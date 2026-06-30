Cu o întârziere de aproape cinci ani, Angela Merkel primește în sfârșit portretul oficial la Cancelarie. „Așadar acolo voi atârna”

Un portret al fostului cancelar german Angela Merkel, pictat de artistul în mare parte necunoscut Jeremie Queyras, urmează să fie dezvelit la Muzeul Bode de pe Insula Muzeelor din Berlin, la aproape cinci ani după ce aceasta a părăsit funcția, informează dpa.



Tabloul va fi expus publicului la Muzeul Bode, marți, timp de trei luni, după care va fi mutat la Cancelarie mai târziu în cursul anului, scrie dpa.



Merkel însăși a fost remarcabil de discretă în legătură cu acest moment într-un interviu recent acordat ziarului Die Zeit.



„Așadar acolo voi atârna. E straniu când devii încet istorie”, a declarat ea.



Primul etaj al Cancelariei expune portretele tuturor cancelarilor până la Gerhard Schroeder, care a fost pictat de Jorg Immendorff în 2007.



În afară de portretul lui Merkel, încă lipsește și un tablou cu Olaf Scholz. Biroul său a declarat că nu a ales încă un artist care să-l realizeze.

Editor : Marina Constantinoiu