Cu gândul la România: Germanii se laudă că sunt bine pregătiți pentru o eventuală interferență străină online la viitoarele alegeri

Agenția Federală de Rețea a Germaniei este „bine pregatită” să răspundă interferenței online în alegerile parlamentare din 23 februarie, a declarat președintele agenției, Klaus Muller, în urma unui test de stres efectuat vineri pe platformele de socializare, relatează Politico.

„Astăzi am simulat în mod realist posibile încălcări, am testat procedurile și mecanismele de raportare ale platformelor și am exersat acțiunile și schimbul relevant de informații”, a spus el. „Suntem bine pregătiți, existând sarcini atribuite autorităților naționale și căi de comunicare către toți actorii relevanți”.

Acesta este primul astfel de test de stres pentru niște alegeri naționale în conformitate cu noul regulament al UE privind rețelele sociale, Actul privind serviciile digitale, deși Comisia Europeană a găzduit un exercițiu similar înainte de alegerile europene din iunie 2024.

În Germania, unde formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) se află în prezent pe locul al doilea în sondaje, există mari îngrijorări cu privire la o posibilă interferență străină în alegeri prin intermediul dezinformării din rețelele de socializare.

În decembrie, alegerile prezidențiale din România au fost anulate pe fondul avertismentelor privind influența Rusiei prin TikTok, după ce ultranaționalistul Călin Georgescu a câștigat primul tur, amintește POLITICO.

Alarma se datorează, de asemenea, noilor dovezi ale diferitelor tipuri de interferențe străine în peisajul informațional al Germaniei.

Susținerea publică a AfD de către proprietarul X, Elon Musk, nu a făcut decât să toarne gaz pe foc. Administrația Parlamentului german investighează susținerea AfD de către Musk ca fiind o donație ilegală, potrivit presei germane.

Legea privind serviciile digitale impune platformelor online foarte mari - definite ca fiind cele cu peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar în UE - să identifice și, dacă este posibil, să atenueze riscurile generate de serviciile lor, inclusiv riscurile pentru procesele electorale.

Testul de vineri a fost găzduit în comun de Comisie și de Agenția Federală pentru Rețele, iar printre participanți s-au numărat YouTube și compania-mamă Google, Microsoft, LinkedIn, Microsoft, Meta, care deține Facebook și Instagram, Snapchat, TikTok și X, precum și reprezentanți ai autorităților naționale și ai societății civile.

„Exercițiul, cunoscut sub numele de test de stres, a prezentat mai multe scenarii fictive al căror scop este de a identifica și de a reduce riscurile potențiale legate de alegeri, astfel cum sunt definite în Legea serviciilor digitale”, a declarat Comisia Europeană într-un comunicat de presă.

Editor : Marina Constantinoiu