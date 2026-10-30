Cu ce viteză circula trenul implicat în tragedia feroviară din Spania, în momentul coliziunii. Ce arată raportul preliminar

Trenul care a intrat în coliziune cu un al doilea tren, aflat în staționare, în Spania, circula cu o viteză de cel puțin 160 km/h în momentul accidentului de miercuri, soldat cu cel puțin 69 de morți. Informația apare într-un raport preliminar privind circumstanțele producerii tragediei, relatează Reuters.

Garda Civilă a anunțat că a primit sesizări privind dispariția a 64 de persoane. Accidentul este deja considerat cel mai grav de acest fel produs în Spania din 2013 până în prezent.

Până acum, autoritățile au efectuat 49 de autopsii și au reușit să identifice cinci dintre victime, trei femei și doi bărbați. Informația a fost confirmată de Esther Padilla, purtătoarea de cuvânt a guvernului regional din Castilla-La Mancha, pentru postul public de televiziune TVE.

„Testările avansează lent, deși familiile vor fi contactate pe parcursul zilei, astfel încât să poată veni să ridice rezultatele”, a declarat Padilla vineri.

Deocamdată, nu se știe câte dintre persoanele date dispărute se află printre victimele care nu au fost încă identificate.

Accidentul s-a produs în apropierea localității Urda, din centrul Spaniei, și vine după un alt incident feroviar mortal, produs în ianuarie, în care au fost implicate aceleași companii, pe aceeași linie. Noua tragedie a readus în atenție problemele legate de siguranța și întreținerea rețelei de trenuri de mare viteză din Spania, cea mai extinsă din Europa.

Coliziunea a avut loc după ce mai multe trenuri au fost oprite automat în urma unei defecțiuni a sistemului de semnalizare. Ulterior, controlul circulației a fost preluat de centrul de comandă din Madrid. Un tren operat de compania de stat Renfe a primit permisiunea de a-și continua drumul, deși în fața sa se afla un tren Iryo staționat, potrivit ministrului Transporturilor, Oscar Puente.

Înregistrări audio ale comunicațiilor dintre centrul de comandă și mecanicii de locomotivă, obținute de publicația El País, arată că un controlor i-a permis trenului Renfe să își continue călătoria cu viteză normală. Potrivit ministrului Oscar Puente, decizia a încălcat un protocol care prevede că, în astfel de situații, trenurile trebuie să circule cu cel mult 40 km/h.

Aceleași înregistrări arată că trenul Renfe, care transporta 379 de pasageri și avea șapte membri ai echipajului, a primit permisiunea să își reia deplasarea înaintea trenului Iryo din fața sa. Acesta din urmă transporta 147 de pasageri și avea cinci membri ai echipajului. Potrivit protocolului, trenul Iryo ar fi trebuit să plece primul.

„Scenele de la fața locului au fost devastatoare”

„Succesiunea defecțiunilor, a instrucțiunilor și a acțiunilor a dus în cele din urmă la coliziune, în absența barierelor de siguranță necesare”, se arată în raportul preliminar al Autorității Independente pentru Investigarea Tehnică a Accidentelor și Incidentelor (AITAT).

Conform estimărilor prezentate în raport, trenul Renfe circula cu o viteză cuprinsă între 160 și 200 km/h în momentul impactului.

Reprezentanții AITAT au precizat că viteza exactă nu va putea fi stabilită până când nu vor fi extrase și analizate informațiile din cutia neagră a trenului.

Un pasager aflat în apropierea părții din față a trenului Iryo a povestit scenele de groază de după accident. Sebastian Herrero a descris vagoanele distruse și intervenția celor care încercau să scoată victimele dintre fiarele contorsionate.

„Scenele de la fața locului au fost devastatoare. Am văzut vagoane complet arse, de parcă ar fi explodat. Oamenii care ieșeau de acolo erau într-o stare foarte gravă, iar alții începeau să scoată trupurile celor decedați și să le așeze chiar lângă locul în care ne aflam”, a povestit acesta.

Editor : C.S.