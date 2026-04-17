Cu cât a scăzut prețul petrolului după ce Iranul a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Sonde petroliere la apus
Sonde petroliere Foto: Profimedia Images

Cotaţia petrolului a scăzut vineri cu 11%, extinzând pierderile anterioare, după ce Iranul a anunţat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne „deschisă total” până la sfârşitul armistiţiului convenit cu SUA, care expiră săptămâna viitoare miercuri, relatează Reuters.

Ţiţeiul Brent din Marea Nordului, referinţa globală, se tranzacţiona la 88,80 dolari per baril, în scădere cu 10,7%, după ce anterior s-a tranzacţionat şi la 87,71 dolari per baril. Cotaţia ţiţeiului West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat un declin de 11,4%, la 83,89 dolari per baril. Ambele contracte sunt la cel mai redus nivel din 11 martie până în prezent.

„Declaraţiile Iranului indică o dezescaladare, atât timp cât armistiţiul rămâne în vigoare, acum este necesar să vedem dacă creşte semnificativ numărul de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz”, a apreciat analistul UBS, Giovanni Staunovo.

În timp ce anunţul de vineri este un pas în direcţia potrivită, înăsprirea pieţei energiei europene va continua o perioadă, susţine analistul Ole Hvalbye de la SEB Research, explicând că sunt necesare aproximativ 21 de zile pentru ca navele să ajungă din Golf în Rotterdam. 

În cea de-a 49-a zi a războiului din Orientul Mijlociu, Iranul a anunţat redeschiderea „completă” a Strâmtorii Ormuz pe toată durata armistiţiului. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că această măsură va include trecerea „tuturor navelor comerciale” prin calea navigabilă.

„Conform armistiţiului în Liban, trecerea tuturor navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz este complet deschisă pe toată durata rămasă a armistiţiului, pe ruta coordonată, așa cum a fost deja anunțată de Organizația Porturilor și Maritimă a Republicii Islamice Iran”, a anunţat vineri pe X ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi.

Citește și:

Planul de trei pagini pentru încheierea războiului din Iran: 20 de miliarde de dolari contra uraniu îmbogățit. Ce spune Donald Trump

„Gata, ajunge!”. Trump susține că SUA au „interzis” Israelului să bombardeze Libanul

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
3
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
Agulhas Current, illustration
4
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
simina tanasescu la ccr
5
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Te-ar putea interesa și:
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Planul de trei pagini pentru încheierea războiului din Iran: 20 de miliarde de dolari contra uraniu îmbogățit. Ce spune Donald Trump
nicusor dan videoconferinta stramtoarea ormuz
Reuniune privind Strâmtoarea Ormuz. Nicușor Dan: Accentul a fost pus pe sprijinul încetării focului și pe securizarea rutelor maritime
trump pakistan
Cum a ajuns șeful armatei pakistaneze să fie un pacificator neașteptat în războiul SUA împotriva Iranului: „Este forța motrice”
Avion
„Bănuiau că ar putea fi ținta unor atacuri”. Negociatorii Teheranului, escortați de Pakistan înapoi în Iran după negocierile cu SUA
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că relaxează accesul în Strâmtoarea Ormuz
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce riscă România în plină criză politică. Avertismentul unui...
Drone Watchkeeper
Dronele israeliene Watchkeeper continuă să întârzie. Discuții Radu...
10-day temporary ceasefire between Israel and Lebanon takes effect
Război în Orientul Mijlociu, ziua 49. Strâmtoarea Ormuz revine la...
companii aeriene avion
Criza kerosenului. Cum vor arăta vacanțele românilor în această vară
Ultimele știri
Îndemnul papei Leon în Camerun, la o liturghie la care au participat 120.000 de persoane: „Respingeți orice formă de abuz sau violență”
Zelenski ar vrea să-l întâlnească pe Putin în Turcia. Erdogan și Trump ar putea, de asemenea, să participe
Momentul în care forțele ucrainene au distrus un sistem rus de apărare aeriană Panțir-S1 în apropiere de Mariupol
Citește mai multe
