Live TV

Cu o întârziere de aproape cinci ani, Angela Merkel primește în sfârșit portretul oficial la Cancelarie. „Așadar acolo voi atârna”

Data publicării:
Digitalkonferenz re:publica 2026 in Berlin
Fostul cancelar german Angela Merkel. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un portret al fostului cancelar german Angela Merkel, pictat de artistul în mare parte necunoscut Jeremie Queyras, urmează să fie dezvelit la Muzeul Bode de pe Insula Muzeelor din Berlin, la aproape cinci ani după ce aceasta a părăsit funcția, informează dpa.

Tabloul va fi expus publicului la Muzeul Bode, marți, timp de trei luni, după care va fi mutat la Cancelarie mai târziu în cursul anului, scrie dpa.

Merkel însăși a fost remarcabil de discretă în legătură cu acest moment într-un interviu recent acordat ziarului Die Zeit.

„Așadar acolo voi atârna. E straniu când devii încet istorie”, a declarat ea.

Primul etaj al Cancelariei expune portretele tuturor cancelarilor până la Gerhard Schroeder, care a fost pictat de Jorg Immendorff în 2007.

În afară de portretul lui Merkel, încă lipsește și un tablou cu Olaf Scholz. Biroul său a declarat că nu a ales încă un artist care să-l realizeze.

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
2
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
soldati-rusi-in uniforma
3
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în...
George Simion și Silvia Uscov.
4
Avocata AUR Silvia Uscov a anunțat că demisionează din partid: „Nu suntem animați de...
Nicusor Dan
5
Crește presiunea pe scena politică: parlamentarii intră în vacanță peste două zile...
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
Digi Sport
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ottobeuren, Bavaria, Germany April 15, 2026: A police officer wearing a high-visibility vest during a traffic stop in a
Român arestat în Germania pentru că voia să declanșeze un „război terorist” și să instaureze un regim național-socialist în România
profimedia-1111637112
Recorduri de temperatură în mai multe state europene: peste 1.300 de morți și zeci de mii de locuințe fără curent
faza de joc din meciul germania - paraguay
CM 2026. Șoc la Cupa Mondială: Germania pleacă acasă din șaisprezecimi, eliminată de Paraguay la loviturile de departajare
masini de politie din germania
Șase persoane au murit în urma unor focuri de armă trase în nordul Germaniei
Autostrada „explodată” în Germania. Foto captură video focus.de
Valul de căldură infernală a făcut ca porțiuni din câteva autostrăzi germane să „explodeze”
Recomandările redacţiei
Siegfried Mureșan.
Replica lui Siegfried Mureșan, după ce Nicușor Dan a spus că „nu cere...
furtună cu fulgere
Avertizare nowcasting: cod portocaliu de furtună în...
termometru cu soare
Avertisment al OMS Europa: Actualul val de căldură este doar „o...
Rezultate Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate. Elevii pot...
Ultimele știri
Schimbări în legislația privind panourile publicitare: aplicare unitară a amenzilor adoptată de Parlament
CEDO renunță la pronunțarea privind interzicerea fumatului în închisori
Sportivele transgender sunt eliminate din competiții, potrivit unei decizii a Curții Supreme a SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mircea Radu și soția sa, mai tânără cu 20 de ani decât el, au divorțat în secret. Primele declarații făcute...
Cancan
George Radu și-a PRESIMȚIT moartea. Ce le-a spus luptătorul RXF apropiaților, cu puțin timp înainte de...
Fanatik.ro
CFR Cluj l-a vândut în Angola pe 350.000 de euro! Varga: „Mâine pleacă la noua echipă”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, filmare specială de la logodna cu Antonia Salanță. Imagini nemaivăzute cu atacantul de la...
Adevărul
Criza de carburant din Rusia afectează masiv mașinile moderne. Șoferii raportează defecțiuni grave
Playtech
Cât costă o apă plată la 500 ml pe litoralul românesc. Un turist a fotografiat prețul pentru dovadă: „Prețuri...
Digi FM
Noile azile ale groazei? 400 de persoane au murit și au fost îngropate pe un teren din apropierea cimitirului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neymar nu s-a putut abține, după ce ”echipa care va câștiga Cupa Mondială 2026” a fost eliminată în...
Pro FM
Dua Lipa și-a cucerit fanii cu cele mai intime imagini din luna de miere. S-a lăsat pozată goală în cadă și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce a ucis-o pe Daveigh Chase, vedeta din „The Ring”, la doar 35 de ani. Medicii au dezvăluit cauza oficială a...
Adevarul
Vremurile când România avea climă tropicală, iar temperaturile erau și cu 15 grade mai mari. Dovezile unui...
Newsweek
Pensionarii și persoanele cu handicap primesc carduri noi pentru ajutorul social de 250 lei. Când iau banii?
Digi FM
Șeful asociației acuzate că abuzează de oameni vulnerabili în Bihor: "Erau trimiși de către statul român la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Cum arată viața fostei soții a lui Richard Gere după divorțul de actor. Carey Lowell a dispărut din lumina...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...