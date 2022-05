Cristian Tudor Popescu spune că războiul din Ucraina va continua mulți ani de acum încolo. Rusia nu se va opri, pentru că dorește să distrugă tot ce este ucrainean și are suficiente resurse, spune gazetarul. El atrage atenția asupra unor așteptări prea optimiste, hrănite și de anumite relatări speculative din presă despre sănătatea lui Vladimir Putin. Trebuie să ne obișnuim cu războiul și mai ales cu consecințele lui, care „ne vor izbi” din punct de vedere economic, a arătat CTP, vineri seara, la Digi24.

În Ucraina, armata rusă continuă să încerce să elimine orice rezistență și să rusifice regiunea Donbas. În rest, sunt concentrați iarăși pentru a rade orașe de pe fața pământului. Cât mai poate continua așa? a fost întrebat Cristian Tudor Popescu în emisiunea „Cap limpede” de la Digi24.

„Oricât”, a răspuns gazetarul. „Trebuie să ne obișnuim cu asta. Un măcelar celebru din armata rusă, generalul Șamanov, care s-a remarcat prin tocarea oamenilor în Cecenia, a dat 10-15 ani sau chiar 15-20 de ani pentru acest război. Nu știu dacă va fi, dar în orice caz, într-un orizont de timp observabil pentru noi, ăștia, care trăim acum, acest război nu se va opri. Nu se va opri, pentru că Rusia dorește, pur și simplu dorește să distrugă tot ce este ucrainean, cel puțin în partea de est. După aceea, o să vedem ce face și cu vestul. Dar în partea de sud-est, est și sud-est vrea să distrugă tot ce este ucrainian, fie că este infrastructură, clădiri, monumente istorice, culturale sau oameni ucrainieni și să îi înlocuiască pur și simplu cu ruși, cu o cultură rusă, cu un comerț rusesc. Deja la Herson au dispărut produsele ucrainene din galantar și au apărut produsele rusești din Crimeea. Deci, asta vor să facă și pentru asta au resurse în continuare”, a arătat CTP.

Gazetarul a subliniat că sancțiunile nu au efectul scontat asupra Rusiei și au început să apară și fisuri în unitatea lumii occidentale, unde Franța și Germania sunt „cele mai unsuroase” dintre țările mari în ceea ce privește sancționarea Rusiei.

„Au resurse (rușii - n.r.). Toate știrile astea cum că e în colaps economia rusească și că iar... - nu, nu e adevărat. Vând petrol Indiei și Chinei, cu discount, e adevărat, dar vând, mult, niciun fel de problemă. Arabia Saudită nu vrea să crească livrările de petrol, pentru că are relațiile ei cu Rusia. În Europa, după cum vedeți, Franța și Germania sunt țările cele mai unsuroase dintre țările mari în ceea ce privește sancționarea Rusiei în continuare. Și avem și Ungaria, care are, în cazul de față, o anume dreptate. Adică are dreptul totuși să spună domnule, noi n-avem nicio posibilitate în afară, depindem aproape total de petrolul și gazul rusesc. Ca să ieșim din asta, ne trebuie niște timp și, mă rog, cer bani de la Uniunea Europeană. Deocamdată, următorul pachet, al șaselea, cred, de sancțiuni, iată că trenează de atâta vreme”, a explicat CTP.

Nu va intra nimeni să-l scoată pe Putin de la Kremlin

În plus, susținerea cu armament a Ucrainei și-a atins limitele ei.

„A mai încetat și susținerea, s-a mai domolit susținerea cu armament modern a Ucrainei. Și Zelenski, și Podoliak, și Kuleba spun lucrul ăsta: domnule, dacă nu ne dați niște armament performant, nu îi putem izgoni pe ruși de acolo. Și să zicem că ar reuși să-i izgonească pe ruși, să-i trimită în Rusia, peste graniță. Mai departe? Ce urmează? Nu urmează ce s-a întâmplat cu Hitler. Hitler a fost asediat și până la urmă eliminat. Mă rog, s-a sinucis. În Berlin au venit și aliații, și rușii peste el. Aici nu va intra nimeni în Rusia ca să îl scoată pe Putin de la Kremlin. Deci, Putin rămâne tot acolo”, a punctat Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul atrage atenția și asupra hrănirii publicului cu false iluzii. „Iarăși, toată presa asta, news-urile astea cu Putin e operat de stomac, e pe moarte... Nu e, domnule, pe nicio moarte! Își vede de treabă, toacă Ucraina în continuare. Deci, asta este”, spune CTP.

„Așa vom trăi niște ani de acum înainte, cu război lângă noi - om vedea unde se va mai extinde - și cu consecințele lui, care ne vor izbi, ne izbesc deja din punct de vedere economic. Deci, clar vom avea inflație din ce în ce mai mare. Clar, resursele vor fi din ce în ce mai scumpe. Asta e, trebuie să ne obișnuim cu ideea asta, pentru că sunt oameni care trăiesc acum cum ne gândeam în pandemie: domnule, trebuie să se termine, să scoatem masca de pe față și se termină la un moment dat pandemia. Ea nu s-a terminat nici acum. Dar măcar avem iluzia că s-a terminat. Ei, cu războiul nu ne permitem nici măcar această iluzie”, a conchis gazetarul.

