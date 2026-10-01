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„Cu plăcere, America”: Gavin Newsom îl ironizează pe Trump și decretează că AI rămâne „inteligență artificială” în California

Data publicării:
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Gavin Newsom, guvernatorul Californiei. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Trump a înlocuit AI cu SI - „Super Intelligence”

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, i-a răspuns ironic președintelui Donald Trump, care a decis ca administrația federală să înlocuiască termenul „inteligență artificială” cu „superinteligență”. Newsom a semnat propriul ordin executiv prin care instituțiile statului California vor continua să folosească denumirea de „inteligență artificială”, indiferent de terminologia adoptată de guvernul federal. 

Newsom a anunțat măsura miercuri, într-un mesaj publicat pe X, în stilul ironic pe care îl folosește frecvent în confruntările sale cu administrația Trump.

„Tocmai am semnat un ordin executiv prin care declarăm permanent că Inteligența Artificială este «Inteligență Artificială» în California. Cu plăcere, America”, a scris Gavin Newsom.

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Documentul stabilește că toate agențiile și departamentele aflate sub autoritatea guvernatorului trebuie să se refere la această tehnologie drept „Artificial Intelligence” și să folosească abrevierea „AI”, „indiferent de terminologia rebranduită sau diferită folosită de guvernul federal”, atât timp cât acest lucru nu contravine legii.

În ordin, Newsom introduce și o formulare ironică la adresa schimbării de terminologie de la Washington, afirmând că modificarea numelui unui lucru nu ar trebui să împiedice o persoană „cu inteligență normală” să recunoască eșecul de a răspunde riscurilor de securitate și siguranță asociate acestuia.

Administrația guvernatorului a mers și mai departe în comunicatul oficial care însoțește măsura. „Superinteligența, în mod clar, nu vine de la Casa Albă, de aceea California continuă să fie în frunte”, a declarat Newsom. 

Trump a înlocuit AI cu SI - „Super Intelligence”

Gestul lui Newsom vine la numai o zi după ce Donald Trump a semnat un ordin executiv intitulat „Inaugurating the Era of Super Intelligence” („Inaugurarea erei superinteligenței”), prin care a stabilit că ramura executivă a guvernului federal trebuie să folosească termenii „Super Intelligence” și „SI” în locul „Artificial Intelligence” și „AI”.

Ordinul prevede folosirea noii terminologii în corespondența oficială, comunicările publice, site-urile instituțiilor, rapoarte și documente de politică publică. Actele, contractele și alte documente emise anterior nu trebuie însă modificate.

Casa Albă susține că termenul „inteligență artificială” nu mai reflectă suficient capacitățile tehnologiilor actuale și că „superinteligență” exprimă mai bine „promisiunea, potențialul și capacitățile în evoluție rapidă” ale acestora.

Editor : M.I.

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