Cu 3 luni înainte de viitura devastatoare, Nepalul a solicitat Chinei avertizări timpurii, odată cu creşterea riscului

Cu trei luni înainte ca un val de apă, noroi şi pietre să ucidă sute de persoane după ce a lovit o vale din Himalaya situată la graniţa dintre Nepal şi China, experţi şi oficiali din ambele ţări s-au întâlnit la Kathmandu pentru a discuta despre riscul producerii unor astfel de dezastre, relatează Reuters.

Zece oficiali din Nepal şi circa 12 din China, inclusiv din regiunea Tibetului, unde a avut loc dezastrul, au discutat la şedinţa desfăşurată la 27 mai în capitala Nepalului despre consolidarea cooperării pentru monitorizarea şi gestionarea inundaţiilor, a fenomenelor meteorologice şi a riscurilor legate de gheţari, conform unei agende pregătite de partea nepaleză şi consultată de Reuters, informează Agerpres.

Participanţii au solicitat măsuri comune pentru reducerea riscurilor, inclusiv inventarierea lacurilor glaciare şi cartografierea pericolelor.

Totuşi, doi oficiali nepalezi au declarat pentru Reuters că, după întâlnire, nu au primit din partea Chinei atât de multe informaţii pe cât şi-ar fi dorit cu privire la riscurile asociate gheţarilor şi la nivelul apelor, ei exprimându-şi temerea că un schimb insuficient de date le putea afecta capacitatea de a anticipa şi de a se pregăti pentru dezastre majore.

„Ceea ce ne-am dorit de fapt de la ei, şi încă ne dorim, este ca, în cazul în care există mişcări timpurii ale gheţarilor şi mişcări timpurii în jurul acelei zone, să aflăm ceva mai devreme”, a declarat Sauhardra Joshi, hidrolog la Divizia de Prognozare a Inundaţiilor din Nepal, care a participat la şedinţa din luna mai.

China afirmă că schimbul de date a avut loc „la timp”

Niciun oficial sau expert nu a dat vina pe vreuna dintre părţi pentru acest dezastru natural, care se estimează că va costa o zecime din producţia economică anuală a Nepalului. Oficialii nepalezi afirmă că prioritatea este aprofundarea cooperării cu China.

Ministerul de Externe al Chinei nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la şedinţa din mai sau la cererea Nepalului de a partaja informaţii suplimentare.

În cadrul şedinţei, reprezentanţii chinezi au declarat că nu au mandatul necesar pentru a semna un acord care să răspundă cererilor Nepalului, solicitând discuţii suplimentare, a afirmat Binod Parajuli, un alt hidrolog din cadrul guvernului nepalez.

Detaliile întâlnirii şi solicitările Nepalului privind o cooperare mai amplă în monitorizarea gheţarilor care ameninţă comunităţile situate de ambele părţi ale frontierei nu au fost raportate anterior.

Ambasada Chinei în Nepal a declarat într-un comunicat emis sâmbătă că Beijingul şi Kathmandu au menţinut un contact strâns cu privire la această problemă şi au înregistrat „progrese substanţiale” la întâlnirea din luna mai privind promovarea schimbului transfrontalier de informaţii pe tema dezastrelor.

Nepalul şi-a exprimat îngrijorări similare anul trecut, au declarat oficialii, deşi experţii şi oficialii au avertizat că ceea ce ei descriu drept progrese lente nu a constituit un factor semnificativ în cel mai recent dezastru, în care prăbuşirea unui gheţar a declanşat o alunecare de teren catastrofală care a ucis sute de persoane în ambele ţări şi a lăsat în urmă mii de dispăruţi.

Respingând criticile unor utilizatori nepalezi de pe reţelele sociale, potrivit cărora China nu ar fi oferit avertismente adecvate, ambasada chineză a declarat că experţii chinezi şi internaţionali s-au confruntat cu provocări semnificative în monitorizarea riscurilor din regiunea îndepărtată din regiunea Himalaya.

Echipele chineze au transmis Nepalului informaţii importante „la timp”, a precizat ambasada.

La întâlnirea de anul trecut, Nepalul şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la o inundaţie produsă în aceeaşi zonă, declanşată de eliberarea bruscă a apei dintr-un lac glaciar din Tibet, care a provocat moartea a cel puţin nouă persoane în Nepal şi a lăsat în urmă cel puţin 12 persoane dispărute.

„Când partea chineză observă o prognoză de precipitaţii abundente în zona Tibetului, atunci ne furnizează acea prognoză şi acele observaţii”, a spus Parajuli. Dar „nu şi în ceea ce priveşte avalanşele, nivelul apei, alunecările de teren şi evenimentele extreme”, a adăugat hidrologul.

China a început să transmită prognozele privind ploile abundente din Tibet prin intermediul aplicaţiei chineze de mesagerie WeChat şi prin e-mail în urmă cu o lună, a spus Parajuli.

Cronologia catastrofei

Cu 12 zile înainte de dezastru, Centrul Meteorologic Internaţional al Chinei a informat autorităţile nepaleze, printr-un e-mail consultat de Reuters, că în zonă era prevăzută o "depresiune musonică" în perioada 14-19 august. "Este probabil să se înregistreze precipitaţii intense în mare parte din Nepal şi dorim să vă atragem atenţia asupra riscului de apariţie a unor pericole secundare şi în lanţ, inclusiv, dar fără a se limita la, alunecări de teren şi viituri", a avertizat China.

Ambasada Chinei a declarat că ţara a împărtăşit informaţii, inclusiv date de monitorizare privind un lac format din resturile rezultate în urma dezastrului de săptămâna trecută.

Discuţiile privind schimbul de date subliniază complexitatea monitorizării, prognozării şi emiterii de alerte timpurii într-o regiune în care rivalii geopolitici regionali - inclusiv China şi India - controlează zone montane îndepărtate în care există cantităţi uriaşe de gheaţă şi zăpadă, un risc ce planează asupra câmpiilor dens populate din Asia de Sud.

Catastrofa de miercuri a fost declanşată de prăbuşirea gheţarului într-o zonă relativ nesupravegheată, iar lipsa cooperării bilaterale nu a constituit un factor semnificativ în răspunsul Nepalului, potrivit antropologului de mediu Austin Lord, cercetător principal la Stimson Center, cu sediul la Washington.

"Asta nu înseamnă că trecem cu vederea faptul că nu există cu adevărat un sistem bine structurat. Iar schimburile dintre Nepal şi China sunt foarte limitate", a declarat Lord, care face parte dintr-o echipă ce ajută guvernul nepalez la gestionarea dezastrelor şi a riscurilor climatice.

"Oamenii de ştiinţă chinezi deţin, în ansamblu, o capacitate mult mai mare şi de resurse mult mai ample pentru monitorizare comparativ cu cele de pe partea nepaleză, a adăugat el.

Timpul necesar viiturii pentru a ajunge în Nepal demonstrează importanţa sistemelor de avertizare timpurie, a afirmat Parajuli.

Miercuri, în jurul orei locale 08:32, viitura a măturat un punct de trecere a frontierei din Tibet, oamenii aflaţi în zonă încercând să fugă, conform înregistrărilor camerelor de supraveghere, care au devenit o imagine simbolică a acestui dezastru.

Douăzeci şi şase de minute mai târziu, Parajuli a primit un apel de la şeful Autorităţii Naţionale pentru Reducerea şi Gestionarea Riscului de Dezastre din Nepal, care l-a alertat cu privire la o inundaţie pe râul Trishuli. Echipa lui Parajuli a constatat că o staţie de monitorizare a frontierei nu mai transmisese date de la ora 08:40.

"Am încercat apoi să contactăm staţiile din aval, dar nici acestea nu au putut transmite datele", ceea ce a determinat echipa să bănuiască că acele dispozitive fuseseră luate de ape, după cum a declarat el.

După ce a contactat autorităţile locale nepaleze pentru a confirma viitura, echipa lui Parajuli a emis o alertă publică către utilizatorii de telefoane mobile, la ora 09:13.

Cel puţin patru staţii de monitorizare au fost distruse de viitura care a făcut ravagii la 168 de kilometri în aval de frontiera dintre Nepal şi China şi care a transportat aproximativ 57,4 milioane de metri cubi de apă, potrivit unei evaluări a guvernului nepalez.

„Un val uriaş de noroi se îndrepta direct spre noi”

Torenţii au smuls bolovani uriaşi, au măturat clădiri mari, au avariat 19 poduri şi aproximativ 40 de kilometri de autostradă şi au scos din funcţiune peste 10% din capacitatea de producţie a energiei electrice a Nepalului, potrivit Stimson Center.

"Nu era apă. Era un val uriaş de noroi care se îndrepta direct spre noi", a declarat Keshav Prasad Baral din satul Tupche, situat la aproximativ 25 de kilometri în aval de graniţă."'Am încercat s-o apuc de mână pe soţia mea, dar a fost luată de noroi", a spus el.

Când o parte a gheţarului s-a desprins, prăbuşindu-se pe fundul văii, la sute de metri mai jos, a declanşat viituri puternice, potrivit evaluărilor preliminare ale autorităţilor nepaleze.

Hindukuş Himalaya, unde trăiesc sute de milioane de oameni, din Afganistan până în Myanmar, conţine cel mai mare volum de gheaţă din lume în afara polilor, cu peste 63.700 de gheţari care acoperă aproape 56.000 de kilometri pătraţi, o suprafaţă aproape similară cu cea a Croaţiei, care stochează până la 5.700 de kilometri cubi de gheaţă.

Prin comparaţie, bucata de gheţar care a provocat cel mai recent dezastru transporta aproximativ 5 milioane de metri cubi de gheaţă şi rocă, potrivit lui Basanta Raj Adhikari, directorul Centrului pentru Studii privind Dezastrele din cadrul Universităţii Tribhuvan din Nepal.

Ca urmare a schimbărilor climatice, topirea gheţarilor se accelerează pe măsură ce stratul de zăpadă se subţiază, iar precipitaţiile sub formă de zăpadă devin tot mai neregulate, potrivit unui studiu din 2023 realizat de Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Integrată a Zonelor Montane.

Aceste schimbări vor spori probabilitatea producerii de inundaţii şi alunecări de teren, în condiţiile în care comunităţile montane se confruntă deja cu pericole precum sedimentarea şi eroziunea, conform previziunilor centrului.

Mai multe dintre principalele sisteme fluviale ale Nepalului izvorăsc din Tibet şi curg prin una dintre cele mai active regiuni seismice din lume, totodată una dintre zonele cele mai predispuse la inundaţii.

Autorităţile din Nepal vor încerca să colaboreze cu China pentru a desfăşura cercetări şi a construi sisteme de monitorizare a avalanşelor şi a eliberării apei din lacurile glaciare, "riscuri majore pentru comunităţile din zonele montane", a declarat Binod Parajuli.

Hidrologul a menţionat că departamentul său va propune un acord de partajare a datelor cu China, pe modelul unui acord pe care Nepalul îl are cu ţara vecină India, pentru a obţine mai frecvent date despre precipitaţii şi cotele râurilor, nu doar prognoze legate de precipitaţiile abundente.

Nepalul va solicita date la fiecare 10 minute, astfel încât "să ne putem avertiza populaţia şi să o salvăm", a spus el. "Obiectivul nostru principal este să nu ratăm niciun dezastru viitor", a precizat hidrologul.

Editor : A.P.