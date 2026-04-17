Cu cât a scăzut prețul petrolului după ce Iranul a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Cotaţia petrolului a scăzut vineri cu 11%, extinzând pierderile anterioare, după ce Iranul a anunţat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne „deschisă total” până la sfârşitul armistiţiului convenit cu SUA, care expiră săptămâna viitoare miercuri, relatează Reuters.

Ţiţeiul Brent din Marea Nordului, referinţa globală, se tranzacţiona la 88,80 dolari per baril, în scădere cu 10,7%, după ce anterior s-a tranzacţionat şi la 87,71 dolari per baril. Cotaţia ţiţeiului West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat un declin de 11,4%, la 83,89 dolari per baril. Ambele contracte sunt la cel mai redus nivel din 11 martie până în prezent.

„Declaraţiile Iranului indică o dezescaladare, atât timp cât armistiţiul rămâne în vigoare, acum este necesar să vedem dacă creşte semnificativ numărul de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz”, a apreciat analistul UBS, Giovanni Staunovo.

În timp ce anunţul de vineri este un pas în direcţia potrivită, înăsprirea pieţei energiei europene va continua o perioadă, susţine analistul Ole Hvalbye de la SEB Research, explicând că sunt necesare aproximativ 21 de zile pentru ca navele să ajungă din Golf în Rotterdam.

În cea de-a 49-a zi a războiului din Orientul Mijlociu, Iranul a anunţat redeschiderea „completă” a Strâmtorii Ormuz pe toată durata armistiţiului. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că această măsură va include trecerea „tuturor navelor comerciale” prin calea navigabilă.

„Conform armistiţiului în Liban, trecerea tuturor navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz este complet deschisă pe toată durata rămasă a armistiţiului, pe ruta coordonată, așa cum a fost deja anunțată de Organizația Porturilor și Maritimă a Republicii Islamice Iran”, a anunţat vineri pe X ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi.

