacuat în capitala economică a Africii de Sud, unde este tratat la terapie intensivă şi a fost testat pozitiv la un hantavirus, o familie de agenţi patogeni care pot provoca febre hemoragice virale.

Duminică, nava MV Hondius se afla în largul portului Praia, capitala Capului Verde, potrivit datelor furnizate de mai multe site-uri de monitorizare maritimă. Nava poate transporta aproximativ 170 de pasageri şi are un echipaj de circa 70 de persoane.

Potrivit aceleiaşi surse, se poartă discuţii pentru a decide dacă alte două persoane bolnave vor fi plasate în izolare într-un spital din Capul Verde, după care nava şi-ar putea continua traseul spre Insulele Canare, aflate la două-trei zile de navigaţie.

Nava MV Hondius apare în ofertele mai multor agenţii de turism, inclusiv din Argentina şi Regatul Unit, una dintre acestea propunând o croazieră din Ushuaia către Capul Verde, cu escale în insulele Georgia de Sud şi Sfânta Elena.

Hantavirusurile se transmit la om prin intermediul rozătoarelor infectate

Hantavirusurile se transmit la om prin intermediul rozătoarelor sălbatice infectate, precum şoarecii sau şobolanii, care elimină virusul prin salivă, urină şi excremente. Muşcăturile, contactul direct sau inhalarea particulelor contaminate pot provoca infecţia.

Există numeroase tipuri de hantavirusuri, diferenţiate în funcţie de răspândirea geografică şi manifestările clinice. Potrivit Oficiului Federal de Sănătate Publică din Elveţia, un singur tip de virus, extrem de rar, poate fi transmis de la om la om.

